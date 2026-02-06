Aukšto slėgio plovykla HDS 8/18-4 C
HDS 8/18-4 C, galingiausias kompaktinės klasės 3 fazių karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys su „eco!efficiency“ režimu ir valymo garais funkcija, 3 stūmoklių ašiniu siurbliu ir „EASY!Force Advanced“ aukšto slėgio pistoletu.
Pristatome galingiausią kompaktinės klasės 3 fazių karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginį: HDS 8/18-4 C su „eco!efficiency“ režimu ir valymo garais funkcija stebina savo ergonomiškumu ir patogumu naudotojui. Jo galingas 4 polių variklis yra aušinamas vandeniu. Tvirtas ašinis siurblys su trimis keraminiais stūmokliais sukuria aukštą slėgį. „EASY!Force Advanced“ aukšto slėgio pistoletas su servo valdikliu leidžia lengvai reguliuoti slėgį ir vandens srautą, patentuota purkštuvų technologija ir „EASY!Lock“ greitojo sujungimo sistema užtikrina ergonomišką darbą. Švelnaus slopinimo sistema (SDS) mažina vibraciją. Karšto vandens technologija efektyviai suskaido net tepalus, todėl reikia kur kas mažiau ploviklių, kurie tiksliai dozuojami iš 15,5 l talpos bako. HDS 8/18-4 C yra skirtas naudoti kasdien sudėtingomis sąlygomis, o jo techninę priežiūrą nesudėtinga vykdyti. Apsaugos nuo kalkių funkcija, vandens filtras ir apsauginis vožtuvas saugo technologinę įrangą. Tvirta važiuoklė saugo nuo smūgių, o dideli ratai ir nukreipimo ratukas užtikrina didelį manevringumą. Įrenginyje numatytos integruoto priedų laikymo galimybės.
Savybės ir privalumai
Didelis efektyvumas
- Ekonominis režimas. Ekonomiškas ir tausoja aplinką net ir naudojant ilgesnį laiką.
- Mažesnės kuro sąnaudos ir CO2 išmetimas.
Platus priedų asortimentas su EASY!Lock jungtimis
- EASY!Force Advanced - darbas be nuovargio, be išlaikymui reikalingos jėgos
- Slėgį ir vandens srautą galima reguliuoti Servo Control reguliatoriumi, esančiu tarp išpurškimo ieties ir pistoleto.
- Besisukanti 1050 mm ilgio nerūdijančiojo plieno išpurškimo ietis.
Eksploatacinis patikimumas
- Lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
- Apsauginiai vožtuvai, vandens trūkumo ir degalų apsauga užtikrina mašinos prieinamumą darbui kai to reikia.
Patikimumas
- Vandens minkštinimo sistema apsaugo šildymo ritę nuo kalkėjimo.
- Švelnaus slopinimo sistema (SDS) aukšto slėgio įrenginiuose susilpnina virpesius ir slėgio svyravimus.
Įrenginyje integruoti įvairūs priedų laikymo skyriai
- Laikymo kabliai elektros kabeliui ir aukšto slėgio žarnai
- Integruotas purkštukų ir antgalių laikymo skyrius.
- Integruotas lanceto laikiklis, skirtas patogiam transportavimui.
Valymo priemonės dozavimo mazgas
- Tikslus valymo priemonės dozavimas su skalavimo funkcija.
- Didelė rezervuaro talpa su užpildymo lataku.
Mobili koncepcija.
- „Jogger“ tipo konstrukcija su dideliais ratais ir pasukamais ratukais.
- Integruota pakėlimo pamina palengvina transportavimą nelygiais paviršiais, pavyzdžiui: laiptais ar bordiūrais.
- Stūmimo rankena paprastesniam transportavimui ir manevravimui.
Lengvai naudojami valdymo elementai
- Lengvas valdymas vieno mygtuko paspaudimu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|300 - 800
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. slėgis (bar)
|220
|Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Galingumas (kW)
|6
|Kuro sąnaudos, pilna apkrova (kg/h)
|5,2
|Kuro sąnaudos eco!efficiency režime (kg/h)
|4,2
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Antgalio dydis
|025
|Degalų bakas (l)
|15
|Svoris (su priedais) (kg)
|119,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|131,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1066 x 650 x 920
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Purkštuvas: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Švelnaus slopinimo sistema (SDS)
- Slėgio išjungiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Automobilių plovimui
- Įrangos ir mechanizmų plovimui
- Dirbtuvių plovimui
- Lauko erdvių plovimui
- Smulkaus remonto stočių valymo darbams
- Fasadų plovimui
- Baseinų plovimui
- Sporto erdvių plovimui
- Plovimo darbams gamybos procesų metu.
- Gamybos sistemų plovimui
Priedai
Valymo priemonės
HDS 8/18-4 C atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.