Aukšto slėgio plovykla HD 10/15-4 Cage Food

Universalus aukšto slėgio valymo įrenginys be vandens pašildymo skirtas naudoti maisto pramonėje

HD 10/15-4 Cage F atitinka aukštus hieginienius reikalavimus taikomus maisto pramonės aplinkoje. Nors šis įrenginys yra be vandens pašildymo, tačiau gali dirbti naudodamas iki 85°C temperatūros vandenį.

Savybės ir privalumai
Atitinka privalomus higienos reikalavimus
Atitinka privalomus higienos reikalavimus
Nerūdijantis plienas Visos medžiagos, turinčios kontaktą su vandeniu, yra pagamintos iš specialaus sąlyčiui su maisto tinkamo žalvario.
Ypatingai efektyvus valymas
Ypatingai efektyvus valymas
Pagalbinio siurblio padavimo temperatūra iki 85C. Tinka naudoti su RM 734 chloruotu valymo tirpalu.
Atitinka higienos reikalavimus.
Atitinka higienos reikalavimus.
Lengvai manevruojantis. Maisto pramonei skirta, nepažymėta slėginė žarna.
Taupo energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.
  • Pagaliau dirbkite nejausdami nuovargio: Jums padės EASY!Force aukšto slėigo pistoletas.
  • Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 3
Įtampa (V) 400
Dažnis (Hz) 50
Vandens srautas (l/h) 440 - 990
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 85
Darbinis slėgis (bar/MPa) 20 - 145 / 2 - 14,5
Maks. slėgis (bar/MPa) 175 / 17,5
Galingumas (kW) 6,4
Spalva Antracitas
Svoris (su priedais) (kg) 78,4
Svoris (su pakuote) (kg) 86,8
Matmenys (I x P x A) (mm) 650 x 521 x 1100

Komplektacija

  • Purškimo pistoletas: EASY!Force maistui
  • Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
  • Aukšto slėgio žarnos tipas: Sukurta maistui
  • Aukšto slėgio žarnos techniniai duomenys: DN 8,400 bar
  • Nerūdijančio plieno purškimo antgalis: 1050 mm
  • Padidintos galios antgalis
  • Vandens srauto reguliatorius

Įranga

  • Ploviklio naudojimo funkcija: 5 l
  • Slėgio išjungiklis
  • Rėminė konstrukcija su pritaikymu kėlimui kranu
