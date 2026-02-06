Aukšto slėgio plovykla HDS 1000 Be
Aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandens pašildymu ir benzininiu vidaus degimo varikliu. Įrenginys taip pat turi apsaugas nuo kalkių susidarymo ir per mažo kuro likučio, bei vandens slėgio ir srauto reguliatorių ir elektrinį starterį. Skirtas sudėtingos valymo užduotims, tinkamas kelti kranu.
Galingas, aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandens pašildymu ir tvirtu keturtakčiu benzininiu varikliu bei elektriniu starteriu, kuris leidžia naudoti įrenginį be elektros energijos tiekimo. Visos dalys yra sutelktos tvirtame vamzdinio plieno rėmineme korpuse, kuris suteikia visokeriopą apsaugą naudojant įrenginį sudėtingiems darbams. Korpusas yra specialiai sukurtas taip, kad jį būtų galima mechaniškai valdyti kranu ar šakiniu krautuvu. Variklis turi automatinę greičio sumažinimo įrangą, kuri sumažina triukšmo lygį pertraukų metu ir stipriai prailgina aukšto slėgio plovimo įrenginio tarnavimo laiką. Standartinis elektrinis starteris padidina užvedimo komfortą. Aukštos kokybės aukšto slėgio siurblio medžiagos, pvz., žalvarinė cilindrų galvutė, nerūdijančio plieno vožtuvai, nikeliu ir chromu padengti nerūdijančio plieno stūmokliai, padeda užtikrinti ilgą tarnavimo laiką ir geresnes veikimo savybes. Viršslėgio vožtuvas, vandens srauto reguliavimas, o taip pat garo režimas užtikrina, kad eksploatacinės savybės būtų pritaikytos skirtingiems valymo darbams. Aukštos kokybės vertikalus kaitinimo elementas leidža tolygiai reguliuoti darbinę vandens temperatūrą nuo 30°C iki 98°C. Įvairios numatytos apsaugos, kaip išjungimas esant žemam tepalų lygiui, apsauginiai vožtuvai, išjungimas esant nepakankamam tiekiamo vandens srautui, ar išjungimas nepakankant kuro, padeda apsaugoti įrenginį sunkiomis kasdienio veikimo sąlygomis. Rezervuaras su plūde bei integruotu priemonės nuo apkalkejimobakeliu patikimai apsaugo visas dalis, kurios liečiasi su vandeniu nuo kalkių ir kitų nuosėdų. Įrenginio EASY! Force aukšto slėgio pistolete išnaudojama aukšto slėgio srovės atatrankos jėga, siekiant visiškai sumažinti pistoleto laikymui reikalingą jėgą, o EASY!Lock sistema užtikrina penkis kartus greitesnį antgalių pakeitimą nei su įprastais srieginiais sujungimais, neprarandant tvirtumo ar ilgaamžiškumo.
Savybės ir privalumai
Itin patogus naudotiAutomatinė apsauga nuo vandens trūkumo ar perkaitimo. Ergonomiškas purškimo pistoletas patogiam naudojimui
Maksimalus našumasEfektyvus degiklis su vertikaliu kaitinimo elementu ir degimo funkcija be detonacijos. Skirtas įsisenėjusių nešvarumų valymui. Integruotos didelės talpos dyzelinui ir benzinui - ilgalaikiam darbui be pauzių.
Galingas benzininis variklisAtitinka ES Stage V reikalavimus išmetamųjų dujų emisijai. Paprastas įjungimas elektriniu starteriu.
Patogus naudojimas
- Automatinis variklio sūkių sumažinimas budėjimo režime. Tai apsaugo variklį ir taupo energiją.
- Dėka tvirto plieninio rėmo įrenginį galima kelti kranu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|450 - 900
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|40 - 210 / 4 - 21
|Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Kuro sąnaudos, pilna apkrova (kg/h)
|5,6
|Degalų bakas (l)
|34
|Degalai
|Benzinas / Dyzelinis kuras
|Pavaros tipas
|Benzinas
|Variklio gamintojas
|Honda
|Variklio tipas
|GX 390
|vienu metu vartotojų skaičius
|1
|Mobilumas
|Stacionarus
|Svoris (su priedais) (kg)
|175,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|181,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1100 x 750 x 785
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Padidintos galios antgalis
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 15 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Premium kokybė
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: ID 8, 315 bar
- Rėminis narvas
- Elektrinis starteris
- Tvirtas plieno vamzdžio rėmas su kilpomis kėlimui kranui
Videos
Priedai
Valymo priemonės
HDS 1000 Be atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.