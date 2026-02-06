Aukšto slėgio plovykla HD 10/15-4 Cage Food
Universalus aukšto slėgio valymo įrenginys be vandens pašildymo skirtas naudoti maisto pramonėje
HD 10/15-4 Cage F atitinka aukštus hieginienius reikalavimus taikomus maisto pramonės aplinkoje. Nors šis įrenginys yra be vandens pašildymo, tačiau gali dirbti naudodamas iki 85°C temperatūros vandenį.
Savybės ir privalumai
Atitinka privalomus higienos reikalavimusNerūdijantis plienas Visos medžiagos, turinčios kontaktą su vandeniu, yra pagamintos iš specialaus sąlyčiui su maisto tinkamo žalvario.
Ypatingai efektyvus valymasPagalbinio siurblio padavimo temperatūra iki 85C. Tinka naudoti su RM 734 chloruotu valymo tirpalu.
Atitinka higienos reikalavimus.Lengvai manevruojantis. Maisto pramonei skirta, nepažymėta slėginė žarna.
Taupo energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.
- Pagaliau dirbkite nejausdami nuovargio: Jums padės EASY!Force aukšto slėigo pistoletas.
- Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|440 - 990
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 85
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|20 - 145 / 2 - 14,5
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|175 / 17,5
|Galingumas (kW)
|6,4
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|78,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|86,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|650 x 521 x 1100
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force maistui
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Sukurta maistui
- Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: DN 8,400 bar
- Nerūdijančio plieno purškimo antgalis: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- Ploviklio naudojimo funkcija: 5 l
- Slėgio išjungiklis
- Rėminė konstrukcija su pritaikymu kėlimui kranu
Priedai
Valymo priemonės
