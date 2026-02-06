Antgalis parketui
Kärcher parketo antgalis su minkštais šereliais švelniam parketo grindų ir kitų jautrių kietų grindų valymui.
Parketo antgalis su minkštais šeriais švelniai valantis kietas grindis, tokias kaip parketas ir laminatas, taip pat kamštinės, PVC, linoleumo ir plytelių grindys.
Savybės ir privalumai
Tinkamas Karcher VC 2 ir VC 3 dulkių siurbliams
Parketo antgalis su švelniais šereliais
- Švelniam kietų grindų valymui
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|301 x 115 x 178
Pritaikymo sritys
- Jautrūs paviršiai