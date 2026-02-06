Aukšto slėgio plovykla HDS 8/20 D
Naujasis aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandens pašildymu "HDS 8/20 D" žavi savo galingu dyzeliniu varikliu ir patvariu Kärcher veleniniu. Dirbkite nepriklausydami nuo elektros energijos tiekimo.
Aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandens pašildymu "HDS 8/20 D" turi galingą dyzelinį variklį su elektriniu starteriu, tvirtą ir patvarų veleninį siurblį bei labai efektyvią kaitinimo technologiją. Tai užtikrina puikius valymo rezultatus dirbant sudėtingomis sąlygomis net ir ten kur nėra elektros energijos tiekimo šaltinių. Idealiai tinka valymo darbams, kuriuos atlieka savivaldybių komunalinio ūkio tarnybos ar statybų įmonės statybvietėse. Su 800 l/val vandens srautu ir 200 barų vandens darbiniu slėgiu įrenginys įveiks net ir pačius sunkiausius nešvarumus. Integruotas 20 litrų degalų bakas leidžia naudoti aukšto slėgio plovimo įrenginį ilgą laiką. Patikrintos saugos technologijos, kaip kad termostatas ir apsauginis vožtuvas, vandens filtras, išmetamųjų dujų temperatūros jutiklis ir vandens slėgio sukeliamų pulsacijų slopinimo sistema, patikimai apsaugo visus svarbius įrenginio komponentus, o tvirtas plieno rėmas apsaugo įrenginį nuo išorinių pažeidimų. Į standartinę komplektaciją taip pat įeina pradūrimams atsparios padangos, ratukai su stovėjimo stabdžiu, ergonomiška stūmimo rankena ir patogus pasukamas įrenginio valdiklis. Įrenginio priedai, kaip kad aukšto slėgio žarna ir purškimo ietis su pistoletu gali būti laikomi tiesiog ant įrenginio.
Savybės ir privalumai
Ekonomiškas, dyzeliniu kuru varomas vidaus degimo variklisNepriklausomybė nuo el. maitinimo šaltinių. Atitinka ES Stage V reikalavimus išmetamųjų dujų emisijai. Su patogiu elektriniu variklio užvedimu.
Didelis mobilumasDidelės nepraduriamos padangos ir pasukamas ratas su stovėjimo stabdžiu. Stūmimo rankena paprastesniam transportavimui ir manevravimui. Dėka tvirto plieninio rėmo įrenginį galima kelti kranu.
Tvirtas dizainas darbams net ir pačiomis sunkiausiomis sąlygomisTvirtas plieninis rėmas apsaugo nuo išorinio poveikio. Patikimos saugos sistemos: termo jutiklis, saugumo vožtuvas, vandens filtras. Gali būti keliamas kranu, kas ypač patogu statybose ar nuomos versle.
Visi reikiami priedai
- Visus priedus galima laikyti tiesiog ant įrenginio.
- Naujas EASY!Force aukšto slėgio pistoletas.
- Ergonomiškos rankena ir žarnos laikymo skyrius.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|800
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|200 / 20
|Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)
|max. 80
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|30
|Kuro sąnaudos, pilna apkrova (kg/h)
|5,9
|Degalų bakas (l)
|30
|Degalai
|Dyzelinis kuras / Lengva alyva
|Pavaros tipas
|Dyzelinis kuras
|vienu metu vartotojų skaičius
|1
|Mobilumas
|krepšelis
|Svoris (su priedais) (kg)
|243
|Svoris (su pakuote) (kg)
|248
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1130 x 910 x 895
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Padidintos galios antgalis
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Ilgaamžis
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: ID 8, 315 bar
- Rėminis narvas
- Elektrinis starteris
- Tvirtas plieno vamzdžio rėmas su kilpomis kėlimui kranui
Pritaikymo sritys
- Idealus transporto priemonių ar darbo technikos valymui statybose ar transporto sektoriuose
- Profesionaliam valymui kumunaliniame ūkyje
