Aukšto slėgio plovykla HD 9/20--4 Classic
Patvarus, universalus aukšto slėgio plovimo įrenginys su plieniniu rėmu, 4 polių mažų apsukų varikliu, alkūnine pompa su žalvarine cilindro galvute ilgam darbui be pertraukų ir nedidelėms priežiūros pastangoms.
Lengvai naudojamas aukšto slėgio plovimo įrenginys HD 9/20-4 M Classic iš „Kärcher Classic“ serijos pasižymi itin tvirta konstrukcija, aukštos kokybės, ilgaamžiais komponentais ir dideliu universalumu. Šis vidutinės klasės įrenginys tinka įvairiems valymo darbams, pavyzdžiui, valyti transporto priemones, gamybinius įrenginius, žemės ūkio mašinas ir įrangą, taip pat fasadus bei objektus komunaliniame sektoriuje. Patvarus alkūninis siurblys su žalvarine cilindro galvute ir siurbimo funkcija leidžia dirbti su vandeniu, kurio temperatūra siekia iki 60 °C, be to, suteikia galimybę reguliuoti vandens srautą ir darbinį slėgį. Sumažintas 4 polių mažų apsukų variklio greitis užtikrina mažesnį siurblio nusidėvėjimą, o integruotas vandens filtras jį papildomai apsaugo. Dėl paprastos priežiūros visi svarbūs komponentai lengvai pasiekiami vos keliais žingsniais. Išmaniąją HD 9/20-4 M Classic koncepciją užbaigia apgalvotai suprojektuota priedų laikymo vieta su EASY!Lock jungtimis, leidžiančiomis greitai ir intuityviai pakeisti priedus.
Savybės ir privalumai
4 polių mažo greičio elektros variklisSumažintas variklio greitis, kad mažiau dėvėtųsi siurblys. Ilgas variklio tarnavimo laikas. Išskirtinai maža variklio vibracija.
Tvirtas siurblys su alkūniniu velenu ir žalvarine cilindro galvuteIlgas tarnavimo laikas ir mažos techninės priežiūros išlaidos. Slėgį ir vandens tūrį galima reguliuoti ant paties siurblio. Siurbimo funkcija ir iki 60 °C vandens temperatūra.
Lengva naudotiVisi svarbiausi komponentai yra lengvai pasiekiami vos keliais žingsniais. Dėl įmontuoto apžiūros langelio lengva nuskaityti alyvos lygį ir kokybę. Integruotą vandens filtrą galima išimti ir išvalyti be jokių įrankių.
Patogus priedų saugojimas
- Su praktiška vieta purkštukams ir smulkioms dalims laikyti.
- Įgalina saugiai laikyti aukšto slėgio žarną.
- Su integruotu priedų kabliu, skirtu maitinimo laidui.
Classic priedai su "EASY!Lock" jungtimis
- Patvarūs ir ilgaamžiai priedai.
- Greitas pasiruošimas darbui bei paprastas priedų keitimas.
- Lengvai ir intuityviai valdomas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|376 / 424
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|500 - 900
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar)
|70 - 200
|Maks. slėgis (bar)
|240
|Galingumas (kW)
|6,5
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Antgalio dydis
|047
|Vandens įvadas
|1″
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|57
|Svoris (su pakuote) (kg)
|70
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|740 x 528 x 952
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: Standartinis
- Purkštuvas: 840 mm
- Padidintos galios antgalis
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: ID 8, 315 bar
- Slėgio išjungiklis
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonių valymas aukštu slėgiu
- Galima naudoti fasadų valymui.
- Gamybos mašinų, naudojamų pramonėje, pavyzdžiui dažymo cechuose, maisto gamyboje arba gamybiniame sektoriuje, valymas.
- Mašinų ir įrangos plovimas aukštu slėgiu statybos, žemės ūkio ir komunaliniame sektoriuose
- Visuomeninių erdvių, pavyzdžiui, aikščių, privažiavimų, fontanų ar automobilių stovėjimo aikštelių, valymas.
