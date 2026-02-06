Aukšto slėgio plovykla HD 8/18-4 P Modul
HD 8 / 18-4 M St vidutinės klasės siurblys su tvirtu 3 stūmoklių ašine pompa su žalvarine cilindro galvute ir 4 polių lėto veikimo trifaziu varikliu. Tinka naudoti horizontaliose ir vertikaliiose padėtyse.
Mūsų galingas HD 8/18-4 M St variklis / siurblio blokas su tvirtu 3 stūmoklių ašine pompa ir žalvarine cilindro galva, 4 polių, lėtai veikiančiu trifaziu varikliu ir slėgio jungiklio valdymu įspūdingas iki 20% didesnio energijos vartojimo efektyvumo ir valymo efektyvumas. Trijų taškų atrama įrenginio gale leidžia įrenginį naudoti tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Lengva prieiga prie aukšto slėgio pumpos, kuria apsaugota dideliu vandens filtru, ir elektroniniais komponentais - įrodymas, kad įrenginys suprojektuotas itin patogiai. Naudojant serviso valdymo funkciją, vandens tūrį ir darbinį slėgį galima keisti pasirinkus atitinkamus purkštukus. Visus aukšto slėgio komponentus budėjimo režime apsaugo nuo apkrovų patikima automatinio slėgio sumažinimo funkcija.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės įrangaAutomatinė slėgio sumažinimo sistema apsaugo įrenginio komponentus ir prailgina jų tarnavimo laiką. Galingas, 4 polių mažų apsukų elektros variklis. Aukštos kokybės žalvarinė cilindro galvutė.
Lankstus veikimasSukurta naudoti vertikaliai ir horizontaliai.
Paruošta stacionariam darbuiPaprastas ir tvirtas 3 taškų tvirtinimas prie sienos. Vietą taupantis, kompaktiškas dizainas. Tvirta plastikinė važiuoklė patikimai apsaugo siurblį nuo pažeidimų ir nešvarumų.
Lengvas aptarnavimas
- Lengvas priėjimas prie cilindro galvutės dėka atviro įrenginio korpuso dugno.
- Greitas priėjimas prie įrenginio elektros komutacinės dėžutės tiesiog lengvai nuėmus dangtį.
- Didelis, lengvai pasiekiamas vandens filtras siurblio apsaugai nuo purvo dalelių, esančių vandenyje.
Padidintas energijos efektyvumas
- Atnaujintas 3 stūmoklių ašinis siurblys su žymiai mažesniais srauto ir slėgio nuostoliais.
- 20 procentų didesnis valymo našumas bei efektyvesnis energijos naudojimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens srautas (l/h)
|760
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. slėgis (bar/MPa)
|270 / 27
|Galingumas (kW)
|4,6
|Maitinimo kabelis (m)
|5
|Vandens įvadas
|3/4″
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|31,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|34
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|290 x 300 x 565
Komplektacija
- Vandens srauto reguliatorius
Įranga
- Slėgio išjungiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka transporto priemonių valymui, statybų ar logistikos sektoriuose, bei pramonėje.
Priedai
Valymo priemonės
HD 8/18-4 P Modul atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.