AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ, TAKŲ IR LAUKO ZONŲ VALYMAS
Lankydamiesi restorane, apsipirkinėdami maisto prekių, baldų parduotuvėje ar prekybos centre, atvykę pas gydytoją ar į muziejų, lankytojai dažnai pirmiausia pastato automobilį ir iki pastato nueina pėsčiomis. Yra daug būdų, kaip nuo pat pradžių padaryti jiems gerą įspūdį, išvengti nelaimingų atsitikimų pavojaus ir neleisti įnešti purvo iš išorės.
Lauko zonų šlavimas – biraus purvo šalinimas
Dulkes ir birų purvą nuo automobilių stovėjimo aikštelės ir fojė, priklausomai nuo jų dydžio, geriausia šalinti naudojant stumdomas vakuumines šlavimo mašinas arba įrenginius su operatoriaus vieta. Vakuumo funkcija neleidžia purvui pakilti į viršų ir nusėsti ant stovinčių automobilių ar baldų, pvz., suolų.
Mažesniuose, iki 300 kvadratinių metrų plotuose naudojamos stumdomos šlavimo mašinos su šiukšlių konteineriais, kurių talpa siekia iki 42 litrų.
Vidutinio dydžio, iki 1 000 kvadratinių metrų plotams naudokite stumdomas vakuumines šlavimo mašinas su traukos pavara ir ištraukimo bei filtro sistema.
Didesniems, nuo 1 500 kvadratinių metrų plotams naudokite sėdimus vakuuminius šlavimo įrenginius. Jų šiukšlių konteineriai didesnės talpos, be to kai kurie iš jų turi hidraulinio konteinerio pakėlimo išpylimui funkciją. Labai didelėms automobilių stovėjimo aikštelėms galima naudoti ir komunalinio ūkio šlavimo įrenginius.
Klasikinis šlavimo įrenginys su operatoriaus vieta
Kaip ir visi kiti darbai, šlavimo darbai nėra vienodi. Įrenginio ir priedų pasirinkimas priklauso nuo paviršiaus, nešvarumų pobūdžio ir valomo ploto dydžio arba atstumų. Klasikinis šlavimo įrenginys su operatoriaus vieta dažniausiai naudojamas atskiriems objektams, pvz., automobilių stovėjimo aikštelėms, arba valant lauko zonas aplink daugiafunkcius pastatus. Be to, dėl šoninio šepečio įrenginys tinka pakraščiams ir kampams šluoti. Tuomet nuo kelio nušluotas purvas surenkamas pagrindiniu šlavimo šepečiu. Šlavimo įrenginys gali važiuoti iki 14 km/val. greičiu, todėl darbus galima atlikti greitai ir efektyviai.
Komunalinio ūkio ir vakuuminiai šlavimo įrenginiai
Atsižvelgiant į naudojimo sritį nusprendžiama, ar reikalingas akumuliatorinis įrenginys, ar maitinamas skystomis dujomis, benzinu ar dyzelinu. Pavyzdžiui, mažesnius plotus galima valyti ir akumuliatoriniais įrenginiais. Tačiau, pavyzdžiui, jų galimybės kilti į įkalnę ribotos, todėl jie mažiau tinkami ar net išvis netinkami statesniems pakilimams. Komunalinio ūkio ir vakuuminiai šlavimo įrenginiai savo šoniniais šepečiais nušluoja purvą, kuris po to įsiurbiamas per siurbimo angą. Šie įrenginiai gali būti naudojami norint greitai nuvalyti didesnius plotus ir taip pat gali įveikti didesnį atstumą, važiuodami iki 40 km/val. greičiu. Be to, komunalinio ūkio įrenginius galima naudoti ištisus metus, nes vairuotojas sėdi komfortiškoje kabinoje, kurioje, be kita ko, yra numatytas ir oro kondicionavimas.
Nuo šlavimo įrenginio priedų iki filtro
Norint užtikrinti šlavimo kokybę, labai svarbu pasirinkti tinkamą cilindrinį šepetį. Kietesni cilindriniai šepečiai efektyviau surenka didesnius ir sunkesnius nešvarumus ir taip pat tinka naudoti drėgnomis sąlygomis arba ant labai šiurkščių grindų dangų. Kita vertus, minkšti cilindriniai šepečiai labiau tinka didesniam smulkių dulkių ar lengvų šiukšlių kiekiui rinkti, nes jie sukelia į orą mažiau dulkių. Ypač rekomenduojame naudoti minkštą cilindrinį šepetį ant lygių ir lengvai pažeidžiamų grindų dangų. Be to, galima pasirinkti ne tik pagrindinio šlavimo šepečio šerių kietumą, tai taikoma ir šoniniams šepečiams.
