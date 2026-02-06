Aukšto slėgio plovykla HDS 1000 De Weed
Naujas aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandens pašildymu HDS 1000 De. Garo režimas palaiko pastovią aukštą temperatūrą iki 98° C. Idealiai tinka virusų naikinimui nuo įvairių paviršių.
Mūsų HDS 1000 De aukšto slėgio įrenginys su vandens pašildymu, turinti galingą „Yanmar“ dyzelinį variklį, apsaugotas tvirto vamzdinio rėmo, daro įspūdį atliekant sudėtingus darbus ten, kur nėra išorinių energijos šaltinių. Paprastas perjungimas iš aukšto slėgio į garo režimą taip pat suteikia maksimalų lankstumą. Didelė degiklio talpa ir integruotas E-box su temperatūros jutikliu, užtikrinantis nuolatinę aukštą iki 98 °C temperatūrą, leidžia ne tik pašalinti piktžoles, bet ir sumažinti virusų kiekį bei deaktyvuoti ant paviršių esančias bakterijas ir mikrobus. Aukštos kokybės komponentai, pavyzdžiui, aukšto slėgio siurblys su žalvarine cilindro galvute, nerūdijančiojo plieno vožtuvais ar chromu ir nikeliu dengtais nerūdijančiojo plieno stūmokliais, užtikrina itin ilgą tarnavimo laiką, net ir intensyviai ir nepertraukiamai dirbant. Plūdinis jungiklis su integruota apsauga nuo kalkėjimo (DGT) - tai saugos įrangos, skirtos naudotojui ir mašinai apsaugoti, dalis. Į standartinę įrangą įeina priedai, skirti piktžolėms šalinti naudojant karštą vandenį, taip pat garams naudoti kovojant su patogeniniais mikroorganizmais.
Savybės ir privalumai
Didesnis valymo efektyvumas dėka karšto vandens
- Aukšto slėgio karšto vandens srovė ar karštas garas - pasirinkite pagal valymo užduotį.
- Garo srautas gali būti reguliuojamas pagal poreikį.
Maksimalus našumas
- Efektyvus degiklis su vertikaliu kaitinimo elementu ir degimo funkcija be detonacijos.
- Automatinė apsauga nuo vandens trūkumo ar perkaitimo.
Ekonomiškas, dyzeliniu kuru varomas vidaus degimo variklis
- Atitinka ES Stage V reikalavimus išmetamųjų dujų emisijai.
- Paprastas įjungimas elektriniu starteriu.
Patogus naudojimas
- Automatinis variklio sūkių sumažinimas budėjimo režime. Tai apsaugo variklį ir taupo energiją.
- Dėka tvirto plieninio rėmo įrenginį galima kelti kranu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|450 - 900
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)
|max. 98
|Kuro sąnaudos, pilna apkrova (kg/h)
|5,6
|Antgalio dydis
|048
|Degalų bakas (l)
|34
|Pavaros tipas
|Dyzelinis kuras
|Variklio gamintojas
|Yanmar
|Variklio tipas
|L 100 V
|vienu metu vartotojų skaičius
|1
|Mobilumas
|krepšelis
|Svoris (su priedais) (kg)
|199,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|205
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Padidintos galios antgalis
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 15 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Premium kokybė
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: ID 8, 315 bar
- Rėminis narvas
- Elektrinis starteris
- Tvirtas plieno vamzdžio rėmas su kilpomis kėlimui kranui
Pritaikymo sritys
- Efektyviam ir komfortiškam augančių piktžolių naikinimui nenaudojant jokių chemikalų viešosiose erdvėse
