Židinių valymas
Šildantis degančios medienos vaizdas atvirame židinyje yra puikus fonas daugeliui jaukių valandų namuose, o mirgančios liepsnos šviesa sukuria atpalaiduojančią atmosferą. Tačiau šildymas malkomis turi ir minusą: prieš užkuriant, židinys turi būti išvalytas o iš krosnies pašalinti seni pelenai.
Senų pelenų pašalinimas
Pašalinti pelenus iš židinio šluotos ir semtuvėlio pagalba yra nešvarus ir nepatogus darbas, nes pelenai labai lengvi ir greitai pakyla į orą. Taigi, norint juos pašalinti, patogu naudoti dulkių siurblį. Tačiau šiam darbui neturėtų būti naudojami įprasti dulkių siurbliai.
Kodėl negalima naudoti įprasto dulkių siurblio?
Buitiniai dulkių siurbliai netinka židiniams. Smulkios pelenų dalelės greitai užkemša filtrą ir turbiną, todėl sumažėja siurbiamoji galia, o blogiausiu atveju gali sugesti variklis. Todėl geriau naudoti specializuotą pelenų siurblį, kuris užtikrina patogų darbą be dulkių.
Pelenų siurblių filtrai sukurti taip, kad būtų galima patikimai siurbti net smulkias pelenų daleles. Be to, pelenų siurbliai turi atitikti tam tikrus saugos reikalavimus: metalinė siurbimo žarna ir liepsnai atsparus konteineris neleidžia žarijų likučiams sugadinti dulkių siurblio arba, blogiausiu atveju, net sukelti gaisrą.
Siekiant efektyviai išvalyti filtrą ir išvengti kamščių, pelenų dulkių siurbliai turi patogią valymo funkciją. Yra modelių, kuriuose galite paspaudę mygtuką pakeisti oro srauto kryptį ir efektyviai išvalyti filtrą. Tai nesudaro nepatogumų, nes dulkės keliauja tiesiai į surinkimo indą.
Dirbkite saugiai su pelenų siurbliu
Prieš pradedant darbą, pelenus reikia palikti atvėsti iki žemesnės nei 40 °C temperatūros. Naudokite žarsteklį, kad patikrintumėte ar nėra likusių žarijų. Siurbti pradėkite tik įsitikinę, kad židinyje jų neliko. Siurbimui naudojamas tik metalinis vamzdelis – be pritvirtinto antgalio.
Kai pelenai yra surinkti į konteinerį, juos reikia ištuštinti. Todėl rinkdamiesi modelį įsitikinkite, kad būtų lengva atidaryti ir ištuštinti kuo mažiau kontaktuojant su nešvarumais. Pavyzdžiui, greitai atsegamos tvirtinimo detalės palengvina siurbimo galvutės nuėmimą. Tada ant visos gaudyklės uždedamas šiukšliadėžės įdėklas ir atsargiai apverčiamas aukštyn kojomis. Tai apsaugo nuo dulkių patekimo į aplinką.
Pritaikymo galimybės
Pelenų siurblys gali būti naudojamas ne tik pelenų siurbimui iš židinio. Juo patogu valyti granulinius katilus ar krosneles. Pelenų siurblys lengvai pašalina šaltus pelenus ir suodžius iš ugniaduobių ir kepsninių su anglimis.
Daugelyje pelenų siurblių komplektų yra papildomas kietų grindų antgalis, leidžiantis siurbti ir aplink židinį esančius nešvarumų likučius, smulkius medienos gabalėlius ir nešvarumus. Toks prietaisas yra praktiška pagalba atliekant renovacijos darbus – ar tai būtų stambūs nešvarumai, ar smulkios dulkės, galingas pelenų siurblys tiesiog susiurbia viską.
Nuvalykite įsisenėjusius nešvarumus nuo židinio stiklo
Jei židinys turi stiklą, jį reikia reguliariai valyti. Kruopštus valymas dažnai sukelia problemų, nes atvira liepsna palieka sunkiai pašalinamus nešvarumus ant stiklo. Įprasti valymo metodai, tokie kaip trynimas ir šveitimas šepetėliu ir vandeniu, laikraščiais ar cheminiais valikliais, dažnai neduoda rezultato kurio norime, be to, yra varginantys ir atimantys daug laiko ir pastangų.
Geresnį rezultatą lengviau pasieksite su gariniu valytuvu. Karšti garai kartu su šluostės ir šepečio deriniu, palengvins darbą. Atlikus valymą garais stiklą nuvalykite sausa šluoste. Valydami šiuo būdu galite visiškai nenaudoti papildomų cheminių valymo priemonių.
Kaip sumažinti nešvarumus
Mediena, kuri nėra paruošta naudoti, turi būti sandėliuojama ir išdžiovinama, kad ją būtų galima deginti židinyje. Dėl drėgmės esančios malkose, susidaro daugiau dūmų ir suodžių: krosnis ir jos aplinka greičiau užsiteršia, o židinį reikia dažniau valyti. Maksimalus drėgmės kiekis kūrenant malkas židinyje turi būti ne didesnis kaip 25 proc.
Norint tai patikrinti, praverčia matavimo prietaisas arba gudrybė, pavyzdžiui, testas, kuriam atlikti reikia patirties. Jei nupjautoje vietoje, kur matosi medžio žiedai, galite nagu palikti žymę, reikėtų medį džiovinti dar kelis mėnesius. Ideali vieta džiovinimui yra apsaugota nuo stichijų, kur gerai cirkuliuoja oras, pavyzdžiui, sukrauta po pastoge ar garaže.