Šveitimo šepetys
Universalus šveitimo šepetys, skirtas mobiliam valymui, greitai ir kruopščiai pašalina įsisenėjusius nešvarumus. Galima uždėti tiesiai ant slėginio plovimo įrankio paleidimo pistoleto.
Šveitimo šepetys idealiai tinka greitam ir kruopščiam sunkiai pašalinamų nešvarumų, pavyzdžiui, lipnios žiedadulkių plėvelės ant sodo baldų ar įsisenėjusių nešvarumų pašalinimui ir valymui. Dėl slėgio srovės ir šerelių derinio užtikrinama ypač didelė valymo galia, net ir greitai atliekant greitą valymą. Naudojimo sritys - tai, pavyzdžiui, sodo baldai, dviračiai ir kita lauko įranga. Šepetys montuojamas tiesiai ant paleidimo pistoleto. Dėl neslystančio paviršiaus profilio ir ergonomiškos formos šepetį patogu laikyti rankoje, todėl darbas yra saugus ir nevarginantis. Kadangi vanduo naudojamas tik tada, kai įjungiamas paleidimo pistoletas, vandens suvartojimą galima kontroliuoti labai efektyviai ir individualiai. Taip kartu taupomas akumuliatoriaus eksploatavimo laikas. Šveitimo šepetys suderinamas su visais OC 3 mobiliaisiais lauko valymo įrenginiais.
Savybės ir privalumai
Stabilūs šereliai ir veiksminga slėgio srovėGalingai ir kruopščiai pašalina net labiausiai įsisenėjusius nešvarumus. Nešvarumai pašalinami ir iš karto nuplaunami.
Ergonomiška forma su neslidžiu paviršiumiPatogus ir lengvas laikymas, kad darbas būtų saugus ir nevarginantis. Nedidelis svoris užtikrina patogų darbą.
Montuojamas ant paleidimo pistoletoValdymas viena ranka suteikia daugiau lankstumo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|169 x 53 x 21
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Avalynė / specializuoti batai
- Vežimėliai
- Vaikų žaislai / žaislinės mechanizuotos mašinos
- Palapinės / stovyklavimo įranga
- Gėlių vazonai