Plokščias panardinamas nešvaraus vandens siurblys SP 9.500 Flat
Sugeba išpumpuoti iki 9 000 l/h ir susiurbti vandenį iki minimalaus 1 mm lygio: Tai kompaktiškas pradinio lygio plokščias panardinamas siurblys SP 9,000 Flat, pritaikytas švariam ir mažai užterštam vandeniui.
Plokščias panardinamas siurblys SP 9 000 Flat patikimai pumpuoja švarų arba mažai užterštą vandenį, kuriame yra iki 5 milimetrų dydžio purvo dalelių. Iki 9 000 l/val. našumo siurblys idealiai tinka mažų baseinų ar rūsių, kurie buvo užlieti gruntiniu vandeniu sausinimui ar likviduoti skalbimo mašinų nuotekį. Dėl tvirto slankiojančio sandarinimo žiedo siurblys yra ypač patvarus. Suteikiama galimybė įsigyti ilgesnę penkerių metų garantiją. Plūdinis jungiklis įjungia ir išjungia siurblį priklausomai nuo vandens lygio, taip apsaugodamas jį nuo tuščios eigos. Dėl plūdės tvirtinimo įtaiso siurblys gali nuolat veikti net ir esant žemam vandens lygiui. SP 9 000 Flat taip pat turi atlenkiamas atramines kojeles, dėl kurių galima padidinti siurblio talpą. Atlenkus atramines kojeles, panardinamasis švaraus vandens siurblys įsijungia esant net 7 milimetrų vandens lygiui ir nepertraukiamai pumpuoja vandenį iki 1 milimetro lygio. 1", 1 1/4" ir 1 1/2" žarnas galima greitai ir paprastai prijungti naudojant Quick Connect jungties sriegį.
Savybės ir privalumai
Keraminis riebokšlisYpač patvarus ir ilgalaikis
Plūdinis jungiklisĮjungia ir išjungia siurblį, priklausomai nuo vandens lygio, apsaugodamas nuo sauso veikimo.
Greito pajungimo jungtisSujungimo sriegis, skirtas greitai ir paprastai prijungti 1", 1 1/4" ir 1 1/2" žarnas arba G1 jungtį.
Sulankstomos kojelės
- Režimo perjungimas į vandens surinkimą iki 1 mm
Automatinis vėdinimas
- Siurblys pradeda dirbti rankiniu režimu kai vandens lygis pasiekia 7 mm.
Galimybė nustatyti plūdinį jungiklį
- Perjungimui į nuolatinį darbą.
Patogi laikymo rankena
- Patogus laikyti ir gali būti naudojamas kaip laido laikiklis.
Tvirtas ir lengvai pritvirtinamas filtras
- Apsaugo siurblį nuo per didelių dalelių ir užkerta kelią sparnuotės sugadinimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|280
|Maks. vandens srautas (l/h)
|< 9000
|Tiekimo temperatūra (°C)
|max. 35
|Kėlimo aukštis (m)
|6
|Vandens slėgis (bar)
|max. 0,6
|Horizontalaus surinkimo gylis (mm)
|1
|Nešvarumų dydis (mm)
|max. 5
|Panardinimo gylis (m)
|max. 7
|Min. vandens likutis, rankinis (mm)
|1
|Likęs vandens aukštis (mm)
|1
|Pajungimo sriegis
|G1 1/2
|Slėgio pusės jungties sriegis
|G1/2 vidinis sriegis
|Elektros laidas (m)
|10
|Įtampa (V)
|230 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Geltona
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|227 x 240 x 262
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,5
Komplektacija
- Žarnos pajungimo dalis: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Įranga
- Patogi laikymo rankena
- Greita jungtis lengvam žarnos pajungimui
- Rankinio/automatinio valdymo perjungimas: Galimybė nustatyti plūdinį jungiklį
- Perjungti į švaraus vandens surinkimą
- Plūdinis jungiklis
- Keraminis riebokšlis
- Rankiniu režimu siurblys veikia nuolat, kad būtų užtikrintas minimalus likutinio vandens kiekis
Videos
Pritaikymo sritys
- Vandens žalai namuose ar rūsyje (skalbyklės nuotėkis / patekimas į gruntinius vandenis)
- Vandens siurbimui iš baseinų
Priedai
SP 9.500 Flat atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.