Panardinamas nešvaraus vandens siurblys SP 22.000 Dirt
22 000 l/h, patvarus ir patikimas: Panardinamas nešvaraus vandens siurblys SP 22 000 Dirt su integruotu pirminio valymo filtru ir pagal aukštį reguliuojamu plūdiniu jungikliu, suteikia daugiau lankstumo.
SP 22 000 Dirt yra galingiausias Kärcher panardinamas nešvaraus vandens siurblys. Maksimalus siurblio našumas yra iki 22 000 l/h, todėl jis puikiai tinka ypač sudėtingiems sausinimo darbams, pavyzdžiui, dideliuose sodo tvenkiniuose, užtvindytuose rūsiuose ar statybinėse daubose. Siurbliai susitvarko su iki 30 mm dydžio purvo dalelėmis. Jei dėl didesnių purvo dalelių kyla užsikimšimo grėsmė, galima nuleisti integruotą nerūdijančiojo plieno pirminio valymo filtrą ir taip apsaugoti siurblio sparnuotę. Slankiojantis sandarinimo žiedas, taip pat naudojamas profesionalios įrangos gaminiuose, užtikrina itin ilgą siurblio eksploatavimo laiką. Yra galimybė pratęsti garantiją net iki penkerių metų. Plūdinis jungiklis atlieka ir kitas naudingas funkcijas: Jis automatiškai įjungia ir išjungia siurblį priklausomai nuo vandens lygio, apsaugo jį nuo sausos eigos, o jo aukštį galima reguliuoti. Jį taip pat galima pritvirtinti taip, kad panardinamas siurblys nepertraukiamai pumpuotų vandenį gylyje iki 35 mm. Greitojo prijungimo sriegis taip pat leidžia greitai ir paprastai prijungti 1", 1 1/4" ir 1 1/2" žarnas.
Savybės ir privalumai
Keraminis riebokšlisYpač patvarus ir ilgalaikis
Reguliuojamo aukščio plūdinis jungiklisĮjungimo ir išjungimo taško nustatymas, padidina lankstumą ir apsaugo nuo sausos eigos.
Greito pajungimo jungtisSujungimo sriegis greitam ir nesudėtingam 1", 1 1/4" ir 1 1/2" storio žarnų prijungimui.
Sukurtas nešvariam vandeniui
- Patikimas vandens su dalelėmis iki 30 mm išsiurbimas.
Galimybė nustatyti plūdinį jungiklį
- Perjungimui į nuolatinį darbą.
Patogi laikymo rankena
- Patogus laikyti ir gali būti naudojamas kaip laido laikiklis.
Integruotas patikimas nerūdijančio plieno pirminis filtras
- Apsaugo siurblį nuo per didelių dalelių ir užkerta kelią sparnuotės sugadinimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|750
|Maks. vandens srautas (l/h)
|< 22000
|Tiekimo temperatūra (°C)
|max. 35
|Kėlimo aukštis (m)
|8
|Vandens slėgis (bar)
|max. 0,8
|Nešvarumų dydis (mm)
|max. 30
|Panardinimo gylis (m)
|max. 7
|Min. vandens likutis, rankinis (mm)
|35
|Likęs vandens aukštis (mm)
|35
|Pajungimo sriegis
|G1 1/2
|Slėgio pusės jungties sriegis
|G1/2 vidinis sriegis
|Elektros laidas (m)
|10
|Įtampa (V)
|230 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|6,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|230 x 291 x 354
Komplektacija
- Žarnos pajungimo dalis: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Įranga
- Patogi laikymo rankena
- Greita jungtis lengvam žarnos pajungimui
- Rankinio/automatinio valdymo perjungimas: Galimybė nustatyti plūdinį jungiklį
- Reguliuojamo aukščio plūdinis jungiklis didesniam lankstumui
- Integruotas nerūdijančio plieno pirminio valymo filtras
- Automatiniu režimu (auto) siurblys automatiškai išsijungia priklausomai nuo vandens lygio
- Rankiniu režimu siurblys veikia nuolat, kad būtų užtikrintas minimalus likutinio vandens kiekis
- Keraminis riebokšlis
Pritaikymo sritys
- Vandens siurbimui iš sodo tvenkinių.
- Naudojamas užtvindytoms vietovėms
- Užtvindytų pastatų rūsių vandens išsiurbimui iki 100 m3
SP 22.000 Dirt atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.