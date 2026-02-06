Aukšto slėgio plovykla HD 20/15-4 Cage Plus
Didžiulis vandens srautas, siekiantis 2,000 l / h, ir darbinis 150 barų slėgis suteikia mūsų HD 20 / 15-4 Cage Plus aukšto slėgio valymo įrenginiui be vandens pašildymo išskirtinių savybių, atliekant intensyvaus valymo vandeniu užduotis.
Kärcher pristato mobilų HD 20/15-4 Cage Plus aukšto slėgio valymo įrenginį be vandens pašildymo su trifaziu el.varikliu, skirtą intensyviam darbui žemės ūkyje ir statybose. Šis įrenginys turi aukštos kokybės inovatyvų Kärcher stūmoklinį siurblį, kuris prie 150 barų darbinio slėgio, užtikrina vandens srautą, siekiantį iki 2000 l/val. Šis valymo įrenginys yra skirtas didelės apimties nešvarumų valymui sudėtingomis pravažumo sąlygomis. Šis modelis turi pneumatines padangas, kurios užtikrina lengvą pravažumą net ir nelygiais paviršiais. EASY! Force aukšto slėgio pistolete išnaudojama aukšto slėgio srovės atatrankos jėga, siekiant visiškai sumažinti pistoleto laikymui reikalingą jėgą, o EASY!Lock sistema užtikrina penkis kartus greitesnį antgalių pakeitimą nei su įprastais srieginiais sujungimais, neprarandant tvirtumo ar ilgaamžiškumo. HD 20/15-4 Cage Plus: ypatingoms valymo užduotims spręsti sukurtas įrenginys
Savybės ir privalumai
Rėminis korpusas.Patvarus vamzdinis išorinis rėmas. Su integruotu kabliu pakėlimo įrangai ir priedų laikymo skyriumi. Apsaugo įrenginį nuo žalos.
Elektroninės priežiūros sistema, užtikrinanti saugesnį darbą.Apsauga nuo nutekėjimo ir lengvas paleidimas. Apsauga nuo pernelyg didelės ir per žemos įtampos. Apsauga nuo dviejų fazių trumpojo sujungimo.
Sunkiausiems darbams įveiktiItin mobilus, dėka sulankstomos stūmimo rankenos ir patvarių ratų. Didelis vandens filtras apsaugo siurblį nuo sugadinimo.
Patvarus ir tvirtas
- Ypač didelis alkūninis velenas ir švaistikliai su tvirtais rutuliniais guoliais.
- Tvirta žalvarinė cilindro galvutė ir keraminiai stūmokliai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|500 - 2000
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|190 / 19
|Galingumas (kW)
|11,5
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|118
|Svoris (su pakuote) (kg)
|127,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|957 x 686 x 1080
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 15 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Premium kokybė
- Nerūdijančio plieno purškimo antgalis: 1050 mm
- Padidintos galios antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio išpurškimo ietis
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- Ploviklio naudojimo funkcija: Siurbimas
- Slėgio išjungiklis
- Tolygus slėgio ir vandens srauto reguliavimas
Pritaikymo sritys
- Intensyvus aukšto slėgio plovimas ekstremaliems užteršimams pašalinti žemės ūkio ir statybos sektoriuose
