Aukšto slėgio plovykla HD 7/16-4 Cage Classic
HD 7/16-4 Cage Classic tvirtas, aukšto slėgio įrenginys: šio trijų fazių pradinio lygio įrenginio privalumai - ilgi priežiūros intervalai, greitas valymas ir ilgaamžiškumas.
Trijų fazių pradinio lygio įrenginys su 4-polių varikliu HD 7/16-4 Cage Classic yra skirtas nuolatiniams sunkiems darbams. Šis tvirtas, aukšto slėgio valymo įrenginys pasižymi tvirta, optimaliai apsaugančia, rėmo konstrukcija. Vidiniai komponentai, kaip pavyzdžiui galingas veleninis siurblys su keramikiniu stūmokliu, yra patvarūs ir ilgaamžiai. Kiti įrenginio privalumai yra jo priežiūra ir aptarnavimas: visi reikiami komponentai yra lengvai prieinami, didelis vandens įleidimo filtras yra lengvai prižiūrimas su ilgais aptarnavimo intervalais. Tai ne tik padeda taupyti, bet kartu užtikrina efektyvų įrenginio naudojimą. Įrenginys taip pat išsiskiria išmaniomis valdymo galimybėmis ir universalumu. Praktiškas purškimo pistoleto laikymas su automatine išsijungimo funkcija ir galimybė statyti aukšto slėgio įrenginį ant grindų ar kabinti ant sienos, labai palengvina darbą.
Savybės ir privalumai
Didelis smulkus vandens filtras optimaliai apsaugo siurblį.4 polių elektrinis variklis Žalvarinė cilindro galvutė ir keraminis stūmoklis. Patikimas veleninis siurblys su papildomu termostato vožtuvu.
Tvirtas ir saugusTvirtas vamzdinis rėmas garantuoja optimalią įrenginio apsaugą. Įmontuotos rankenos transportavimui.
Patogu naudoti.Puikus priėjimas prie visų reikiamų komponentų. Didelis vandens įleidimo filtras palengvina darbą.
Universalus
- Įrenginį galima pritvirtinti prie grindų arba sienos.
- Praktiškas purškimo pistoleto laikiklis su automatinio išjungimo funkcija (Galimas ir visiškas išjungimas).
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|400 - 700
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|70 - 160 / 7 - 16
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|220 / 22
|Galingumas (kW)
|4,3
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|61,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|73
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|625 x 500 x 360
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Nerūdijančio plieno purškimo antgalis: 100 mm
- Padidintos galios antgalis
Pritaikymo sritys
- Automobilių plovimui
- Lauko erdvių plovimui
- Dirbtuvių plovimui
- Smulkaus remonto stočių valymo darbams
- Baseinų plovimui
Priedai
Valymo priemonės
HD 7/16-4 Cage Classic atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.