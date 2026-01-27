Aukšto slėgio plovykla HDS 5/11 U
Konkurencingos kainos kompaktinės klasės aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandens pašildymu. Novatoriškas Upright įrenginių klasės modelis užtikrina tinkamą mobilumą ir ergonomiškumą. Paprastas ir lengvas valdymas vienu mygtuku,priedų laikymo skyrius užtikrina patogumą ir praktiškumą.
Pagrindinis naujojo Upright klasės aukšto slėgio plovimo įrenginio su vandens pašildymu privalumas yra jo vertikali padėtis. Dėl tokios koncepcijos, šie įrenginiai yra lengvi, kompaktiški ir patogūs transportuoti. Paguldžius įrenginį horizontaliai, jis lengvai telpa į automobilius su universalo kėbulo. Dėl savo kompaktiškos konstrukcijos nenaudojant jie užima ypatingai mažai vietos. Didelio skersmens ratai bei ergonomiška rankena užtikrina puikų mobilumą ir manevringumą net ir sunkiai pravažiuojamais paviršiais. Trijų stūmoklių aukšto slėgio siurblys turi tvirtus nerūdijančio plieno stūmoklius ir žalvarinę cilindro galvutę. Atjungus pistoletą slėgio jungtukas įrenginį išjungia automatiškai. Tai sumažina įrenginio dalių apkrovas ir prailgina jų tarnavimo laiką. Aukšto slėgio siurblys, kaitinimo katilo ventiliatorius ir kuro siurblys yra varomi to paties elektros variklio ir kartu sudaro vientisą mazgą. Toks principas ne tik užtikrina labai kompaktišką konstrukciją ir didelį našumą, bet ir išskirtinį sistemos patikimumą. Kärcher šildytuvas pasižymi tokiomis laiko patikrintomis savybės kaip: didelis našumas, kompaktiškas dizainas ir išmetamųjų dujų reikalavimų paisymas. Tai - vienfazis įrenginys su oru aušinamu elektros varikliu ir nerūdijančio plieno trijų stūmoklių ašiniu siurbliu. Valymo priemonės paduodamos esant žemo slėgio režimui. Įrenginio EASY! Force aukšto slėgio pistolete išnaudojama aukšto slėgio srovės atatrankos jėga, siekiant visiškai sumažinti pistoleto laikymuireikalingą jėgą, o EASY!Lock sistema užtikrina penkis kartus greitesnį antgalių pakeitimą nei su įprastais srieginiais sujungimais, neprarandant tvirtumo ar ilgaamžiškumo.
Savybės ir privalumai
Novatoriška vertikali konstrukcija.Lengva transportuoti laiptų aikštelėse ir laiptais. Dideli ratai skirti važiavimui neišklotais paviršiais.
Tankaus tinklelio vandens filtras.Veiksmingai apsaugo aukšto slėgio siurblį nuo užteršimo. Patogu nuimti iš išorinės pusės.
Kompaktiškas dizainasVietą taupanti dėtuvė ir lengvas transportavimas. Siurblys ir kuro bakas turi apsaugą nuo išsipylimo horizontalaus transportavimo metu. Idealiai tinka mažoms aptarnavimo paslaugų transporto priemonėms.
Taupo energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.
- Pagaliau dirbkite nejausdami nuovargio: Jums padės EASY!Force aukšto slėigo pistoletas.
- Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|450
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|110 / 11
|Temperatūra (°C)
|max. 80
|Galingumas (kW)
|2,2
|Kuro sąnaudos, pilna apkrova (kg/h)
|2,4
|Degalų bakas (l)
|6,5
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|68,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|77,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|618 x 618 x 994
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Purkštuvas: 840 mm
Įranga
- Slėgio išjungiklis
Pritaikymo sritys
- Automobilių plovimui
- Įrangos ir mechanizmų plovimui
- Dirbtuvių plovimui
- Lauko erdvių plovimui
- Smulkaus remonto stočių valymo darbams
- Fasadų plovimui
- Baseinų plovimui
- Sporto erdvių plovimui
- Plovimo darbams gamybos procesų metu.
- Gamybos sistemų plovimui
Priedai
Valymo priemonės
HDS 5/11 U atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.