Aukšto slėgio plovykla HD 6/15 M
HD 6/15 M mobilus, aukšto slėgio valymo įrenginys su trijų stūmoklių ašiniu siurbliu bei kintamos srovės maitinimu. Kompaktiškas, patikimas įrenginys, pasižymintis aukšta valymo kokybe ir mažesnėmis energijos sąnaudomis kasdieniam naudojimui.
Mūsų mobilus, aukšto slėgio valymo įrenginys HD 6/15 M be vandens pašildymo pasižymi inovatyviomis įrangos savybėmis - su juo saugu ir patogu dirbti. Automatinė slėgio mažinimo funkcija apsaugo aukšto slėgio komponentus nuo apkrovos esant budėjimo režimui, pavyzdžiui EASY!Force aukšto slėgio pistoletas naudoja aukšto slėgio srovės atatrankos jėgą, siekiant visiškai sumažinti pistoleto laikymui reikalingą jėgą, o EASY!Lock tvirtinimo sistema net 5 kartus sutrumpina priedų keitimo laiką, neprarandant tvirtumo ir ilgaamžiškumo. Įrenginys turi plačias taikymo galimybes, nes gali būti naudojamas vertikalioje ir horizontalioje padėtyse. Patvarus trijų stūmoklių ašinis siurblys su žalvarine cilindro galvute apie 20 procentų pagerina valymo kokybę ir sumažina energijos sąnaudas. Unikalus ir lengvai prižiūrimas sumanaus HD 6/15 M įrenginio dizainas leidžia laikyti ir saugiai transportuoti įvairius priedus.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės įrangaAutomatinė slėgio sumažinimo sistema apsaugo įrenginio komponentus ir prailgina jų tarnavimo laiką. Galingas, 2 polių, oru aušinamas elektrinis variklis. Aukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė.
Lankstus veikimasSukurta naudoti vertikaliai ir horizontaliai. Maksimalus stabilumas dirbant horizontalioje padėtyje, kadangi ratukai neliečia žemės.
Didelis mobilumasĮrenginio rankena gali būti ištraukiama / sustumiama vieno mygtuko paspaudimu, taip padidinamas įrenginio kompaktiškums ir sutaupoma vietos. Lengvas sandėliavimas / patogus pervežimas automobilyje. Integruotos priedų saugojimo zonos sutrumpina pasiruošimo darbui laiką.
Patogus priedų saugojimas
- Laikiklis, skirtas pritvirtinti antgalį putoms.
- EASY!Lock TR20 leidžia paviršių valymo antgalį laikyti ant įrenginio.
- Praktiškas antgalių skyrius rotaciniam antgaliui.
Lengvas aptarnavimas
- Lengvas priėjimas prie cilindro galvutės dėka atviro įrenginio korpuso dugno.
- Greitas priėjimas prie įrenginio elektros komutacinės dėžutės tiesiog lengvai nuėmus dangtį.
- Didelis, lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
Veiksmingi ir laiką taupantys sprendimai
- Naujas EASY!Force aukšto slėgio pistoletas.
- Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.
Padidintas energijos efektyvumas
- Atnaujintas 3 stūmoklių ašinis siurblys su žymiai mažesniais srauto ir slėgio nuostoliais.
- 20 procentų didesnis valymo našumas bei efektyvesnis energijos naudojimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|560
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|150 / 15
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Galingumas (kW)
|3,1
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|3/4″
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|28,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|32
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|400 x 455 x 700
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force
- Purkštuvas: 840 mm
- Padidintos galios antgalis
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Premium kokybė
- Slėgio išjungiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka valymo įmonėms, amatininkams, statybinių paslaugų teikėjams ar komunaliniame ūkyje
Priedai
Valymo priemonės
HD 6/15 M atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.