Tvirtas ir patikimas: SP 9500 Dirt panardinamasis siurblys, kurio našumas iki 9500 l/h, su plūdiniu jungikliu, yra kompaktiškas pradinio lygio siurblys, skirtas nešvariam vandeniui siurbti ir perpumpuoti.
Dėl didelio 9 500 litrų per valandą siurblio našumo SP 9 500 Dirt yra puikus pradinio lygio modelis, skirtas greitai išsiurbti ir perpumpuoti vandenį iš vandens talpų ir sodo tvenkinių. Jis patikimai išpumpuoja švarų ir nešvarų vandenį, kuriame yra iki 20 mm skersmens nešvarumų dalelių. Esant dideliems nešvarumams, galima montuoti pasirenkamą pirminį filtrą, kuris apsaugo siurblio sparnuotę nuo, pavyzdžiui, šakų sukeltų užsikimšimų. Slydimo žiedinis sandarinimas – išbandytas sprendimas iš mūsų Professional asortimento, montuojamas visuose panardinamuose siurbliuose – taip pat garantuoja, kad siurblys tarnaus nepaprastai ilgai. Suteikiama galimybė pratęsti garantiją iki penkerių metų. Panardinamasis nešvaraus vandens siurblys taip pat turi plūdinį jungiklį, kuris įjungia ir išjungia siurblį priklausomai nuo vandens lygio ir taip apsaugo nuo pumpavimo kai tučiąja eiga. Dėl plūdinio jungiklio tvirtinimo priedo siurblį galima naudoti net esant žemam vandens lygiui iki 25 mm vandens gylio. Kitos praktinės savybės: Greitojo prijungimo sriegis leidžia greitai ir paprastai prijungti 1", 1 1/4" ir 1 1/2" žarnas.
Savybės ir privalumai
Keraminis riebokšlisYpač patvarus ir ilgalaikis
Plūdinis jungiklisĮjungia ir išjungia siurblį, priklausomai nuo vandens lygio, apsaugodamas nuo sauso veikimo.
Greito pajungimo jungtisSujungimo sriegis, skirtas greitai ir paprastai prijungti 1", 1 1/4" ir 1 1/2" žarnas arba G1 jungtį.
Sukurtas nešvariam vandeniui
- Patikimai siurbia vandenį su purvo dalelėmis iki 20 mm dydžio.
Galimybė nustatyti plūdinį jungiklį
- Perjungimui į nuolatinį darbą.
Patogi laikymo rankena
- Patogus laikyti ir gali būti naudojamas kaip laido laikiklis.
Tvirtas ir lengvai pritvirtinamas filtras
- Apsaugo siurblį nuo per didelių dalelių ir užkerta kelią sparnuotės sugadinimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|280
|Maks. vandens srautas (l/h)
|< 9500
|Tiekimo temperatūra (°C)
|max. 35
|Kėlimo aukštis (m)
|6
|Vandens slėgis (bar)
|max. 0,6
|Nešvarumų dydis (mm)
|max. 20
|Panardinimo gylis (m)
|max. 7
|Min. vandens likutis, rankinis (mm)
|25
|Likęs vandens aukštis (mm)
|25
|Pajungimo sriegis
|G1 1/2
|Slėgio pusės jungties sriegis
|G1/2 vidinis sriegis
|Elektros laidas (m)
|10
|Įtampa (V)
|230 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|229 x 238 x 303
Komplektacija
- Žarnos pajungimo dalis: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Įranga
- Patogi laikymo rankena
- Greita jungtis lengvam žarnos pajungimui
- Rankinio/automatinio valdymo perjungimas: Galimybė nustatyti plūdinį jungiklį
- Plūdinis jungiklis
- Automatiniu režimu (auto) siurblys automatiškai išsijungia priklausomai nuo vandens lygio
- Rankiniu režimu siurblys veikia nuolat, kad būtų užtikrintas minimalus likutinio vandens kiekis
- Keraminis riebokšlis
Pritaikymo sritys
- Vandens siurbimui iš sodo tvenkinių.
- Naudojamas užtvindytoms vietovėms
Priedai
SP 9.500 Dirt atsarginės dalys
