Panardinamas nešvaraus vandens siurblys SP 16.000 Flood Box
Kärcher panardinamas nešvaraus vandens siurblys SP 16 000 komplektas skirtas ekstremalioms situacijoms, pvz., potvyniams ar dideliam vandens kiekiui.
Kai užliejus namą ar rūsį reikia imtis skubių veiksmų, Kärcher panardinamas nešvaraus vandens siurblys SP 16.000 Flood Box yra puikus sprendimas esant dideliam vandens kiekiui. Komplekto dėžėje yra visi reikalingi įrankiai greitam panaudojimui. Naudojant galingą nešvaraus vandens siurblį SP 16,000 galima išsiurbti iki 16 000 l/h nešvaraus vandens. Siurbliai gali įveikti iki 20 mm dydžio nešvarumus. Esant didesniam užterštumui, kaip, pavyzdžiui, užliejimo atveju, dėžė gali būti naudojama kaip papildomas pirminis stambaus tinklo filtras – taip apsaugoma siurblio sparnuotė nuo užsikimšimo. Greitojo prijungimo sriegis leidžia greitai ir paprastai prijungti komplekte esančią 1 1/4 colio medžiaginę žarną. Kadangi žarnos spaustukas turi sparnuotą varžtą, jos prijungimui nereikia jokių įrankių. 10 m ilgio žarna puikiai tinka didelio vandens kiekio pašalinimui. Ją galima suvynioti į plokščią ritinį ir laikyti komplekto dėžėje taupant vietą.
Savybės ir privalumai
Paruoštas naudojimui panardinamo siurblio komplektasKomplekto dėžėje yra viskas, ko reikia greitam ir sudėtingam darbui nešvariame vandenyje.
Keraminis riebokšlisYpač patvarus ir ilgalaikis
Praktiška plastikinė dėžė su tinkleliuSiurblio komplekto dėžė veikia kaip transportavimo dėžė ir kaip papildomas pirminio valymo filtras, valant ypač didelį kiekį nešvarumų.
Reguliuojamo aukščio plūdinis jungiklis
- Įjungimo ir išjungimo taško nustatymas, padidina lankstumą ir apsaugo nuo sausos eigos.
Greito pajungimo jungtis
- Sujungimo sriegis, skirtas greitai ir paprastai prijungti 1", 1 1/4" ir 1 1/2" žarnas arba G1 jungtį.
Sukurtas nešvariam vandeniui
- Patikimai siurbia vandenį su purvo dalelėmis iki 20 mm dydžio.
1 1/4" nutekėjimo žarna
- Platesnis skersmuo didesniam srautui.
Komplektuojama su nerūdijančio plieno žarnos spaustuku ir sparno varžtu
- Leidžia prijungti be įrankių.
Galimybė nustatyti plūdinį jungiklį
- Perjungimui į nuolatinį darbą.
Patogi laikymo rankena
- Patogus laikyti ir gali būti naudojamas kaip laido laikiklis.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|550
|Maks. vandens srautas (l/h)
|< 16000
|Tiekimo temperatūra (°C)
|max. 35
|Kėlimo aukštis (m)
|8
|Vandens slėgis (bar)
|max. 0,8
|Nešvarumų dydis (mm)
|max. 20
|Panardinimo gylis (m)
|max. 7
|Min. vandens likutis, rankinis (mm)
|25
|Likęs vandens aukštis (mm)
|25
|Pajungimo sriegis
|G1 1/2
|Slėgio pusės jungties sriegis
|G1/2 vidinis sriegis
|Elektros laidas (m)
|10
|Įtampa (V)
|230 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|229 x 238 x 303
Komplektacija
- Žarnos pajungimo dalis: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
- Įskaitant 10 m medžiaginės žarnos komplektą (1 ¼")
- Įskaitant nerūdijančio plieno žarnos laikiklį
Įranga
- Patogi laikymo rankena
- Greita jungtis lengvam žarnos pajungimui
- Rankinio/automatinio valdymo perjungimas: Galimybė nustatyti plūdinį jungiklį
- Reguliuojamo aukščio plūdinis jungiklis didesniam lankstumui
- Automatiniu režimu (auto) siurblys automatiškai išsijungia priklausomai nuo vandens lygio
- Rankiniu režimu siurblys veikia nuolat, kad būtų užtikrintas minimalus likutinio vandens kiekis
- Keraminis riebokšlis
Pritaikymo sritys
- Naudojamas užtvindytoms vietovėms
- Vandens siurbimui iš sodo tvenkinių.
Priedai
SP 16.000 Flood Box atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.