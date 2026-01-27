Plovimo įrenginys BR 30/1 C Bp Pack 18/25
Idealiai tinka higieniniam priežiūros valymui ir grindų dezinfekcijai nedideliuose plotuose: Kompaktiška BR 30/1 C Bp Pack akumuliatorinė grindų plovimo įrenginys su mikropluošto ritinėlių technologija iš Kärcher.
Mūsų naujas, itin kompaktiškas BR 30/1 C Bp Pack akumuliatorinis grindų plovimo įrenginys yra idealus pasirinkimas higieniniam visų tipų kietų grindų, įskaitant plyteles plovimui. Palyginus valymo rezultatus rankiniu būdu išvalytų grindų, ir naudojant mikropluošto ritinėlių technologiją pasiekiami iki 20 procentų geresni valymo rezultatai ir iki 60 procentų trumpesnis džiūvimo laikas. BR 30/1 C Bp Pack, maitinamas didelio našumo 18 voltų ličio jonų akumuliatoriaus iš Kärcher Battery Universe platformos, yra idealus sprendimas mažesnių patalpų biurų, parduotuvių, medicinos kabinetų, registratūrų, viešbučių ir restoranų priežiūrai, valgyklose, mokyklose ir ligoninėse. Be to, kai naudojamas kartu su Kärcher dezinfekciniu valikliu RM 732, jis idealiai tinka grindims dezinfekuoti.
Savybės ir privalumai
Puikūs valymo rezultataiIki 20 % geresni rezultatai nei valant grindis rankomis. Kruopščiai sugeria nešvarų vandenį, valymo priemones, surenka nešvarumus ir plaukus. Pagerina valymo kokybę ir padidina higienos lygį.
Trumpas džiūvimo laikasIki 60 % greitesnis džiūvimo laikas nei valant rankiniu būdu. Trumpas džiūvimo laikas sumažina slydimo ant šlapių grindų riziką. Trumpesnis valymo laikas reiškia didesnį našumą ir mažesnes išlaidas.
Aukšto lygio higienai užtikrintiKruopščiai sugeria nešvarų vandenį, valymo priemones, surenka nešvarumus ir plaukus. Higieniškas valymo procesas, užtikrinantis didesnį darbo saugumą. Mažesnė kryžminio užteršimo ir patogenų pernešimo rizika.
Patogi laikymo vieta su stovėjimo atrama
- Stovėjimo padėtyje nėra kontakto tarp drėgnų volų ir grindų.
- Trumpas volelių džiūvimo laikas
Li-Ion keičiamas akumuliatorius
- Suderinamas su įrenginiais iš Kärcher 18 V akumuliatorių Battery Universe platformos.
- Iki 25 % našesnis nei elektriniai įrenginiai
Integruota pirminio šlavimo funkcija su plaukų surinkimo šukomis
- Sumažina dulkių siurbimo ir valymo poreikį.
- Sutrumpina valymo laiką iki 50%.
- Sumažina bendras eksploatavimo ir valymo išlaidas iki 50%.
Kompaktiškas, ypač tvirtas dizainas
- Aukštos kokybės, patvarūs komponentai pagaminti iš metalo.
- Didelis našumas ir mažos priežiūros išlaidos.
Tinka grindų dezinfekcijai naudojant dezinfekavimo priemonę RM 732
- Užkerta kelią patogenų, įskaitant SARS-CoV-2, plitimui.
- Padeda išlaikyti higieniškai švarią aplinką.
- Aukšti higienos standartai darbo vietoje sumažina užkrato riziką.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Besisukančių šepečių privalumas
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|300
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|1 / 0,7
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|200
|Akumuliatoriaus tipas
|Keičiama ličio jonų baterija
|Įtampa (V)
|18
|Talpa (Ah)
|2,5
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|max. 150 (2,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 45
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|44 / 70
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|500 - 650
|Šepečio slėgis (g/cm²)
|40
|Vandens sunaudojimas (ml/min)
|30
|Garso lygis (dB(A))
|max. 55
|Nominali galia (W)
|70
|Bendras leistinas svoris (kg)
|11
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|6,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|340 x 305 x 1200
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Cilindrinis šepetys: 1 Piece(s)
Įranga
- 2-jų talpų sistema
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealus sprendimas biurams, medicinos praktikoms, registratūroms, viešbučiams ir restoranams
- Tinka grindims valyti valgyklose, mokyklose ir ligoninėse
- Idealiai tinka biurams, mažmeninės prekybos įstaigoms, viešbučiams, valgykloms, praktikoms ir advokatų kontoroms, ligoninėms ir mokykloms prižiūrėti.
Priedai
BR 30/1 C Bp Pack 18/25 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.