Taip pat yra keletas būdų, kaip naudojant šlavimo įrenginius neleisti dulkėms pakilti į orą.
Šluojant ypač sausus, dulkėtus paviršius patartina išjungti šoninius šepečius ir dirbti tik su pagrindiniu šlavimo šepečiu. Jei šoninių šepečių išjungti neįmanoma, žymiai sumažinti sukeliamų į orą dulkių kiekį galima tiesiog sumažinus įrenginio veikimo greitį. Be to, priklausomai nuo įrenginio, dulkes galima „surišti“ arba jų kiekį sumažinti pritvirtinus atitinkamus priedus, pvz., vandens purškimo sistemą, šoninio šepečio dangtį arba šoninio šepečio greičio reguliavimo įtaisą.
Žmonės dažnai nežino, kad vakuumines šlavimo mašinas galima naudoti ir lyjant lietui tokiu būdu, kad drėgmė nepažeistų išmetamo oro valymo filtro.
Sauso oro sąlygomis šis filtras užtikrina, kad į aplinką patektų mažiau smulkių dulkių dalelių. Kai lyja, galite išjungti ventiliatorių arba nukreipti išmetamą orą aplink filtrą, naudodami apvadą. Lietus priploja dulkes, todėl jos neužteršia išmetamo oro.
Taip pat rekomenduojame rudenį naudoti belaidžius lapų pūstuvus lapams tvarkyti – juos lengva valdyti ir jie nėra triukšmingi, todėl niekam netrukdys.
Šlavimo įrenginiai su operatoriaus vieta taip pat turi naudingų priedų, padedančių suvaldyti didelį lapų kiekį – pavyzdžiui, galima panaudoti atskirą, didelio lapų kiekio surinkimo komplektą.
Drėgnas lauko zonų valymas
Yra daugybė drėgno valymo būdų, įskaitant plovimą žemu, vidutiniu ir aukštu slėgiu, šveitimą, pasitelkiant šepečių technologiją ir valymą karštu vandeniu. Vėlgi, svarbu apibūdinti dažniausiai pasitaikančias šių būdų naudojimo aplinkybes. Ar atitinkama technika turėtų būti naudojama kasdien takams valyti, ar ji geriau tinka riebiems nešvarumams šalinti? Kuris būdas tinka kuriuo atveju ir gal kartais geriau kreiptis į profesionalų paslaugų teikėją?
Plovimas: slėgis pasirenkamas pagal tai, kokių rezultatų siekiama
Plovimo darbams dažnai naudojami komunalinio ūkio įrenginiai su plovimo įtaisu, taip pat galima naudoti rankiniu būdu valdomus įrenginius, pavyzdžiui, aukšto slėgio plovimo įrenginius. Bet kokiu atveju, visada svarbu pasirinkti tinkamus antgalius ir sureguliuoti slėgį pagal numatytus reikalavimus. Baziniam plovimui įprastai naudojamas iki 12 barų žemas slėgis. Šis būdas leidžia „surišti“ didelius dulkių kiekius arba nuplauti purvinus kelius po audros. Tokie sprendimai yra palyginti nebrangūs, tačiau jiems reikia daug vandens ir pakankamai didelių talpyklų.
Plovimas vidutiniu slėgiu – universalus pasirinkimas. Nustatyta, kad iki 40 barų slėgis ypač tinka keliams ir šaligatviams plauti vykdant įprastinę priežiūrą. Tačiau bus neįmanoma atlikti kruopštaus, giluminio plovimo, nes vandens slėgis per žemas.
Aukšto slėgio plovimas dažnai naudojamas ypač sudėtingiems valymo darbams, pvz., intensyviam plovimui po gatvėje vykusios šventės. Vanduo giliai įsiskverbia į paviršiaus poras iki 250 barų slėgiu ir jas švariai išplauna. Be to, sunaudojama mažiau vandens nei plaunant žemu ir vidutiniu slėgiu.
Jei naudojamas šalto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginys, jį taip pat galima naudoti šioms konkrečioms reikmėms: įrenginiu galima šalinti įsisenėjusias dėmes ir nešvarumus, atsiradusius, pavyzdžiui, nuo samanų, kerpių, paukščių išmatų ir maisto likučių. Būtina užtikrinti, kad atsižvelgiant į plaunamą plotą ir šalinamus nešvarumus būtų naudojamas pakankamas vandens kiekis, kad būtų galima lengvai atskirti ir pašalinti purvą.
