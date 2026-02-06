PC 15
Vamzdžių valymo komplektas su 15 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti. Komplekte yra praktiška keitimo sistema ir du antgaliai.
Praktiškas ir universalus vamzdžių valymo komplektas, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti. Komplekte yra du skirtingi antgaliai, kuriuos dėl sraigtinės jungties galima pakeisti ypač greitai. Purškimo antgalis išsiskiria galingumu ir turi keturias aukšto slėgio atgalinio purškimo sroves. Idealiai tinka latakams ir kietųjų medžiagų kamščiams šalinti. Rotacinis antgalis naudojamas profilaktinio valymo darbams. Jo 360 ° valymo sistema efektyviai pašalina apnašas nuo vamzdžių vidinių sienelių. Taip apsaugosite vamzdžius nuo kamščių susidarymo. Antgalių forma optimizuota užtikrinant, kad prijungimo prie aukšto slėgio žarnos vietoje nebūtų griovelių. Tokiu būdu sumažėja rizika, kad antgalis įstrigs vamzdyje. 15 m ilgio, lanksti kokybiška žarna yra sutvirtinta tekstile, kad būtų lengva valyti vamzdžių su alkūnėmis sistemas. Žarna turi apsaugą nuo užsilenkimo, o žalvarinės jungtys užtikrina ilgą tarnavimo laiką. Tinka naudoti tiek namuose, tiek lauke su visais „Kärcher“ aukšto slėgio plovimo įrenginiais nuo K 2 iki K 7 klasės.
Savybės ir privalumai
Praktiška keitimo sistema su dviem skirtingais antgaliaisPaprastas antgalių keitimas. Galingas purškimo antgalis idealiai tinka latakams valyti ir kamščiams šalinti. Rotacinis antgalis, užtikrinantis 360 ° valymo efektą – galingam vamzdžių valymui iš vidaus siekiant išvengti užsikimšimų.
Galingas valymas su aukštu slėgiuGreitai ir efektyviai pašalina vamzdžių kamščius. Aplinkai nekenksmingas valymas be cheminių medžiagų. Žarna vamzdyje automatiškai stumiama į priekį dėl vandens slėgio.
Lanksti žarna, sutvirtinta tekstileLengvas valdymas vamzdžių sistemose su alkūnėmis. Sukurta taip, kad būtų paprasta saugoti.
Optimizuota antgalio forma
- Jungtis prie žarnos yra be griovelių, todėl sumažėja rizika, kad antgalis įstrigs vamzdyje.
- Kompaktiška konstrukcija, užtikrinanti maksimalią judėjimo laisvę.
Jungtys ir antgaliai pagaminti iš patvaraus žalvario ir nerūdijančiojo plieno
- Ilgas tarnavimo laikas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|1,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|250 x 250 x 80
Seniems purškimo pistoletams iki 2010 m (pistoletai M, 96, 97): adapteris M (2.643-950.0) reikalingas
Videos
Suderinami įrenginiai
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 OJ
- K 2 OPP Car
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium horizontal
- K 2 horizontal
- K 3
- K 3 *EU
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 3 horizontal
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Anniversary Edition
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition *EU
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ BB *EU
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K 2 Basic
- K 2 Basic OJ
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 HOME T150
- K 2 Premium Full Control
- K 2 SILENT Limited Edition
- K 2 Universal
- K 2. Plovimo įrenginys
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Controll
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Home T50
- K 3 Premium Full Control
- K 4 Classic
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 UM PROMO (BT)
- K 5 Black ir Žarnos ir jungčių rinkinys
- K 5 COMPACT
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control WSK
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Smart Control
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K3 Car & Home T50
Pritaikymo sritys
- Vamzdžių valymui
- Stogvamzdžių valymui
- Kanalizacijos vamzdžių valymui
Priedai
PC 15 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.