Aukšto slėgio plovykla HDS-E 8/16-4 M 24 kW
HDS-E 8/16-4M aukšto slėgio plovimo įrenginys su elektriniu vandens šildytuvu idealiai tinka naudoti vietose, kuriose išmetamosios dujos yra neleistinos. Dėl unikalios šildytuvo izoliacijos ir ekonominio režimo, šis įrenginys yra efektyvus ir nekenksmingas aplinkai.
Novatoriškas HDS 8/16-4M aukšto slėgio plovimo įrenginys su elektriniu vandens kaitinimu yra sukurtas tam, kad būtų pasiektas puikus energijos suvartojimo efektyvumas ir ypač aukšta darbinė temperatūra. Dėl novatoriškos, ypač efektyvios vandens šildytuvo izoliacijos, pagamintos iš specialių putų, prietaiso sunaudojamas elektros energijos kiekis drastiškai sumažinamas, kai įrenginys yra nuolatinio budėjimo režime. Tai leidžia sutaupyti iki 40% elektros energijos. Ekonominis režimas automatiškai perjungia prietaisą į ypač efektyvų 60°C režimą, taip saugojami vertingi resursai. Didelio greičio šildymo kamera užtikrina žymiai trumpesnį įkaitinimo laiką. Aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandens kaitinimu gali būti naudojamas tada, kai išmetamosios dujos yra nepageidaujamos ar netgi uždraustos, pvz., maisto apdirbimo įmonėse, ligoninėse, didelėse virtuvėse ar pramonės įmonėse. Įrenginio EASY! Force aukšto slėgio pistolete išnaudojama aukšto slėgio srovės atatrankos jėga, siekiant visiškai sumažinti pistoleto laikymui reikalingą jėgą, o EASY!Lock sistema užtikrina penkis kartus greitesnį antgalių pakeitimą nei su įprastais srieginiais sujungimais, neprarandant tvirtumo ar ilgaamžiškumo.
Savybės ir privalumai
Efektyvus energijos suvartojimas.
- Labai veiksminga izoliacinė medžiaga sutaupo iki 40% energijos esant parengties režimui.
- Unikalus ekonominis režimas.
Aukšta darbinė temperatūra.
- Didelis karšto vandens rezervuaras (maks. 85 °C).
- Iki 45°C nepertraukiamo veikimo, esant pilnai apkrovai, arba 70°C su „Servo Control“.
Taupo energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.
- Pagaliau dirbkite nejausdami nuovargio: Jums padės EASY!Force aukšto slėigo pistoletas.
- Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.
Vandens srauto reguliatorius
- Aukštesnės vandens temperatūros padavimui į priedus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|300 - 760
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)
|min. 45 - max. 85
|Galingumas (kW)
|29,5
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Boilerio galia (kW)
|24
|Svoris (su priedais) (kg)
|122,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|133,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: DN 6, 250 bar
- Purkštuvas: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
Įranga
- Elektrinis šildymas be išmetamųjų dujų
- Valdymo skydelis su kontrolinėm lemputėm
- Slėgio išjungiklis
- 2 talpos valymo priemonėms
- Vandens srauto reguliatorius
Pritaikymo sritys
- Aukšto slėgio įrenginys su elektriniu vandens kaitinimo elementu, darbui be jokių išmetamųjų dujų
