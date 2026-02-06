Aukšto slėgio plovykla HDS 6/15 C
HDS 6/15 C kompaktinės klasės vienfazis karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys su 3 stūmoklių ašiniu siurbliu, „eco!efficiency“ režimu, intuityviu valdymu vienu mygtuku ir „EASY!Force Advanced“ aukšto slėgio pistoletu.
Kokybė, ergonomika ir patogumas naudotojui: HDS 6/15 C yra galingas kompaktinės klasės vienfazis karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys su oru aušinamu varikliu ir ekonomišku „eco!efficiency“ režimu, intuityviai valdomas vienu mygtuku. Tvirtas ašinis siurblys su trimis keraminiais stūmokliais sukuria reikalingą slėgį. „EASY!Force Advanced“ aukšto slėgio pistoletas su patentuota purkštuvų technologija ir virš 1 m ilgio plieniniu vamzdžiu bei „EASY!Lock“ greitojo sujungimo sistema užtikrina, kad darbas bus ergonomiškas. Švelnaus slopinimo sistema (SDS) mažina vibraciją, tad darbas nesukelia nuovargio. Karšto vandens technologija efektyviai suskaido net tepalus, todėl reikia kur kas mažiau ploviklių, kurie tiksliai dozuojami iš 15,5 l talpos bako. Slėgį ir vandens srautą galima reguliuoti atsižvelgiant į valymo užduotį. HDS 6/15 C yra skirtas naudoti kasdien sudėtingomis sąlygomis, o jo techninę priežiūrą nesudėtinga vykdyti. Apsaugos nuo kalkių funkcija, vandens filtras ir apsauginis vožtuvas saugo technologinę įrangą. Tvirta važiuoklė saugo nuo smūgių, o dideli ratai ir nukreipimo ratukas užtikrina didelį manevringumą. Įrenginyje yra numatytos priedų laikymo galimybės.
Savybės ir privalumai
Didelis efektyvumas
- Ekonominis režimas. Ekonomiškas ir tausoja aplinką net ir naudojant ilgesnį laiką.
- Mažesnės kuro sąnaudos ir CO2 išmetimas.
Platus priedų asortimentas su EASY!Lock jungtimis
- EASY!Force Advanced - darbas be nuovargio, be išlaikymui reikalingos jėgos
- Besisukanti 1050 mm ilgio nerūdijančiojo plieno išpurškimo ietis.
- Patentuotas „Kärcher“ padidintos galios antgalis valo iki 40 proc. didesne jėga nei įprasti antgaliai.
Eksploatacinis patikimumas
- Lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
- Apsauginiai vožtuvai, vandens trūkumo ir degalų apsauga užtikrina mašinos prieinamumą darbui kai to reikia.
Patikimumas
- Vandens minkštinimo sistema apsaugo šildymo ritę nuo kalkėjimo.
- Švelnaus slopinimo sistema (SDS) aukšto slėgio įrenginiuose susilpnina virpesius ir slėgio svyravimus.
Įrenginyje integruoti įvairūs priedų laikymo skyriai
- Laikymo kabliai elektros kabeliui ir aukšto slėgio žarnai
- Integruotas purkštukų ir antgalių laikymo skyrius.
- Integruotas lanceto laikiklis, skirtas patogiam transportavimui.
Valymo priemonės dozavimo mazgas
- Tikslus valymo priemonės dozavimas su skalavimo funkcija.
- Didelė rezervuaro talpa su užpildymo lataku.
Mobili koncepcija.
- „Jogger“ tipo konstrukcija su dideliais ratais ir pasukamais ratukais.
- Integruota pakėlimo pamina palengvina transportavimą nelygiais paviršiais, pavyzdžiui: laiptais ar bordiūrais.
- Stūmimo rankena paprastesniam transportavimui ir manevravimui.
Lengvai naudojami valdymo elementai
- Lengvas valdymas vieno mygtuko paspaudimu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|260 - 560
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maks. slėgis (bar)
|200
|Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)
|max. 80
|Galingumas (kW)
|3,4
|Kuro sąnaudos, pilna apkrova (kg/h)
|3,1
|Kuro sąnaudos eco!efficiency režime (kg/h)
|2,5
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Degalų bakas (l)
|15
|Svoris (su priedais) (kg)
|101,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|110
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1066 x 650 x 920
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Purkštuvas: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Slėgio išjungiklis
- Įmontuotas kuro ir ploviklio bakas
Pritaikymo sritys
- Automobilių plovimui
- Įrangos ir mechanizmų plovimui
- Dirbtuvių plovimui
- Lauko erdvių plovimui
- Smulkaus remonto stočių valymo darbams
- Fasadų plovimui
- Baseinų plovimui
- Sporto erdvių plovimui
- Plovimo darbams gamybos procesų metu.
- Gamybos sistemų plovimui
Priedai
Valymo priemonės
HDS 6/15 C atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.