Aukšto slėgio plovykla HDS 6/14-4 C
Vienfazis aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandens pašildymu ir keturių polių vandeniu aušinamu elektros varikliu yra valdomas vieno jungiklio pasukimu bei turi ekonominio veikimo režimą.
Ekonomiškas, galingas ir patogus: HDS 6/14-4 C yra vienfazis HDS Compact klasės aukšto plovimo įrenginys su vandens pašildymu su 4 polių, vandeniu aušinamu elektros varikliu, turintis daugybę įspūdingų funkcijų. Unikalus „eco!efficiency“ režimas užtikrina efektyvų ir ekonomišką veikimą. EASY!Force aukšto slėgio pistoletas išnaudoja aukšto slėgio srovės atoveikio jėgą, kad laikymo jėga sumažėtų iki nulio, o EASY!Lock greito atlaisvinimo jungtys leidžia tvarkytis penkis kartus greičiau nei naudojant įprastas sraigtines jungtis, neprarandant tvirtumo ir ilgaamžiškumo. Naudodami „Servo Control“ funkciją galite reguliuoti vandens srautą ir slėgį tiesiai ant pistoleto. Praktiškas vieno jungiklio valdymas ir praktiški antgalių ir kitų priedų bei įrankių laikymo skyriai demonstruoja pažangią valdymo koncepciją. Įrenginyje taip pat sumontuoti dideli ratai ir besisukantis ratukas, kurie užtikrina aukštą mobilumo lygį, be to, šis įrenginys turi tvirtą važiuoklę su integruotais degalų ir valymo priemonių bakais.
Savybės ir privalumai
ProduktyvumasEkonominis režimas. Ekonomiškas ir tausoja aplinką net ir naudojant ilgesnį laiką. Mažesnės kuro sąnaudos ir CO2 išmetimas. Tikslus valymo priemonės dozavimas su skalavimo funkcija.
Lengvai naudojamasLengvas valdymas vieno mygtuko paspaudimu. Didelė rezervuaro talpa su užpildymo lataku. Sistemos priežiūrai skirtų ploviklio talpų pakeitimas įrenginio išorėje.
LaikymasUžrakinamas priedų, tokių kaip: antgalių, įrankių ir t.t. skyrius. Laikymo kabliai elektros kabeliui ir aukšto slėgio žarnai Integruotas lanceto laikiklis, skirtas patogiam transportavimui.
Patikimumas
- Švelnaus slopinimo sistema (SDS) aukšto slėgio įrenginiuose susilpnina virpesius ir slėgio svyravimus.
- Didelis vandens filtras apsaugo siurblį nuo sugadinimo.
- Vandens minkštinimo sistema apsaugo šildymo ritę nuo kalkėjimo.
Mobilumas
- „Jogger“ dizainas su dideliais ratais ir pasukamais ratukais.
- Didelės integruotos rankenos važiuoklėje.
- Integruota pakėlimo pamina palengvina transportavimą nelygiais paviršiais, pavyzdžiui: laiptais ar bordiūrais.
Taupo energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.
- Pagaliau dirbkite nejausdami nuovargio: Jums padės EASY!Force aukšto slėigo pistoletas.
- Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|240 - 560
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|30 - 140 / 3 - 14
|Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Galingumas (kW)
|3,6
|Kuro sąnaudos, pilna apkrova (kg/h)
|3,5
|Kuro sąnaudos eco!efficiency režime (kg/h)
|2,8
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Degalų bakas (l)
|15
|Svoris (su priedais) (kg)
|111
|Svoris (su pakuote) (kg)
|119,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1060 x 650 x 920
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Purkštuvas: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: DN 6, 250 bar
- Švelnaus slopinimo sistema (SDS)
- Slėgio išjungiklis
- Įmontuotas kuro ir ploviklio bakas
Pritaikymo sritys
- Automobilių plovimui
- Įrangos ir mechanizmų plovimui
- Dirbtuvių plovimui
- Lauko erdvių plovimui
- Smulkaus remonto stočių valymo darbams
- Fasadų plovimui
- Baseinų plovimui
- Sporto erdvių plovimui
- Plovimo darbams gamybos procesų metu.
- Gamybos sistemų plovimui
Priedai
Valymo priemonės
HDS 6/14-4 C atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.