Aukšto slėgio plovykla HD 7/17 M
HD 7/17 M mobilus aukšto slėgio įrenginys išsiskiria patvariu 3 stūmoklių ašiniu siurbliu su nerūdijančio plieno stūmokliais, automatine slėgio sumažinimo funkcija ir patikimu trijų fazių varikliu.
Patikimas ir galingas, kompaktiškas ir mobilus: aukšto slėgio plovimo įrenginys be vandens pašildymo HD 7/17 M su trijų fazių varikliu yra patvarus, lengvai eksploatuojamas, labai manevringas ir patogus. Tai labai efektyvus įrenginys, kuris gali būti naudojamas vertikalioje ar horizontalioje padėtyje. EASY!Force aukšto slėgio pistoletas naudoja aukšto slėgio srovės atatrankos jėgą, siekiant visiškai sumažinti pistoleto laikymui reikalingą jėgą, EASY!Lock tvirtinimo sistema, net 5 kartus sutrumpina laiką, reikalingą priedų pakeitimui, neprarandant tvirtumo ir ilgaamžiškumo. Naujo siurblio technologijos dėka energijos taupymas ir valymo efektyvumas padidėja apie 20 procentų. Efektyvi automatinė slėgio mažinimo funkcija yra integruota taip, kad apsaugotų aukšto slėgio komponentus net ir esant budėjimo režimui. Įmanomos įvairių priedų laikymo galimybės - nuo pakabinamų kabliukų purškimo antgaliui, trumpam nutraukus darbą, ar skyrelio rotaciniam purkštukui iki specialaus laikiklio papildomam putų antgaliui.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės įranga
- Automatinė slėgio sumažinimo sistema apsaugo įrenginio komponentus ir prailgina jų tarnavimo laiką.
- Galingas, 2 polių, oru aušinamas elektrinis variklis.
- Aukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė.
Lankstus veikimas
- Sukurta naudoti vertikaliai ir horizontaliai.
- Maksimalus stabilumas dirbant horizontalioje padėtyje, kadangi ratukai neliečia žemės.
Didelis mobilumas
- Įrenginio rankena gali būti ištraukiama / sustumiama vieno mygtuko paspaudimu, taip padidinamas įrenginio kompaktiškums ir sutaupoma vietos.
- Lengvas sandėliavimas / patogus pervežimas automobilyje.
- Integruotos priedų saugojimo zonos sutrumpina pasiruošimo darbui laiką.
Patogus priedų saugojimas
- Laikiklis, skirtas pritvirtinti antgalį putoms.
- EASY!Lock TR20 leidžia paviršių valymo antgalį laikyti ant įrenginio.
- Praktiškas antgalių skyrius rotaciniam antgaliui.
Lengvas aptarnavimas
- Lengvas priėjimas prie cilindro galvutės dėka atviro įrenginio korpuso dugno.
- Greitas priėjimas prie įrenginio elektros komutacinės dėžutės tiesiog lengvai nuėmus dangtį.
- Didelis, lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
Veiksmingi ir laiką taupantys sprendimai
- Naujas EASY!Force aukšto slėgio pistoletas.
- Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.
Padidintas energijos efektyvumas
- Atnaujintas 3 stūmoklių ašinis siurblys su žymiai mažesniais srauto ir slėgio nuostoliais.
- 20 procentų didesnis valymo našumas bei efektyvesnis energijos naudojimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|700
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|170 / 17
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Galingumas (kW)
|4,2
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|3/4″
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|31,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|35,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|400 x 455 x 700
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force
- Purkštuvas: 840 mm
- Padidintos galios antgalis
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Premium kokybė
- Slėgio išjungiklis
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka transporto priemonių valymui, statybų ar logistikos sektoriuose, bei pramonėje.
