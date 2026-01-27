Aukšto slėgio plovykla HD 8/18-4 M
Kompaktiškas, mobilus, aukšto slėgio valymo įrenginys HD 8/18-4 M be vandens pašildymo su 4 polių lėtaeigiu trijų fazių varikliu ir automatine slėgio mažinimo funkcija. Aukšta valymo kokybė ir mažesnės energijos sąnaudos.
Sukurtas darbui vertikalioje ir horizontalioje padėtyse, mūsų kompaktiškas, mobilus ir galingas aukšto slėgio įrenginys HD 8/18-4 M užtikrina plačias naudojimo galimybes. Naudingi komponentai, tokie kaip vandens srauto reguliatorius - sistema reguliuojanti vandens kiekį ir darbinį slėgį tiesiogiai ant purškimo pistoleto, įrenginio manevringumas bei kompaktiškumas užtikrina maksimalų komfortą. Nauja siurblio technologija, valdoma 4 polių lėtaeigiu trijų fazių varikliu su kontroliuojamu slėgio jungikliu 20 procentų pagerina valymo kokybę ir sumažina energijos sąnaudas. Automatinė slėgio mažinimo funkcija apsaugo aukšto slėgio komponentus nuo apkrovos esant budėjimo režimui. EASY!Force aukšto slėgio pistoletas naudoja aukšto slėgio srovės atatrankos jėgą, siekiant visiškai sumažinti pistoleto laikymui reikalingą jėgą, EASY!Lock tvirtinimo sistemos dėka, darbas bus mažiau varginantis, nes priedai pakeičiami 5 greičiau nei su įprastomis sistemomis, neprarandant patvarumo ir ilgaamžiškumo. Priedai gali būti laikomi tiesiogiai ant įrenginio keliais būdais.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės įrangaAutomatinė slėgio sumažinimo sistema apsaugo įrenginio komponentus ir prailgina jų tarnavimo laiką. Galingas, 4 polių mažų apsukų elektros variklis. Aukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė.
Didelis mobilumasĮrenginio rankena gali būti ištraukiama / sustumiama vieno mygtuko paspaudimu, taip padidinamas įrenginio kompaktiškums ir sutaupoma vietos. Lengvas sandėliavimas / patogus pervežimas automobilyje. Integruotos priedų saugojimo zonos sutrumpina pasiruošimo darbui laiką.
Lengvas aptarnavimasLengvas priėjimas prie cilindro galvutės dėka atviro įrenginio korpuso dugno. Greitas priėjimas prie įrenginio elektros komutacinės dėžutės tiesiog lengvai nuėmus dangtį. Didelis, lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
Veiksmingi ir laiką taupantys sprendimai
- Naujas EASY!Force aukšto slėgio pistoletas.
- Tvirta ir patikima EASY!Lock srieginių jungčių sistema. 5 kartus greitesnis srieginis sujungimas, lyginant su įprastomis srieginių jungčių sistemomis.
Padidintas energijos efektyvumas
- Atnaujintas 3 stūmoklių ašinis siurblys su žymiai mažesniais srauto ir slėgio nuostoliais.
- 20 procentų didesnis valymo našumas bei efektyvesnis energijos naudojimas.
Lankstus veikimas
- Sukurta naudoti vertikaliai ir horizontaliai.
- Maksimalus stabilumas dirbant horizontalioje padėtyje, kadangi ratukai neliečia žemės.
Patogus priedų saugojimas
- Laikiklis, skirtas pritvirtinti antgalį putoms.
- EASY!Lock TR20 leidžia paviršių valymo antgalį laikyti ant įrenginio.
- Praktiškas antgalių skyrius rotaciniam antgaliui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|380 - 760
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|270 / 27
|Galingumas (kW)
|4,6
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|3/4″
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|39,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|42,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|400 x 455 x 700
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force
- Purkštuvas: 840 mm
- Padidintos galios antgalis
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Aukšto slėgio žarnos tipas: Premium kokybė
- Slėgio išjungiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka transporto priemonių valymui, statybų ar logistikos sektoriuose, bei pramonėje.
Priedai
Valymo priemonės
HD 8/18-4 M atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.