Itin efektyvus ir universalus būdas: šveitimas naudojant diskinių šepečių technologiją
Drėgnas valymas naudojant šepečius lauke tampa vis populiaresnis, nes didėja lauko teritorijų valymui taikomi reikalavimai. Kai kuriais atvejais netgi būtina apsaugoti aukštos kokybės kelio dangą nuo nusidėvėjimo ir užtikrinti kuo tvaresnę jos priežiūrą.
Nors vidaus teritorijų valymui naudojami tiek diskiniai, tiek cilindriniai šepečiai, lauko valymo darbams įprastai naudojami diskiniai šepečiai. Jie lėčiau dėvisi, pasižymi puikiomis eksploatacinėmis charakteristikomis ir veikia mažu sukimosi greičiu su mažu kontaktiniu slėgiu. Be to, galima naudoti valymo priemones ir šalinti nešvarų vandenį, kad pasiektumėte geriausią įmanomą valymo rezultatą.
Dėl manevringumo, važiavimo greičio, atstumo nuo žemės ir kai kuriuose įrenginiuose naudojamų visų varančiųjų ratų pavarų, komunalinio ūkio įrenginius patogu naudoti miestuose, nes jie išsiskiria lankstumu, yra nesunkiai prieinami ir gali būti plačiai pritaikomi, palyginti su didesniais pramoninėms reikmėms skirtais įrenginiais.
Kiekvienas mąstantis žmogus pirkdamas įrenginį ieškos tiekėjo, kurio įrenginiai yra universalūs ir gali būti naudojami ištisus metus. Modeliai turėtų turėti šlavimo ir drėgno valymo funkciją, taip pat suteikti galimybę greitai keisti skirtingus padargus. Tuomet galima planuoti šveitimo ir šlavimo įrenginių naudojimą pakaitomis, kad būtų pasiektas norimas rezultatas, priklausomai nuo švarai taikomų reikalavimų.
Jei ypatingais atvejais yra poreikis naudoti valymo priemones, verta susisiekti su įrenginio inžinieriumi arba gamintojo techniniu konsultantu, kad nustatytumėte tinkamą šepečių ir valymo priemonių derinį, kuris turėtų būti naudojamas atsižvelgiant į grindų būklę ir išsipurvinimo lygį.
Ypač sudėtingoms valymo užduotims: plovimas karštu vandeniu
Rankinis plovimas karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiais tinka įvairiems paviršiams ir įvairių tipų nešvarumams šalinti. Pavyzdžiui, tokiu būdu galima veiksmingai šalinti nuo paviršių organines medžiagas ir augaliją bei piktžoles, dėl išmetamųjų teršalų atsiradusius nešvarumus, taip pat maisto ir gėrimų likučius ar nuo jų palikusias dėmes.
Pavyzdžiui, jei plaunant grindis reikia užtikrinti aukštą našumą, rinkdamiesi tinkamą modelį turėtumėte atsižvelgti ne tik į darbinį slėgį, bet, svarbiausia, į įrenginio vandens srauto tūrį. Paviršių valytuvas yra idealus specialus priedas, kuris, atsižvelgiant į modelį, taip pat gali šalinti nešvarų vandenį.
Be to, šlavimo įrenginio universalumą ir pritaikymo galimybes galima pagerinti pasirinkus tinkamą įrenginio tipą. Pavyzdžiui, karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginius galima įsigyti su elektros varikliu arba vidaus degimo varikliu. Taip pat siūlomi mažesni, mobilūs įrenginiai ir priekabos. Priekabų įrenginiai gali turėti dyzelinius ar benzininius variklius ir pakankamai didelius vandens rezervuarus, su kuriais, atsižvelgiant į įrenginį, galima dirbti iki valandos.
Svarbiausia saugumas: į ką naudotojai turėtų atkreipti dėmesį
Labai svarbu tinkamai taikyti įvairius valymo būdus, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų darbe. Todėl būtina žinoti gręsiančią riziką, pavyzdžiui:
- plaunant žemu slėgiu (iki 12 barų) rizika nėra reikšminga, tačiau esant vidutiniam (iki 40 barų) ir aukštam slėgiui (iki 250 barų ir daugiau), reikia vengti sąlyčio su kūnu, nes aukštas slėgis gali pažeisti audinius;
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šluojant ir šveičiant reikia būti atsargiems dirbant su šepečiais. Būtina dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, nes šepečiai gali įpjauti (priklausomai nuo jų šerių kietumo);
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jei naudojamos valymo priemonės, saugos priemonės skirsis priklausomai nuo jų koncentracijos, pH vertės ir paviršiaus aktyviųjų medžiagų. Tačiau visais atvejais pilant valymo priemonę į talpyklą, iš pradžių visada pilamas vanduo, taip pat būtina užtikrinti, kad dirbant su atitinkamomis valymo priemonėmis būtų dėvimos tinkamos asmeninės apsaugos priemonės. Laikydamiesi šių taisyklių apsaugosite save nuo grynojo koncentrato tiškalų, sąlytis su kuriais gali sukelti sužalojimus.
