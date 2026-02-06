Aukšto slėgio plovykla HD 5/13 EX EB+ Foam Classic Anniversary Edition
Tvirtas ir kompaktiškas jubiliejinio leidimo įrenginys: HD 5/13 EX Plus Classic puikiai tinka tiems, kurie valydami teikia pirmenybę našumui ir aukštos kokybės medžiagoms.
Juodos spalvos „HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition“ sužavi tvirtumu ir aukštos kokybės medžiagomis. Jame sumontuota žalvarinė cilindro galvutė ir plienu sutvirtinta aukšto slėgio žarna. Tai lemia mažą susidėvėjimą, didelį patvarumą ir puikų valymo našumą. Juo galima lengvai ir kruopščiai valyti transporto priemones, sodo įrenginius ir įrankius. Automatinis slėgio mažinimo funkcija apsaugo komponentus ir prailgina tarnavimo laiką. Kiti praktiniai privalumai: žarnos ritė, skirta lengvai laikyti žarną, ir integruota „Home Base“, skirta antgaliams laikyti. EASY!Lock greito atjungimo jungtys leidžia iki penkių kartų greičiau keisti priedus nei įprastos sraigtinės jungtys, tačiau išlaiko stabilumą ir ilgaamžiškumą. Į jubiliejinio leidimo komplektaciją įeina 600 milimetrų nerūdijančio plieno išpurškimo ietis, putų antgalis ir „eco!Booster“ antgalis, kuris užtikrina 50 proc. didesnį valymo našumą, palyginti su standartine Kärcher plokščia srove, taip taupydamas vandenį, energiją ir laiką.
Savybės ir privalumai
Jubiliejinis modeliseco!Booster antgalis švelniam ir greitam plovimui Putų antgalis lengvam ploviklio išpurškimui Tvirta nerūdijančio plieno išpurškimo ietis
Aukštos kokybės priedaiProfesionalus rotacinis antgalis. Tvirta guminė žarna su plieninio tinklelio sustiprinimu. Profesionalus aukšto slėgio purškimo pistoletas su nerūdijančiojo plieno vožtuvu.
Įvairios komponentų saugojimo galimybėsAntgalių laikiklis. Rankinė žarnos ritė. Integruoti kabliai kabeliams.
„EASY!Lock“ greitojo sujungimo sistema
- Trumpas paruošimo laikas (surinkimas ir išmontavimas).
- Greitas priedų keitimas.
- Intuityvus valdymas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|500
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar)
|130
|Maks. slėgis (bar)
|170
|Galingumas (kW)
|2,7
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Antgalio dydis
|034
|Vandens įvadas
|3/4″
|Mobilumas
|krepšelis
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|21
|Svoris (su pakuote) (kg)
|29
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|334 x 366 x 954
Komplektacija
- eco!Booster
- Purkštuvas: 600 mm
- Purškimo pistoletas: Standartinis
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 8 m
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: DN 6, 200 bar
- Antgalis putoms
Įranga
- Trijų stūmoklių ašinė pompa: Su nerūdijančio plieno stūmokliais
- Integruota aukšto slėgio žarnos ritė
- Slėgio išjungiklis
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonėms valyti
- Mašinoms ir įrankiams valyti (statybvietėse)
- Kiemams ir sodams (sienoms, takams, paviljonams) valyti
- Tinka prireikus greitai išvalyti mažus plotus
