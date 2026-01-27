Panardinamas nešvaraus vandens siurblys SP 16.000 Dirt
Greitai išpumpuokite ir pašalinkite nešvarų vandenį naudodami iki 16 000 l/h našumo siurblį: Patvarus nešvaraus vandens siurblys SP 16 000 Dirt su reguliuojamo aukščio plūdiniu jungikliu, suteikia daugiau lankstumo.
Jie specialiai skirti didesniam vandens kiekiui: Nešvaraus vandens siurblys SP 16 000 Dirt su maksimalia 16 000 l/h galia patikimai pumpuoja nešvarų vandenį, kuriame esančių purvo dalelių dydis neviršija 20 mm, pvz., iš sodo tvenkinių ar užtvindytų rūsių. Jei purvo dalelės yra didesnės, galima naudoti papildomą pirminio valymo filtrą, kuris apsaugo nuo užsikimšimo. Siurblyje sumontuotas profesionaliai įrangai skirtas slankiojantis sandarinimo žiedas, kuris užtikrina ilgesnį siurblio eksploatavimo laiką. Panardinamas siurblys turi plūdinį jungiklį, kuris automatiškai įjungia ir išjungia siurblį. Prie bėgio pritvirtinto plūdinio jungiklio dėka, siurblį galima naudoti vertikaliai, esant net ir žemam vandens lygiui. Rankiniu režimu jis gali pumpuoti vandenį net iš 25 mm gylio. O greitosios jungties sriegis leidžia greitai ir paprastai prijungti 1", 1 1/4" ir 1 1/2" žarnas.
Savybės ir privalumai
Keraminis riebokšlisYpač patvarus ir ilgalaikis
Reguliuojamo aukščio plūdinis jungiklisĮjungimo ir išjungimo taško nustatymas, padidina lankstumą ir apsaugo nuo sausos eigos.
Greito pajungimo jungtisSujungimo sriegis, skirtas greitai ir paprastai prijungti 1", 1 1/4" ir 1 1/2" žarnas arba G1 jungtį.
Sukurtas nešvariam vandeniui
- Patikimai siurbia vandenį su purvo dalelėmis iki 20 mm dydžio.
Galimybė nustatyti plūdinį jungiklį
- Perjungimui į nuolatinį darbą.
Patogi laikymo rankena
- Patogus laikyti ir gali būti naudojamas kaip laido laikiklis.
Tvirtas ir lengvai pritvirtinamas filtras
- Apsaugo siurblį nuo per didelių dalelių ir užkerta kelią sparnuotės sugadinimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|550
|Maks. vandens srautas (l/h)
|< 16000
|Tiekimo temperatūra (°C)
|max. 35
|Kėlimo aukštis (m)
|8
|Vandens slėgis (bar)
|max. 0,8
|Nešvarumų dydis (mm)
|max. 20
|Panardinimo gylis (m)
|max. 7
|Min. vandens likutis, rankinis (mm)
|25
|Likęs vandens aukštis (mm)
|25
|Pajungimo sriegis
|G1 1/2
|Slėgio pusės jungties sriegis
|G1/2 vidinis sriegis
|Elektros laidas (m)
|10
|Įtampa (V)
|230 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|229 x 238 x 303
Komplektacija
- Žarnos pajungimo dalis: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Įranga
- Patogi laikymo rankena
- Greita jungtis lengvam žarnos pajungimui
- Rankinio/automatinio valdymo perjungimas: Galimybė nustatyti plūdinį jungiklį
- Reguliuojamo aukščio plūdinis jungiklis didesniam lankstumui
- Automatiniu režimu (auto) siurblys automatiškai išsijungia priklausomai nuo vandens lygio
- Rankiniu režimu siurblys veikia nuolat, kad būtų užtikrintas minimalus likutinio vandens kiekis
- Keraminis riebokšlis
Pritaikymo sritys
- Vandens siurbimui iš sodo tvenkinių.
- Naudojamas užtvindytoms vietovėms
Priedai
