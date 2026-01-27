Aukšto slėgio plovykla HD 5/11 P
HD 5/11 P - kompaktiškas, lengvas, mobilus. Privalumai – nešiojimo rankena, žalvarinė cilindro galvutė ir automatinė slėgio mažinimo funkcija. Veikia horizontalioje ir vertikalioje padėtyje
Nešiojamasis aukšto slėgio plovimo įrenginys HD 5/11 P stebina savo kompaktiška konstrukcija, mažu svoriu ir išskirtiniu mobilumu. Įrenginyje yra sumontuotas patikimas trijų stūmoklių ašinis siurblys su žalvarine cilindro galvute. Dėl papildomos nešiojimo rankenos ir ištraukiamos stūmimo rankenos įrenginį lengviau transportuoti ir laikyti mažose erdvėse. Įrenginys gali būti naudojamas tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje. Praktiškos priedų laikymo galimybės: skyrius purkštukams, srieginė jungtis paviršių valytuvui, praktiška guminė juosta aukšto slėgio žarnai tvirtinti. Automatinė slėgio mažinimo sistema stebina savo privalumais: ji apsaugo įrenginio komponentus, prailgina jo tarnavimo laiką, padeda sumažinti remonto ir priežiūros išlaidas bei užtikrina, kad naujojo „EASY!Force“ aukšto slėgio pistoletą naudoti būtų itin lengva. Be to, aukšto slėgio srovės sukuriama atatrankos jėga naudojama tokiu būdu, kad pistoletui laikyti praktiškai nereikėtų jėgų. Su naująja „EASY!Lock“ greitojo sujungimo sistema priedų ir antgalių keitimas tampa 5 kartus greitesnis, nei naudojant įprastus srieginius sujungimus, neprarandant tvirtumo ir ilgaamžiškumo.
Savybės ir privalumai
Taupo energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.Pagaliau dirbkite nejausdami nuovargio: Jums padės EASY!Force aukšto slėigo pistoletas. Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.
Puikus mobilumasIntegruota transportavimo rankena įrenginio priekyje palengvina įrenginio pakrovimą ir transportavimą. Kompaktiškos konstrukcijos ir mažas svoris.
LankstumasVertikali ir horizontali darbinė padėtis. Atskiros purkštuvo statymo ir transportavimo padėtys. Įrenginys maksimaliai stabilus naudojant horizontalioje padėtyje.
Kokybė
- Automatinė slėgio sumažinimo funkcija apsaugo komponentus ir prailgina jų tarnavimo laiką.
- Aukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė.
Priedų dėtuvė
- Varžtu priveržiamas laikiklis (M 18 x1,5), skirtas Surface Cleaner.
- Praktiška trijų padėčių purkštuko ir rotacinio antgalio laikykla.
- Guminis dirželis aukšto slėgio žarnos pritvirtinimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|490
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|110 / 11
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|160 / 16
|Galingumas (kW)
|2,2
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|3/4″
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|20,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|22,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|351 x 312 x 904
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: DN 6, 250 bar
- Purkštuvas: 840 mm
Įranga
- Slėgio išjungiklis
Pritaikymo sritys
- Fasadų plovimui
- Grindų ir sienų valymas
- Lauko teritorija
- Transporto priemonės
- Mašinoms ir įrenginiams
Priedai
Valymo priemonės
HD 5/11 P atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.