Vežimėlis FM ExpertPro 100/ P
Didelis valymo vežimėlis FM ExpertPro 100/ P su išankstinio šluosčių paruošimo sistema. Uždara atliekų šalinimo zona, daug vietos valymo įrankiams ir daiktams laikyti.
Dėl uždaros konstrukcijos ir pailgintos pagrindo plokštės didelis "FM ExpertPro 100/P" valymo vežimėlis idealiai tinka higienai jautrioms patalpoms valyti ir naudoti išankstiniošluosčių paruošimo metodą. Integruotame atliekų šalinimo modulyje galima talpinti įvairaus dydžio šiukšlių maišus ir jis atidaromas kojiniu pedalu. Papildomus reikmenis galima laikyti keturiuose 6 litrų talpos kibiruose ir laikyti atskirai, priklausomai nuo naudojimo srities. Kad būtų dar daugiau vietos, vežimėlyje taip pat yra du papildomi stalčiai, kurių talpa atitinkamai 16 ir 32 litrai. Juos galima išdėstyti pagal poreikį, jie tinka patogiai transportuoti valymo reikmenis, o tokius įrenginius, kaip EB 30/1 Bp Li-Ion, galima lengvai pritvirtinti prie išorinių "FlexoMate" šonų naudojant pridedamas "FlexoLink" jungtis. Prie "FlexoLink XL" galima pritvirtinti įspėjamąjį ženklą arba WVP 10 Adv. Duris ir šoninius skydelius galima personalizuoti lipdukais. Du stabdžiai užtikrina, kad vežimėlis stovėtų vietoje, net ir ant nuožulnios pagrindo. Ergonomiškos formos "FlexoGrip" rankena sumažina rankų ir pečių apkrovą stumiant. Durelės gali būti individualiai pritaikytos dešiniarankiams ir kairiarankiams.
Savybės ir privalumai
FlexoGrip: ergonomiškai reguliuojamas aukštis, todėl pečiai ir riešai neapkraunami.
Kojinis pedalas, skirtas greitai ir lengvai atidaryti atliekų šalinimo modulio dangtį
Uždaromas iš visų pusių, idealiai tinka valyti higienos požiūriu jautriose vietose
Dviejų ratų stabdžiai saugo vežimėlį net ant nuožulnaus pagrindo
Toolflex jungtys išoriniuose šonuose valymo reikmenims tvirtinti
Didelėje pagrindo plokštėje yra daug vietos itin didelėms talpykloms
Atidarymo paspaudus sistema užtikrina intuityvų ir paprastą durelių naudojimą
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Tipas
|ADVANCED
|Spalva
|Antracitas
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Svoris (be priedų) (kg)
|42
|Svoris su pakuote (kg)
|48
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1564 x 563 x 1229
|Matmenys, supakuota (mm)
|1100 x 600 x 780
Įranga
- Uždaras stumdomas vežimėlis su durelėmis
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