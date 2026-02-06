Paviršių valiklis PCL 3-18

Akumuliatorinis terasos valiklis lanksčiai, efektyviai ir nepalikdamas likučių valo medines terasas dėl besisukančių cilindrinių šepečių ir integruotos vandens paskirstymo sistemos.

Akumuliatorinio terasos valymo įrenginio dėka nešvarumai ir kiti teršalai, tokie kaip samanos ar dulkių sluoksnis, nebedengs jūsų medinės terasos. Dėl maitinimo akumuliatoriumi PCL 3-18 ypač tinka valyti vietas kuriose nėra elektros energijos. Prijunkite jį prie sodo žarnos ir galite pradėti: Integruotos vandens paskirstymo sistemos dėka nešvarumai pašalinami besisukančių ritininių šepečių pagalba ir iškart nuplaunami. Darbinis plotis buvo suprojektuotas optimaliai, kad būtų galima valyti dvi lentas vienu metu iki pat kraštų. Be to, šepečiams pakeisti nereikia jokių įrankių, tai reiškia, kad be medienos ir WPC, net lygias akmens plyteles galima kruopščiai ir be pastangų nuvalyti.

Savybės ir privalumai
Paviršių valiklis PCL 3-18: Du besisukantys cilindriniai šepečiai (įtraukti į komplektą skirta mediniams paviršiams)
Kruopštus lauko paviršių iš medžio ir WPC valymas.
Paviršių valiklis PCL 3-18: Integruotas vandens tiekimas
Puikūs valymo rezultatai – nešvarumai pašalinami ir nuplaunami vienu žingsniu.
Paviršių valiklis PCL 3-18: Ergonomiškas vandens reguliavimo vožtuvas
Vandens kiekį galima lanksčiai reguliuojama pagal poreikį.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
  • Realaus laiko technologija su LCD akumuliatoriaus ekranu: veikimo laikas, įkrovimo laikas ir akumuliatoriaus talpa
  • Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
  • Keičiamą bateriją galima naudoti 18 V Battery Power platformos įrenginiuose.
Keičiami besisukantys šepečiai
  • Tinka medinėms terasos plokštėms ir WPC grindų dangoms valyti.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis įrenginys
Akumuliatorių platforma 18 V akumuliatorių platforma
Maks. slėgis (bar) max. 10
Slėgio lygis Žemas slėgis
Vandens suvartojimas prie 4 bar (l/h) max. 180
Šepečio apsisukimų greitis (rpm) 500 - 600
Besisukančių šepečių darbinis plotis (mm) 300
Akumuliatoriaus tipas Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa (V) 18
Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²) max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min) max. 17 (2,5 Ah) / max. 34 (5,0 Ah)
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 3,9
Svoris (su pakuote) (kg) 5,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 363 x 307 x 1324

Komplektacija

  • Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją

Įranga

  • Du vandens purkštukai
  • Rankenėlė vandens kiekio reguliavimui
  • Sandėliavimo pozicija
  • Ergonomiška rankena
Paviršių valiklis PCL 3-18
Videos
Pritaikymo sritys
  • Terasos
  • Balkonas
  • Mediniai paviršiai
  • Samanos
Priedai
PCL 3-18 atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.