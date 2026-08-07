Langų valytuvo prailginimo komplektas
Teleskopinis prailginimo rinkinys langų valytuvui padės nuvalyti itin aukštus langus. Ilgis nuo 0.6 iki 1.5 metrų.
Dabar galite patogiai išvalyti aukštus langus, stoglangius ir kitus sunkiai pasiekiamus lygius paviršius be kopėčių ir be jokio vargo. Rinkinį sudaro dvi teleskopinės lazdos - su lanksčia jungtimi ir vieta langų valytuvui bei su valymo šluoste. Su rinkiniu jūs turite galimybę pasiekti iki 1,5 metro papildomą aukštį, tad bendrai galite be vargo nuvalyti paviršius, esančius iki 3,5 m aukštyje.
Savybės ir privalumai
Lengvai pasiekiami aukšti langų paviršiai
Teleskopinis kotas
Tinka visiems langų valytuvams ir vibruojančiam, belaidžiui valymo įrenginiui
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|150 x 250 x 1170
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Dideli, sunkiai pasiekiami stikliniai paviršiai
- Žiemos sodams
Langų valytuvo prailginimo komplektas atsarginės dalys
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