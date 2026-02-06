Vamzdžių valymo antgalis
Vamzdžių valymo antgalis, skirtas vamzdžiams, kanalizacijai ir latakams valyti bei veiksmingai kamščiams šalinti. Su R1/8" jungtimi, skirta vamzdžių valymo žarnai tvirtinti.
Vamzdžių valymo antgalis vamzdžių, kanalizacijos ir latakų valymo darbams, kurie nekenkia aplinkai. Labai efektyviai išardo ir pašalina užsikimšimus. Keturios atgal nukreiptos purškimo angos sukuria galingą srovę ir stumia žarną per vamzdį. Antgalių forma optimizuota užtikrinant, kad prijungimo prie aukšto slėgio žarnos vietoje nebūtų griovelių. Tokiu būdu sumažėja rizika, kad antgalis įstrigs vamzdyje. Galima naudoti su vamzdžių valymo komplektais PC 20, PC 15 ir PC 7.5 ir su visais „Kärcher“ aukšto slėgio plovimo įrenginiais nuo K 2 iki K 7 klasės.
Savybės ir privalumai
Keturi į galą nukreipti aukšto slėgio purkštukaiŽarna vamzdyje automatiškai stumiama į priekį dėl vandens slėgio.
Optimizuota antgalio formaJungtis prie žarnos yra be griovelių, todėl sumažėja rizika, kad antgalis įstrigs vamzdyje.
Galingas valymas su aukštu slėgiuGalingai ir efektyviai išardo vamzdžių kamščius.
Pagaminta iš patvaraus žalvario
- Ilgas tarnavimo laikas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|18 x 14 x 14
Pritaikymo sritys
- Vamzdžių valymui
- Stogvamzdžių valymui
- Kanalizacijos vamzdžių valymui