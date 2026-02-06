Paviršių valiklis PCL 3-18 Battery Set
PCL 3-18 terasų valymo įrenginio dėka jūsų medinės terasos spindi. Dviejų besisukančių cilindrinių šepečių ir integruotos vandens paskirstymo sistemos dėka valymas vyksta greitai ir be pastangų. Komplekte su baterija ir įkrovėju.
Terasų valymo įrenginio dėka PCL 3-18 nuo medinių terasų kruopščiai ir nuosekliai pašalinami nešvarumai ir kiti nešvarumai, tokie kaip samanos ar dulkių sluoksnis. Tiesiog prijunkite jį prie sodo žarnos ir galite pradėti: besisukantys cilindriniai šepečiai ir integruota vandens paskirstymo sistema pašalina nešvarumus, kurie vėliau nuplaunami. Vandens kiekį galima reguliuoti, kad būtų naudojama tiek vandens, kiek reikia valymo užduočiai atlikti. Optimizuotas cilindrinių šepečių plotis ir padėtis leidžia nuvalyti dvi lentas vienu metu iki pat iki kraštų. Be to, cilindriniams šepečiams pakeisti nereikia įrankių, tai reiškia, kad be medienos ir WPC galima kruopščiai ir be vargo nuvalyti net lygias akmens plyteles. Dėl akumuliatoriaus įrenginys puikiai tinka valyti vietas kuriose nėra elektros energijos. Komplekte su 18 voltų keičiama baterija ir įkroviklis.
Savybės ir privalumai
Du besisukantys cilindriniai šepečiai (įtraukti į komplektą skirta mediniams paviršiams)Kruopštus lauko paviršių iš medžio ir WPC valymas.
Integruotas vandens tiekimasPuikūs valymo rezultatai – nešvarumai pašalinami ir nuplaunami vienu žingsniu.
Ergonomiškas vandens reguliavimo vožtuvasVandens kiekį galima lanksčiai reguliuojama pagal poreikį.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Realaus laiko technologija su ekranu: darbo laiko, įkrovimo laiko ir baterijos statuso rodymui.
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
- Keičiamą bateriją galima naudoti 18 V Battery Power platformos įrenginiuose.
Keičiami besisukantys šepečiai
- Tinka medinėms terasos plokštėms ir WPC grindų dangoms valyti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Maks. slėgis (bar)
|max. 10
|Slėgio lygis
|Žemas slėgis
|Vandens suvartojimas prie 4 bar (l/h)
|max. 180
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|500 - 600
|Besisukančių šepečių darbinis plotis (mm)
|300
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Talpa (Ah)
|2,5
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|max. 20 (2,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 17 (2,5 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|44 / 83
|Įkrovimo srovė (A)
|2,5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|363 x 307 x 1324
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 18 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power greitasis įkroviklis (1 vnt.)
Įranga
- Du vandens purkštukai
- Rankenėlė vandens kiekio reguliavimui
- Sandėliavimo pozicija
- Ergonomiška rankena
Pritaikymo sritys
- Terasos
- Balkonas
- Mediniai paviršiai
- Samanos
