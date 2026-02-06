Vamzdžių valymo antgalis

Vamzdžių valymo antgalis, skirtas vamzdžiams, kanalizacijai ir latakams valyti bei veiksmingai kamščiams šalinti. Su R1/8" jungtimi, skirta vamzdžių valymo žarnai tvirtinti.

Vamzdžių valymo antgalis vamzdžių, kanalizacijos ir latakų valymo darbams, kurie nekenkia aplinkai. Labai efektyviai išardo ir pašalina užsikimšimus. Keturios atgal nukreiptos purškimo angos sukuria galingą srovę ir stumia žarną per vamzdį. Antgalių forma optimizuota užtikrinant, kad prijungimo prie aukšto slėgio žarnos vietoje nebūtų griovelių. Tokiu būdu sumažėja rizika, kad antgalis įstrigs vamzdyje. Galima naudoti su vamzdžių valymo komplektais PC 20, PC 15 ir PC 7.5 ir su visais „Kärcher“ aukšto slėgio plovimo įrenginiais nuo K 2 iki K 7 klasės.

Savybės ir privalumai
Vamzdžių valymo antgalis: Keturi į galą nukreipti aukšto slėgio purkštukai
Keturi į galą nukreipti aukšto slėgio purkštukai
Žarna vamzdyje automatiškai stumiama į priekį dėl vandens slėgio.
Vamzdžių valymo antgalis: Optimizuota antgalio forma
Optimizuota antgalio forma
Jungtis prie žarnos yra be griovelių, todėl sumažėja rizika, kad antgalis įstrigs vamzdyje.
Vamzdžių valymo antgalis: Galingas valymas su aukštu slėgiu
Galingas valymas su aukštu slėgiu
Galingai ir efektyviai išardo vamzdžių kamščius.
Pagaminta iš patvaraus žalvario
  • Ilgas tarnavimo laikas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Matmenys (I x P x A) (mm) 18 x 14 x 14
Pritaikymo sritys
  • Vamzdžių valymui
  • Stogvamzdžių valymui
  • Kanalizacijos vamzdžių valymui