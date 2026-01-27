Plokščias panardinamas nešvaraus vandens siurblys SP 17.000 Flat Level Sensor
Puikiai tinka maks. pumpuoti 17 000 litrų švaraus vandens per valandą: Galingas panardinamasis siurblys SP 17 000 Flat Level Sensor su 1 mm plokščiu surinktuvu, vandens lygio jutikliu ir automatiniu / rankiniu jungikliu. Į komplektą įeina pirminio valymo filtras.
Galingas Kärcher panardinamasis švaraus vandens siurblys per valandą išpumpuoja iki 17 000 litrų švaraus arba mažai užteršto vandens, todėl puikiai tinka baseinams, drenažo šachtoms ir pastatų vandentiekio avarijoms likviduoti. Esant didesniam užterštumui ir siekiant apsaugoti siurblio sparnuotę, rekomenduojama naudoti komplekte esantį nerūdijančiojo plieno pirminio valymo filtrą. Dėl tvirto nerūdijančiojo plieno korpuso ir slankiojančio sandarinimo žiedo siurblys yra ypač patvarus. Suteikiama galimybė pratęsti garantinį laikotarpį iki penkerių metų. Plokščias panardinamasis siurblys turi laipsniškai reguliuojamą lygio jutiklį, kuris įjungia siurblį vos tik patekus vandeniui. SP 17 000 plokščiojo siurbimo lygio jutiklis taip pat turi atlenkiamas atramines kojeles, todėl panardinamasis siurblys įsijungia esant 7 mm vandens lygiui. Jungikliu galima nustatyti, kad siurblys nepertraukiamai veiktų rankiniu režimu. Jis gali saugiai pumpuoti vandenį iki 1 milimetro lygio - tiek veikdamas nepertraukiamai, tiek automatiniu režimu, kai atitinkamai nustatomas lygio jutiklis. Greitojo prijungimo sriegis taip pat leidžia labai paprastai prijungti 1", 1 1/4" ir 1 1/2" žarnas.
Savybės ir privalumai
Keraminis riebokšlisYpač patvarus ir ilgalaikis
Lygio jutiklisNuolat kintamo įsijungimo ir atsijungimo taško nustatymas
Greito pajungimo jungtisSujungimo sriegis greitam ir nesudėtingam 1", 1 1/4" ir 1 1/2" storio žarnų prijungimui.
Sulankstomos kojelės
- Režimo perjungimas į vandens surinkimą iki 1 mm
Automatinis vėdinimas
- Siurblys patikimai pradeda veikti nuo 7 cm vandens lygio.
Automatinis / rankinis jungiklis
- Perjungimui iš automatinio į rankinį režimą.
Patogi laikymo rankena
- Patogus laikyti ir gali būti naudojamas kaip laido laikiklis.
Tvirtas ir lengvai pritvirtinamas nerūdijančio plieno pirminis filtras
- Apsaugo siurblį nuo per didelių dalelių ir užkerta kelią sparnuotės sugadinimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|550
|Maks. vandens srautas (l/h)
|< 17000
|Tiekimo temperatūra (°C)
|max. 35
|Kėlimo aukštis (m)
|9
|Vandens slėgis (bar)
|max. 0,9
|Horizontalaus surinkimo gylis (mm)
|1
|Nešvarumų dydis (mm)
|max. 5
|Panardinimo gylis (m)
|max. 7
|Po darbo laiko (s)
|15
|Min. vandens likutis, rankinis (mm)
|1
|Likęs vandens aukštis (mm)
|1
|Pajungimo sriegis
|G1 1/2
|Slėgio pusės jungties sriegis
|G1/2 vidinis sriegis
|Elektros laidas (m)
|10
|Įtampa (V)
|230 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Geltona
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|238 x 293 x 356
|Svoris (be priedų) (kg)
|6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7,3
Komplektacija
- Išimamas nerūdijančio plieno filtras
- Žarnos pajungimo dalis: 1, 1 1/4 ir 1 1/2 colio sriegis
Įranga
- Patogi laikymo rankena
- Greita jungtis lengvam žarnos pajungimui
- Rankinio/automatinio valdymo perjungimas: Jungiklis ant pompos
- Perjungti į švaraus vandens surinkimą
- Lygio daviklis: nepertraukiamo perjungimo lygio nustatymas
- Keraminis riebokšlis
- Rankiniu režimu siurblys veikia nuolat, kad būtų užtikrintas minimalus likutinio vandens kiekis
Pritaikymo sritys
- Vandens žalai namuose ar rūsyje (skalbyklės nuotėkis / patekimas į gruntinius vandenis)
- Vandens siurbimui iš baseinų
- Montavimui drenažo šachtoje
SP 17.000 Flat Level Sensor atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.