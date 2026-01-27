Plokščias panardinamas nešvaraus vandens siurblys SP 16.000 Dual
Siurbia iki 16 000 l/h švaraus ir nešvaraus vandens: Tvirtas SP 16 000 dvigubas panardinamasis siurblys su 2-in-1 funkcija nešvariam vandeniui, 1 mm plokščias rinktuvas ir reguliuojamo aukščio plūdinis jungiklis.
Dėl funkcijos 2-in-1 tvirtas SP 16 000 dvigubas panardinamasis siurblys gali būti naudojamas švariam ir nešvariam vandeniui ir patikimai išpumpuoja nešvarų vandenį, kuriame yra iki 20 mm skersmens nešvarumų dalelių. Be to filtrą galima labai greitai perjungti iš nešvaraus vandens nustatymo į plokščią rinktuvą, kad džiuvimo rezultatai būtų iki 1 mm. Maksimalus 16 000 l/h našumas SP 16 000 Dual puikiai tinka išsiurbti vandenį iš užlietų rūsių, sodo tvenkinių ir baseinų. Žiedinis sandarinimas – išbandytas sprendimas iš mūsų profesionalų asortimento – užtikrina ypač ilgą siurblio tarnavimo laiką. Jis gali būti automatiškai įjungiamas ir išjungiamas naudojant plūdinį jungiklį. Plūdė taip pat pritvirtinta prie bėgio ir gali būti vertikaliai reguliuojama, kad būtų galima siurbti žemu lygiu. 1", 1 1/4" ir 1 1/2" žarnas galima greitai ir paprastai prijungti Quick Connect jungčių pagalba.
Savybės ir privalumai
Keraminis riebokšlisYpač patvarus ir ilgalaikis
Du-viename funkcijaNešvaraus ir švaraus vandens siurbimui iki 1 mm. Pasirinkite norimą režimą, filtrą uždedant arba nuimant
Reguliuojamo aukščio plūdinis jungiklisĮjungimo ir išjungimo taško nustatymas, padidina lankstumą ir apsaugo nuo sausos eigos.
Greito pajungimo jungtis
- Sujungimo sriegis, skirtas greitai ir paprastai prijungti 1", 1 1/4" ir 1 1/2" žarnas arba G1 jungtį.
Sukurtas nešvariam vandeniui
- Patikimai siurbia vandenį su purvo dalelėmis iki 20 mm dydžio.
Galimybė nustatyti plūdinį jungiklį
- Perjungimui į nuolatinį darbą.
Patogi laikymo rankena
- Patogus laikyti ir gali būti naudojamas kaip laido laikiklis.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|550
|Maks. vandens srautas (l/h)
|< 16000
|Tiekimo temperatūra (°C)
|max. 35
|Kėlimo aukštis (m)
|9
|Vandens slėgis (bar)
|max. 0,9
|Nešvarumų dydis (mm)
|max. 20
|Panardinimo gylis (m)
|max. 7
|Min. vandens likutis, rankinis (mm)
|1
|Likęs vandens aukštis (mm)
|1
|Pajungimo sriegis
|G1 1/2
|Slėgio pusės jungties sriegis
|G1/2 vidinis sriegis
|Elektros laidas (m)
|10
|Įtampa (V)
|230 / 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|237 x 241 x 279
Komplektacija
- Žarnos pajungimo dalis: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Įranga
- Patogi laikymo rankena
- Greita jungtis lengvam žarnos pajungimui
- Rankinio/automatinio valdymo perjungimas: Galimybė nustatyti plūdinį jungiklį
- Du-viename funkcija
- Reguliuojamo aukščio plūdinis jungiklis didesniam lankstumui
- Keraminis riebokšlis
- Automatiniu režimu (auto) siurblys automatiškai išsijungia priklausomai nuo vandens lygio
- Rankiniu režimu siurblys veikia nuolat, kad būtų užtikrintas minimalus likutinio vandens kiekis
Videos
Pritaikymo sritys
- Vandens siurbimui iš sodo tvenkinių.
- Naudojamas užtvindytoms vietovėms
- Vandens žalai namuose ar rūsyje (skalbyklės nuotėkis / patekimas į gruntinius vandenis)
- Vandens siurbimui iš baseinų
Priedai
SP 16.000 Dual atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.