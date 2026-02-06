Paviršių valiklis PCL 3-18
Akumuliatorinis terasos valiklis lanksčiai, efektyviai ir nepalikdamas likučių valo medines terasas dėl besisukančių cilindrinių šepečių ir integruotos vandens paskirstymo sistemos.
Akumuliatorinio terasos valymo įrenginio dėka nešvarumai ir kiti teršalai, tokie kaip samanos ar dulkių sluoksnis, nebedengs jūsų medinės terasos. Dėl maitinimo akumuliatoriumi PCL 3-18 ypač tinka valyti vietas kuriose nėra elektros energijos. Prijunkite jį prie sodo žarnos ir galite pradėti: Integruotos vandens paskirstymo sistemos dėka nešvarumai pašalinami besisukančių ritininių šepečių pagalba ir iškart nuplaunami. Darbinis plotis buvo suprojektuotas optimaliai, kad būtų galima valyti dvi lentas vienu metu iki pat kraštų. Be to, šepečiams pakeisti nereikia jokių įrankių, tai reiškia, kad be medienos ir WPC, net lygias akmens plyteles galima kruopščiai ir be pastangų nuvalyti.
Savybės ir privalumai
Du besisukantys cilindriniai šepečiai (įtraukti į komplektą skirta mediniams paviršiams)Kruopštus lauko paviršių iš medžio ir WPC valymas.
Integruotas vandens tiekimasPuikūs valymo rezultatai – nešvarumai pašalinami ir nuplaunami vienu žingsniu.
Ergonomiškas vandens reguliavimo vožtuvasVandens kiekį galima lanksčiai reguliuojama pagal poreikį.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Realaus laiko technologija su LCD akumuliatoriaus ekranu: veikimo laikas, įkrovimo laikas ir akumuliatoriaus talpa
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
- Keičiamą bateriją galima naudoti 18 V Battery Power platformos įrenginiuose.
Keičiami besisukantys šepečiai
- Tinka medinėms terasos plokštėms ir WPC grindų dangoms valyti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Maks. slėgis (bar)
|max. 10
|Slėgio lygis
|Žemas slėgis
|Vandens suvartojimas prie 4 bar (l/h)
|max. 180
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|500 - 600
|Besisukančių šepečių darbinis plotis (mm)
|300
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 17 (2,5 Ah) / max. 34 (5,0 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|363 x 307 x 1324
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
Įranga
- Du vandens purkštukai
- Rankenėlė vandens kiekio reguliavimui
- Sandėliavimo pozicija
- Ergonomiška rankena
Videos
Pritaikymo sritys
- Terasos
- Balkonas
- Mediniai paviršiai
- Samanos
Priedai
PCL 3-18 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.