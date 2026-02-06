Aukšto slėgio plovykla HDS 10/21-4 M
Patogus naudoti, galingas įrenginys su vandens pašildymu, 4 polių, vandeniu aušinamu elektriniu varikliu, ekonomišku "eco!efficiency" režimu ir 2 talpomis plovimo priemonėms.
HDS 10/21-4 M yra vienas galingiausių vidutinės klasės aukšto slėgio plovimo įrenginių su vandens pašildymu, be to, jis stebina išvystyta ergonomika ir patogumu naudoti. Jame sumontuotas lėtų sūkių, 4 polių ir vandeniu aušinamas elektros variklis, tvirtas ašinis siurblys su 3 keraminiais stūmokliais ir ekonomiškas eco!efficiency režimas vienu metu užtikrina didžiausią našumą ir patikimą, ekonomišką veikimą. Energiją taupantis EASY!Force Advanced aukšto slėgio pistoletas su srauto reguliavimu Servo Control, 1050 milimetrų ilgio išpurškimo ietimi su patentuota purkštuko technologija, taip pat EASY!Lock greito fiksavimo jungtys yra standartinėje įrangoje, kad darbas nevargintų ir taupytų laiką. Įspūdį daro ir daug kitų įrangos bei eksploatacinių detalių, pavyzdžiui, optimizuota degiklio konstrukcija, 2 talpos plovimo priemonėms, patogi mobilumo koncepcija, saugos technologijos, paprastas valdymas vienu jungikliu ir išmanios priedų laikymo galimybės.
Savybės ir privalumai
Didelis efektyvumaseco!efficiency režimu įrenginys dirba ekonomišku temperatūrų diapazonu (60 °C) – su pilnu vandens srautu. Kaitinimo katilo ciklai yra optimizuoti taip, kad sumažintų degalų sunaudojimą 20 %, lyginant su veikimu, esant pilnai apkrovai.
Platus priedų asortimentas su EASY!Lock jungtimisEASY!Force Advanced - darbas be nuovargio, be išlaikymui reikalingos jėgos Slėgį ir vandens srautą galima reguliuoti Servo Control reguliatoriumi, esančiu tarp išpurškimo ieties ir pistoleto. Besisukanti 1050 mm ilgio nerūdijančiojo plieno išpurškimo ietis.
Maksimalus efektyvumasLabai efektyvi, patikrinta ir „Pagaminta Vokietijoje“ degiklio technologija. 4 polių elektros variklis su trijų stūmoklių siurbliu. Vandeniu aušinamas variklis užtikrina ypatingą efektyvumą ir patvarumą
Eksploatacinis patikimumas
- Lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
- Apsauginiai vožtuvai, vandens trūkumo ir degalų apsauga užtikrina mašinos prieinamumą darbui kai to reikia.
- Švelnaus slopinimo sistema (SDS) aukšto slėgio įrenginiuose susilpnina virpesius ir slėgio svyravimus.
Įrenginyje integruoti įvairūs priedų laikymo skyriai
- Korpuse įrengtas skyrius priedams, du laikikliai siurbimo žarnai ir elektros laidui.
- Erdvi dėtuvė valymo priemonėms, pirštinėms ar įrankiams
Valymo priemonės dozavimo mazgas
- Paprastas perjungimas tarp 1 ir 2 ploviklio talpų.
- Tikslus valymo priemonės dozavimas su skalavimo funkcija.
Mobili koncepcija.
- „Jogger“ tipo konstrukcija su dideliais ratais ir pasukamais ratukais.
- Integruota pamina patogiam kliūčių (pvz. slenksčių) įveikimui transportavimo metui.
- Stūmimo rankena paprastesniam transportavimui ir manevravimui.
Lengvai naudojami valdymo elementai
- Vienas jungtukas visoms įrenginio funkcijoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|500 - 1000
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Galingumas (kW)
|8
|Kuro sąnaudos, pilna apkrova (kg/h)
|7,3
|Kuro sąnaudos eco!efficiency režime (kg/h)
|5,8
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Degalų bakas (l)
|25
|Svoris (su priedais) (kg)
|160,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|170,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Ilgaamžis
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: DN 8,400 bar
- Purkštuvas: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- Ploviklio naudojimo funkcija: 20+10 l talpa
- ANTI!Twist
- Talpos plovimo priemonėms, apsaugai nuo apkalkėjimo ir kurui papildomo iš įrenginio išorės
- Valdymo skydelis su kontrolinėm lemputėm
- Slėgio išjungiklis
- Kištukas su polių keitimu (Trifazis)
- 2 talpos valymo priemonėms
- Sausos eigos apsauga
Pritaikymo sritys
- Automobilių plovimui
- Įrangos ir mechanizmų plovimui
- Dirbtuvių plovimui
- Lauko erdvių plovimui
- Smulkaus remonto stočių valymo darbams
- Fasadų plovimui
- Baseinų plovimui
- Sporto erdvių plovimui
- Plovimo darbams gamybos procesų metu.
- Gamybos sistemų plovimui
Priedai
Valymo priemonės
HDS 10/21-4 M atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.