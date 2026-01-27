Aukšto slėgio plovykla HD 5/17 C
Patogus, mobilus, universalus: HD 5/17 C aukšto slėgio plovimo šaltu vandeniu įrenginys gali būti naudojamas ir vertikalioje, ir horizontalioje padėtyse. Šis įrenginys turi priedų laikyklą, žalvarinę cilindro galvutę ir automatinę slėgio sumažinimo funkciją.
Kompaktiškas, lengvas ir universalus HD 5/17 C aukšto slėgio plovimo šaltu vandeniu įrenginys stebina įspūdingu mobilumu ir gali būti naudojamas ir vertikalioje, ir horizontalioje padėtyje. Įrenginys turi modernią priedų laikyklą, o žalvarinė cilindro galvutė ir automatinė slėgio sumažinimo funkcija užtikrina ilgą įrenginio tarnavimo laiką. Įrenginys taip pat stebina naujais techniniais sprendimais, kurie palengvina naudojimąsi, trumpina pasiruošimo naudotis įrenginiu reikalingą laiką bei laiką, reikalingą susitvarkyti darbo pabaigoje, dėl ko yra palengvinamas operatorių darbas ilgalaikėje perspektyvoje. EASY!Force aukšto slėgio pistoletas naudoja aukšto spaudimo sukuriamą atatrankos jėgą, dėl ko reikia mažiau jėgos pistoletui laikyti rankoje. EASY!Lock tvirtinimo sistema, lyginant su įprastu tvirtinimu, penkis kartus sutrumpina laiką, reikalingą priedams pakeisti. Jūs gausite įrangos paketą, kurį naudodami pasieksite nepriekaištingą rezultatą, kurį bus patogu naudoti ir kuris pasižymi ilgu tarnavimo laiku.
Savybės ir privalumai
Taupo energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.Pagaliau dirbkite nejausdami nuovargio: Jums padės EASY!Force aukšto slėigo pistoletas. Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.
MobilumasĮrenginio priekyje sumontuota pernešimo rankena leidžia lengvai pasiruošti darbui ir palengvina transportavimą. Rankeną galima sustumti vieno mygtuko paspaudimu. Kompaktiškas konstrukcijos stilius.
LankstumasVertikali ir horizontali darbinė padėtis. Ratukai yra pakeliami nuo žemės, kad būtų užtikrintas saugumas, kai įrenginys naudojamas horizontalioje padėtyje. Atskiros purkštuvo statymo ir transportavimo padėtys.
Kokybė
- Automatinė slėgio sumažinimo funkcija apsaugo komponentus ir prailgina jų tarnavimo laiką.
- Aukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė.
- Didelis, lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
Priedų dėtuvė
- Varžtu priveržiamas laikiklis (M 18 x1,5), skirtas Surface Cleaner.
- Praktiška trijų padėčių purkštuko ir rotacinio antgalio laikykla.
- Guminis dirželis aukšto slėgio žarnos pritvirtinimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|480
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|170 / 17
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|200 / 20
|Galingumas (kW)
|3
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Antgalio dydis (mm)
|27
|Vandens įvadas
|3/4″
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|26
|Svoris (su pakuote) (kg)
|28,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|380 x 360 x 930
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: DN 6, 200 bar
- Purkštuvas: 840 mm
Įranga
- Ploviklio naudojimo funkcija: Siurbimas
- Slėgio išjungiklis
Priedai
Valymo priemonės
HD 5/17 C atsarginės dalys
