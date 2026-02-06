Aukšto slėgio plovykla HDS 8/20 G
Aukšto slėgio valymo įrenginys su vandens pašildymu "HDS 8/20 G" su benzininiu varikliu, patvariu veleniniu siurbliu ir efektyvia kaitinimo technologija, skirtas sudėtingiems darbams nepriklausomai nuo elektros energijos tiekimo.
Su 800 l/val vandens srautu ir 200 bar darbiniu vandens slėgiu, "HDS 8/20 G" aukšto slėgio valymo įrenginys su vandens pašildymu įspūdingai veikia net ir pačiomis sudėtingiausiomis valymo sąlygomis statybose ar komunalinio ūkio veikloje. Varomas galingu benzininiu varikliu, kuriam nereikalingas išorinis elektros energijos tiekimo šaltinis, įrenginys geba pašalinti net ir sunkiai įveikiamus užteršimus nepriklausomai nuo darbų vietos. Tai užtikrina labai efektyvi ir patvari kaitinimo technologija bei tvirtas veleninis siurblys. Integruotas 20 litrų degalų bakas užtikrina ilgą veikimo laiką. Siekiant apsaugoti visus svarbius komponentus, "HDS 8/20 G" įrenginyje sumontuota daugybė saugos technologijų, kaip kad termostatas ir apsauginis vožtuvas, didelis vandens filtras, išmetamųjų dujų temperatūros jutiklis ir vandens slėgio sukeliamų pulsacijų slopinimo sistema. Didelį ergonomiškumą, mobilumą, tvirtumą ir patogumą, be kitų veiksnių, užtikrina pradūrimams atsparios padangos, važiavimo ratukai su stovėjimo stabdžiu, stūmimo rankena, patogus pasukamas įrenginio valdiklis ir tvirtas plieno rėmas. Įrenginio priedai, kaip kad aukšto slėgio žarna ir purškimo ietis su pistoletu gali būti laikomi tiesiog ant įrenginio.
Savybės ir privalumai
Galingas benzininis variklisNepriklausomybė nuo el. maitinimo šaltinių. Atitinka ES Stage V reikalavimus išmetamųjų dujų emisijai. Patogus užvedimas.
Didelis mobilumasDidelės nepraduriamos padangos ir pasukamas ratas su stovėjimo stabdžiu. Stūmimo rankena paprastesniam transportavimui ir manevravimui. Dėka tvirto plieninio rėmo įrenginį galima kelti kranu.
Tvirtas dizainas darbams net ir pačiomis sunkiausiomis sąlygomisTvirtas plieninis rėmas apsaugo nuo išorinio poveikio. Patikimos saugos sistemos: termo jutiklis, saugumo vožtuvas, vandens filtras. Gali būti keliamas kranu, kas ypač patogu statybose ar nuomos versle.
Visi reikiami priedai
- Visus priedus galima laikyti tiesiog ant įrenginio.
- Naujas EASY!Force aukšto slėgio pistoletas.
- Ergonomiškos rankena ir žarnos laikymo skyrius.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|800
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|200 / 20
|Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)
|max. 80
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|30
|Kuro sąnaudos, pilna apkrova (kg/h)
|5,9
|Degalų bakas (l)
|30
|Degalai
|Dyzelinis kuras / Lengva alyva
|Pavaros tipas
|Benzinas
|vienu metu vartotojų skaičius
|1
|Mobilumas
|krepšelis
|Svoris (su priedais) (kg)
|175
|Svoris (su pakuote) (kg)
|180
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1130 x 910 x 895
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Padidintos galios antgalis
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Ilgaamžis
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: ID 8, 315 bar
- Rėminis narvas
- Tvirtas plieno vamzdžio rėmas su kilpomis kėlimui kranui
Pritaikymo sritys
- Idealus transporto priemonių ar darbo technikos valymui statybose ar transporto sektoriuose
- Profesionaliam valymui kumunaliniame ūkyje
