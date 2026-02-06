PC 15

Vamzdžių valymo komplektas su 15 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti. Komplekte yra praktiška keitimo sistema ir du antgaliai.

Praktiškas ir universalus vamzdžių valymo komplektas, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti. Komplekte yra du skirtingi antgaliai, kuriuos dėl sraigtinės jungties galima pakeisti ypač greitai. Purškimo antgalis išsiskiria galingumu ir turi keturias aukšto slėgio atgalinio purškimo sroves. Idealiai tinka latakams ir kietųjų medžiagų kamščiams šalinti. Rotacinis antgalis naudojamas profilaktinio valymo darbams. Jo 360 ° valymo sistema efektyviai pašalina apnašas nuo vamzdžių vidinių sienelių. Taip apsaugosite vamzdžius nuo kamščių susidarymo. Antgalių forma optimizuota užtikrinant, kad prijungimo prie aukšto slėgio žarnos vietoje nebūtų griovelių. Tokiu būdu sumažėja rizika, kad antgalis įstrigs vamzdyje. 15 m ilgio, lanksti kokybiška žarna yra sutvirtinta tekstile, kad būtų lengva valyti vamzdžių su alkūnėmis sistemas. Žarna turi apsaugą nuo užsilenkimo, o žalvarinės jungtys užtikrina ilgą tarnavimo laiką. Tinka naudoti tiek namuose, tiek lauke su visais „Kärcher“ aukšto slėgio plovimo įrenginiais nuo K 2 iki K 7 klasės.

Savybės ir privalumai
PC 15: Praktiška keitimo sistema su dviem skirtingais antgaliais
Praktiška keitimo sistema su dviem skirtingais antgaliais
Paprastas antgalių keitimas. Galingas purškimo antgalis idealiai tinka latakams valyti ir kamščiams šalinti. Rotacinis antgalis, užtikrinantis 360 ° valymo efektą – galingam vamzdžių valymui iš vidaus siekiant išvengti užsikimšimų.
PC 15: Galingas valymas su aukštu slėgiu
Galingas valymas su aukštu slėgiu
Greitai ir efektyviai pašalina vamzdžių kamščius. Aplinkai nekenksmingas valymas be cheminių medžiagų. Žarna vamzdyje automatiškai stumiama į priekį dėl vandens slėgio.
PC 15: Lanksti žarna, sutvirtinta tekstile
Lanksti žarna, sutvirtinta tekstile
Lengvas valdymas vamzdžių sistemose su alkūnėmis. Sukurta taip, kad būtų paprasta saugoti.
Optimizuota antgalio forma
  • Jungtis prie žarnos yra be griovelių, todėl sumažėja rizika, kad antgalis įstrigs vamzdyje.
  • Kompaktiška konstrukcija, užtikrinanti maksimalią judėjimo laisvę.
Jungtys ir antgaliai pagaminti iš patvaraus žalvario ir nerūdijančiojo plieno
  • Ilgas tarnavimo laikas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 1,1
Svoris (su pakuote) (kg) 1,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 250 x 250 x 80

Seniems purškimo pistoletams iki 2010 m (pistoletai M, 96, 97): adapteris M (2.643-950.0) reikalingas

Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Vamzdžių valymui
  • Stogvamzdžių valymui
  • Kanalizacijos vamzdžių valymui
Priedai
PC 15 atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.