Panardinamas nešvaraus vandens siurblys SP 22.000 Dirt Level Sensor
Su lygio jutikliu ir integruotu pirminiu filtru: sudėtingoms drenažo užduotims atlikti panardinamasis nešvaraus vandens siurblys SP 22 000 purvo lygio jutiklis sugeba išsiurbti nešvarų vandenį iki 22 000 l/h greičiu.
Individualiai reguliuojamas lygio jutiklis paleidžia nešvaraus vandens siurblį SP 22 000 nešvarumų lygio jutiklį iškart po sąlyčio su vandeniu. Jei vandens lygis vėl nukrenta žemiau lygio jutiklio, siurblys automatiškai po 15 sekundžių sustoja. Itin galingas panardinamasis siurblys idealiai tinka nusausinti, pavyzdžiui, didelius sodo tvenkinius, užlietus rūsius ar statybines duobes, nes gali patikimai išsiurbti nešvarų vandenį (kai nešvarumų dalelių dydis iki 30 mm) iki 22 000 l/val. Su dar nešvaresniu vandeniu integruotas ištraukiamas nerūdijančio plieno pirminis filtras apsaugo nuo užsikimšimų. Panardinamasis siurblys taip pat gali būti perjungtas į nuolatinį veikimą naudojant automatinį/rankinį jungiklį. Jis gali patikimai pumpuoti vandenį iki 35 milimetrų likutinio vandens lygio – tiek nepertraukiamu režimu, tiek automatiniu režimu, kai atitinkamai nustatytas lygio jutiklis. Naudojant Quick Connect prijungimo sriegį, be komplikacijų galima prijungti 1", 1 1/4" ir 1 1/2 colio žarnas. Dėl nerūdijančio plieno korpuso ir tvirto tvirtinimo žiedo sandarinimo siurblys tarnauja ypač ilgai. Galima pasirinkti pratęstą penkerių metų garantiją.
Savybės ir privalumai
Keraminis riebokšlisYpač patvarus ir ilgalaikis
Lygio jutiklisNuolat kintamo įsijungimo ir atsijungimo taško nustatymas
Greito pajungimo jungtisSujungimo sriegis greitam ir nesudėtingam 1", 1 1/4" ir 1 1/2" storio žarnų prijungimui.
Sukurtas nešvariam vandeniui
- Patikimas vandens su dalelėmis iki 30 mm išsiurbimas.
Automatinis / rankinis jungiklis
- Automatinio ir rankinio režimo įjungimui.
Patogi laikymo rankena
- Patogus laikyti ir gali būti naudojamas kaip laido laikiklis.
Integruotas patikimas nerūdijančio plieno pirminis filtras
- Apsaugo siurblį nuo per didelių dalelių ir užkerta kelią sparnuotės sugadinimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|750
|Maks. vandens srautas (l/h)
|< 22000
|Tiekimo temperatūra (°C)
|max. 35
|Kėlimo aukštis (m)
|8
|Vandens slėgis (bar)
|max. 0,8
|Nešvarumų dydis (mm)
|max. 30
|Panardinimo gylis (m)
|max. 7
|Po darbo laiko (s)
|15
|Min. vandens likutis, rankinis (mm)
|35
|Likęs vandens aukštis (mm)
|35
|Pajungimo sriegis
|G1 1/2
|Slėgio pusės jungties sriegis
|G1/2 vidinis sriegis
|Elektros laidas (m)
|10
|Įtampa (V)
|230 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|6,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|238 x 293 x 354
Komplektacija
- Žarnos pajungimo dalis: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Įranga
- Patogi laikymo rankena
- Greita jungtis lengvam žarnos pajungimui
- Rankinio/automatinio valdymo perjungimas: Jungiklis ant pompos
- Lygio daviklis: nepertraukiamo perjungimo lygio nustatymas
- Integruotas nerūdijančio plieno pirminio valymo filtras
- Automatiniu režimu (auto) siurblys automatiškai išsijungia priklausomai nuo vandens lygio
- Rankiniu režimu siurblys veikia nuolat, kad būtų užtikrintas minimalus likutinio vandens kiekis
- Keraminis riebokšlis
- Nerūdijančio plieno korpusas
Pritaikymo sritys
- Vandens siurbimui iš sodo tvenkinių.
- Naudojamas užtvindytoms vietovėms
- Užtvindytų pastatų rūsių vandens išsiurbimui iki 100 m3
Priedai
SP 22.000 Dirt Level Sensor atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.