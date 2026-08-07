Flisiniai filtravimo maišeliai, 5 Piece(s), NT 22/1
Trijų sluoksnių plyšimui atsparūs flisiniai filtravimo maišeliai, sertifikuoti L dulkių klasei, skirti drėgno ir sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje 5 vnt.
"Kärcher" dulkių siurblių trijų sluoksnių plyšimui atsparūs flisiniai filtravimo maišeliai (5 vnt.). L klasės dulkių sertifikatas. Tinka drėgnam ir sausam valymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|5
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|325 x 245 x 35