Taškinis plovimo antgalis
Taškinis plovimo antgalis valo detales, siaurus tarpus ir įsisenėjusius nešvarumus. Prijungiamas prie plovimo įrenginio purškimo pistoleto, jis sukuria galingą ploną srovę.
Taškinis plovimo antgalis su galinga plona srove ypač tinka valyti detales ir siaurustarpus, taip pat pašalinti įsisenėjusius nešvarumus. Jis puikiai papildo plokščios srovės antgalį, kuris yra komplekte su plovimo įrenginiu. Netinka augintiniams prausti.
Savybės ir privalumai
Taškinė srovė
- Plonas purkštukas tiksliniam valymui.
Galingas
- Įsisenėjusiam purvui, mažoms detalėms ir siauriems įtrūkimams.
Tvirtinamas ant purškimo pistoleto
- Paprastas antgalio pakeitimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Antracitas
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|29 x 27 x 27