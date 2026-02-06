Aukšto slėgio plovykla HD 7/10 CXF
Aukšto slėgio plovimo įrenginys be vandens pašildymo, skirtas komerciniam naudojimui maisto pramonėje. Nedideli matmenys, tvirta konstrukcija ir tobulas manevringumas lėmė, kad šis įrenginys taptų kompaktiškų įrenginių klasės pažiba. Žarna susukta ant prilaikomos iš abiejų pusių ritės, kelių metrų ilgis užtikrina platų darbo spindulį.
„Upright“ klasės „HD 7/10 CXF“ modelis yra itin mobilus, kompaktiškas ir neįtikėtinai efektyvus. 15 m žarna su žarnos rite, galingas, aukšto našumo variklis ir 3 stūmoklių siurblys užtikrina, kad su „7/10 CXF“ pasieksite geriausių rezultatų. Modelis pasižymi standartinėmis „KÄRCHER“ savybėmis – atsparus smūgiams plastikinis korpusas, apsaugantis siurblį nuo pažeidimų ir nešvarumų, elektros kabelio saugojimo skyrius (su kištuko spaustuku) ir praktiška dėtuvė antgaliams laikyti. Komplekte tiekiamas 3 padėčių antgalis, kuriuo greitai ir lengvai pasirinksite Jums tinkamiausią srovę. Galima pasirinkti aukšto slėgio taškinę srovę, aukšto slėgio vėduoklinę srovę (25 °) arba žemo slėgio vėduoklinę srovę. Žemo slėgio vėduoklinė srovė (40 °) naudojama valymo priemonei purkšti. Dirbant galima lengvai keisti valymo tipą, o valymo priemonės dozatoriumi reguliuoti jos kiekį. Įrenginyje yra talpus alyvos bakas. Alyvos lygį galima lengvai patikrinti iš išorės, per alyvos tikrinimo langelį. 3 stūmoklių siurblys su keramikiniais stūmokliais ir žalvarine cilindro galvute užtikrina valymo įrenginio ilgaamžiškumą ir atsparumą gedimams. Vandens įleidimo ir aukšto slėgio išėjimo jungtys pagamintos iš žalvario, todėl yra ypač atsparios korozijai ir įtrūkimams.
Savybės ir privalumai
Taupo energiją ir laiką: EASY!Force aukšto slėgio pistoletas ir EASY!Lock srieginių jungčių sistema.
- Pagaliau dirbkite nejausdami nuovargio: Jums padės EASY!Force aukšto slėigo pistoletas.
- Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.
Atitinka higienos reikalavimus.
- Integruota žarnos rite su maisto pranmonei skirta aukšto slėgio žarna ir tvirtais, pilkais ratais.
- Paduodamo vandens temperatūra iki 80°C.
- Dilimui atsparūs, pilki ratai.
Prakriška plovimo priemonės sistema
- Valymo priemonės siurbimo sistema, skirta įsisenėjusiems nešvarumams.
- Jei reikia, gali būti naudojama aukšto slėgio putų sistema „Inno Foam Set“.
Vandens srauto reguliatorius
- Švelnus valymas jautriems paviršiams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|250 - 700
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|80
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|10 - 100 / 1 - 10
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|120 / 12
|Galingumas (kW)
|3
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|36,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|39
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|360 x 400 x 925
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force maistui
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 15 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Sukurta maistui
- Nerūdijančio plieno purškimo antgalis: 840 mm
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- Integruota aukšto slėgio žarnos ritė
- Ploviklio naudojimo funkcija: Siurbimas
- Slėgio išjungiklis
- Tolygus slėgio ir vandens srauto reguliavimas
Videos
Priedai
Valymo priemonės
HD 7/10 CXF atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.