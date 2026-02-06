Aukšto slėgio plovykla HD 16/15-4 Cage Plus
150 barų darbinis slėgis ir 1600 l / h vandens srautas užtikrina, kad HD 16 / 15-4 Cage Plus aukšto slėgio įrenginys idealiai sprestų labai daug vandens reikalaujančias valymo užduotis žemės ūkio ir statybos sektoriuose.
Kärcher pristato mobilų HD 16/15-4 Cage Plus aukšto slėgio valymo įrenginį be vandens pašildymo su trifaziu el.varikliu, skirtą intensyviems lauko darbams žemės ūkyje ir statybose. Darbinis vandens slėgis 150 barų. Šis įrenginys turi aukštos kokybės pažangų Kärcher stūmoklinį siurblį su dideliu vandens srautu, siekiančiu iki 1600 l/val. greitesniems valymo darbams užtikrinti. EASY! Force aukšto slėgio pistolete išnaudojama aukšto slėgio srovės atatrankos jėga, siekiant visiškai sumažinti pistoleto laikymui reikalingą jėgą, o EASY!Lock sistema užtikrina penkis kartus greitesnį antgalių pakeitimą nei su įprastais srieginiais sujungimais, neprarandant tvirtumo ar ilgaamžiškumo. Šis modelis turi pneumatines padangas, kurios užtikrina lengvą pravažumą net ir nelygiais paviršiais.
Savybės ir privalumai
Rėminis korpusas.Patvarus vamzdinis išorinis rėmas. Su integruotu kabliu pakėlimo įrangai ir priedų laikymo skyriumi. Apsaugo įrenginį nuo žalos.
Elektroninės priežiūros sistema, užtikrinanti saugesnį darbą.Apsauga nuo nutekėjimo ir lengvas paleidimas. Apsauga nuo pernelyg didelės ir per žemos įtampos. Apsauga nuo dviejų fazių trumpojo sujungimo.
Sunkiausiems darbams įveiktiItin mobilus, dėka sulankstomos stūmimo rankenos ir patvarių ratų. Didelis vandens filtras apsaugo siurblį nuo sugadinimo.
Patvarus ir tvirtas
- Ypač didelis alkūninis velenas ir švaistikliai su tvirtais rutuliniais guoliais.
- Tvirta žalvarinė cilindro galvutė ir keraminiai stūmokliai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|500 - 1600
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|190 / 19
|Galingumas (kW)
|7,5
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|106,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|116
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|957 x 686 x 1080
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 15 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Premium kokybė
- Nerūdijančio plieno purškimo antgalis: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio išpurškimo ietis
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- Slėgio išjungiklis
- Tolygus slėgio ir vandens srauto reguliavimas
Pritaikymo sritys
- Intensyvus aukšto slėgio plovimas ekstremaliems užteršimams pašalinti žemės ūkio ir statybos sektoriuose
Priedai
Valymo priemonės
HD 16/15-4 Cage Plus atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.