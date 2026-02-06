Aukšto slėgio plovykla HD 4/11 C Bp
Idealus sprendimas prižiūrintiems aplinką, tvarkantiems kraštovaizdį ar atliekantiems visuomeninius darbus: mūsų pirmasis akumuliatorinis aukšto slėgio įrenginys HD 4/11 C Bp. Veikia autonomiškai, be išorinio maitinimo šaltinio.
Mūsų HD 4/11 C Bp yra pirmasis Kärcher akumuliatorinis aukšto slėgio įrenginys profesionaliam naudojimui. Jis gali būti naudojamas tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje. Jis taip pat pasižymi kokybiškais komponentais ar sprendimais tokiais, kaip automatinė slėgio sumažinimo funkcija, žalvarinė siurblio galvutė ar patogiomis ir praktiškomis zonomis priedų laikymui. Naujos kartos EASY!Force aukšto slėgio pistoletas išnaudoja aukšto slėgio srovės atatrankos jėgą, taip sumažinant pistoleto laikymui reikalingą jėgą iki minimumo, o naujos greito sujungimo srieginės jungtys EASY!Lock užtikrina penkis kartus greitesnį antgalių pakeitimą nei esant įprastiems srieginiams sujungimams, tuo pačiu neprarandant tvirtumo ar ilgaamžiškumo. Įrenginys idealiai tinka aplinkos ir kraštovaizdžio priežiūrai ar visuomeniniams darbams. Įrenginiui reikalingi 2 galingi 36V ličio jonų akumuliatoriai (neįeina į įrenginio komplektaciją). Naujos 36V akumuliatorių platformos akumuliatoriai užtikrina puikius valymo rezultatus ir ilgalaikį darbą, bei yra suderinami su kitais akumuliatoriniais įrenginiais iš tos pačios akumuliatorių platformos. eco!efficiency režimas puikiai tinka valant nedidelius nešvarumus - sumažintas valymo našumas prailgina akumuliatoriaus veikimo laiką iki 34 minučių.
Savybės ir privalumai
36V akumuliatorių platformaAukštas valymo našumas ir ilgas darbo laikas. Akumuliatoriai tinkami ir kitiems tos pačios platformos įrenginiams. Laiką taupantis greito akumuliatorių įkrovimo įkroviklis.
Ekonomiškas ir efektyvus eco!efficiency režimasTaupo energiją ir pailgina akumuliatoriaus darbo laiką. Sumažinta plovimo galia esant nedideliems užterštumui.
KokybėAutomatinė slėgio sumažinimo funkcija apsaugo komponentus ir prailgina jų tarnavimo laiką. Aukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė. Didelis, lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
Mobilumas
- Integruota transportavimo rankena įrenginio priekyje palengvina įrenginio pakrovimą ir transportavimą.
- Rankeną galima sustumti vieno mygtuko paspaudimu.
- Vertikali ir horizontali darbinė padėtis.
Įmanomai geriausias mobilumas.
- Nepriklausomas valymas su aukštu slėgiu nesant el. maitinimo šaltinio.
- Sutrumpintas pasiruošimo darbuo laikas - nereikia išvynioti ir prijungtio el.kabelio.
- Pilnai nepriklausomas darbas naudojant pasiurbimo žarną ir naudojant vandenį iš atvirų telkinių ar talpų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Vandens srautas (l/h)
|320 - 400
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|150 / 15
|Galingumas (kW)
|1,6
|Vandens įvadas
|3/4″
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|2
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|30 (7,5 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Įkrovimo srovė (A)
|6
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Akumuliatoriaus įkroviklio laido ilgis (m)
|1,2
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|20,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|23,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|380 x 370 x 930
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Purškimo pistoletas: EASY!Force
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Purkštuvas: 840 mm
- Rotacinis antgalis
- Vandens siurbimo žarna
Įranga
- Slėgio išjungiklis
Pritaikymo sritys
- Nepriklausomiems valymo aukštu slėgiu darbams. Pvz.: kraštovaizdžio prižiūrėtojams ar komunaliniame ūkyje.
