Aukšto slėgio plovykla HDS 9/20-4 M Classic
Aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandens pašildymu, pasižymintis puikiu kainos ir kokybės santykiu, turintis aukštos kokybės alkūninio veleno siurblį ir tvirtą vamzdinį plieno rėmą.
Dėl patikrintų ir ypač galingų bei patikimų komponentų Kärcher HDS 9/20-4 M Classic aukšto slėgio plovimo įrenginys su vandens pašildymu išsiskiria paprasčiausiu valdymu, lengva priežiūra ir geriausiais valymo rezultatais. Tvirtas alkūninio veleno siurblys, apsaugotas nuo užteršimo vandens filtru, ir lėtų sūkių 4 polių elektros variklis užtikrina didelį našumą ir ilgalaikį veikimą. Dėl atviros konstrukcijos visus svarbiausius komponentus labai lengva pasiekti, o maksimalią apsaugą užtikrina tvirtas plieninis vamzdinis rėmas. Dėl to HDS 9/20-4 M Classic tinka sudėtingiausiems darbams sunkiausiomis sąlygomis, pavyzdžiui, statybų aikštelėse ar žemės ūkyje. Integruota vieta kėlimui kranu ir dideli, pradūrimams atsparūs ratai palengvina transportavimą į statybvietę ir iš jos. Vidutinės klasės įrenginyje standartiškai taip pat yra patikrintas "Classic" aukšto slėgio pistoletas, 30 l degalų bakas, skirtas labai ilgiems valymo darbams, ir praktiškos vietos priedų laikymui.
Savybės ir privalumai
Patvarus ir ilgaamžisTvirtas plieninis rėmas patikimai apsaugo įrenginį nuo pažeidimų. Geras prieinamumas, kad būtų galima lengvai aptarnauti ir atlikti techninę priežiūrą.
PatikimumasPatvarus alkūninio veleno siurblys pasižymi patikima Kärcher kokybe. Patikimos saugos sistemos: termo jutiklis, saugumo vožtuvas, vandens filtras.
Efektyvi degiklių konstrukcijaDidelis efektyvumas, mažas išmetamų teršalų kiekis ir ilgaamžiškumas. Ilgas darbo laikas dėka 30 l degalų bako. eco!efficiency režimu įrenginys dirba ekonomišku temperatūrų diapazonu (60 °C) – su pilnu vandens srautu.
Didelis mobilumas
- Dideli ratai, atsparūs pradūrimams, skirti saugiam manevravimui nelygiu paviršiumi.
- Su krano kabliu, kad būtų paprasta transportuoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|300 - 900
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Vandens temperatūra (kai tiekiamo vandens temp. 12°C) (°C)
|max. 80
|Galingumas (kW)
|7
|Kuro sąnaudos, pilna apkrova (kg/h)
|5,8
|Kuro sąnaudos eco!efficiency režime (kg/h)
|4,7
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Degalų bakas (l)
|30
|Svoris (su priedais) (kg)
|124
|Svoris (su pakuote) (kg)
|134
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1075 x 722 x 892
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: Standartinis
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: ID 8, 315 bar
- Purkštuvas: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
Įranga
- ANTI!Twist
- Slėgio išjungiklis
- Kištukas su polių keitimu (Trifazis)
Videos
Pritaikymo sritys
- Automobilių plovimui
- Įrangos ir mechanizmų plovimui
- Dirbtuvių plovimui
- Lauko erdvių plovimui
- Smulkaus remonto stočių valymo darbams
- Fasadų plovimui
- Baseinų plovimui
- Sporto erdvių plovimui
- Plovimo darbams gamybos procesų metu.
- Gamybos sistemų plovimui
Priedai
Valymo priemonės
HDS 9/20-4 M Classic atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.