Kramtomosios gumos šalinimas
Tvirtai prie žemės prilipusią kramtomąją gumą tikrai sunku pašalinti. Tačiau yra sprendimų, pavyzdžiui, aukšto slėgio plovimo įrenginiai ir mobilūs garų valytuvai, kurie padės jums atlikti šį varginantį darbą. Naudodami aukšto slėgio plovimo įrenginius įsitikinkite, kad, jei reikia, netoli yra vandens tiekimo ir elektros jungtys ir kad naudojamos žarnos ir laidai nekelia pavojaus užkliūti. Plaunamos zonos turi būti aptvertos, kad nekiltų pavojus saugai.
Priešingai, naudojant kramtomosios gumos šalinimo įrenginius galima nepertraukiamai dirbti ilgą laiką, naudoti mažiau apsaugos priemonių ir taikyti juos įvairiems darbams.
Valymo priemonė įrenginyje įkaitinama ir užpurškiama ant kramtomosios gumos gabalėlio. Po trumpo sąlyčio laiko vos nuo trijų iki penkių sekundžių gumą galima pašalinti vandens garais ir prie antgalio pritvirtintu šepetėliu. Galiausiai, visiems nuo paviršiaus atskirtiems kramtomosios gumos likučiams surinkti rekomenduojama naudoti šlavimo mašiną.
Piktžolių šalinimas
Priklausomai nuo podirvio, piktžolės viešose vietose, ant pėsčiųjų takų ir automobilių stovėjimo aikštelėse gali plisti įvairiu intensyvumu. Nors beveik niekada nepamatysite piktžolių, prasiskverbusių pro sandariai išasfaltuotus paviršius, plytelėmis išklotus plotus jos paveikia daug smarkiau.
Jei norite užkirsti kelią piktžolių plitimui, turėtumėte pašalinti šiems nepageidaujamiems svečiams palankią derlingą dirvą. Piktžolės dygsta iš dulkėse ir purve nusėdusių žiedadulkių, todėl vėliau neretai pamatome išaugusias kiaulpienes, usnis ir pan. Reguliarus šlavimas – efektyviausias būdas kontroliuoti piktžoles. Šluodami taip pat užtikrinate gerą paviršių priežiūrą ir mažesnę smulkių dulkių taršą. Tačiau tokiai priežiūrai užtikrinti gali prireikti daug personalo ir įrangos.
Atsižvelgiant į paplitimo mastą, efektyviai pašalinti išdygusias piktžoles galima naudojant karštą orą, karštą vandenį, vandens garus ir piktžolių šepetį. Šie būdai taikomi, pavyzdžiui, naudojant tinkamus karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginius arba komunalinio ūkio įrenginius su atitinkamais padargais. Be to, dera įsidėmėti natūralius žolių augimo ciklus, kad darbus būtų galima atlikti tinkamu laiku.
Piktžolių šalinimas
Veiksminga kova su piktžolėmis – didelis iššūkis. Galima rasti įvairių cheminių produktų, tačiau jie dažnai kenksmingi aplinkai ir viešosiose erdvėse gali būti naudojami ribotai. Kiaulpienes, usnis ir pan. galima visiškai pašalinti karštu vandeniu ir be herbicidų – tai ne tik aplinką, bet ir paviršius sauganti procedūra.
Žaliųjų zonų priežiūra
Kalbant apie žaliųjų zonų priežiūrą, vejos mūsų aplinkoje tikrai paplitusios. Nepriklausomai nuo reikiamo žolės pjovimo aukščio ir nuo to priklausančio pjovimo dažnumo, svarbu nenupjauti žolės per trumpai. Ant žolės stiebelių auga lapeliai, kurie perneša drėgmę iš šaknų į stiebelių viršų. Jei juos nupjausite, žolė nudžius ir mirs.
Dideles, lengvai pasiekiamas žaliąsias zonas galima greitai, efektyviai ir ergonomiškai prižiūrėti naudojant tinkamo dydžio komunalinio ūkio įrenginius su tinkamais padargais, priklausomai nuo taikymo srities. Tuo tarpu mažesnėms ar sunkiau pasiekiamoms vietoms įprastai naudojamos stumdomos mašinos.
Akumuliatoriniai rankiniai įrenginiai dažnai naudojami medžius, krūmus supančioms ir panašioms žaliosioms zonoms tinkamai formuoti. Tokie įrenginiai tinka visiems priežiūros darbams. Taip pat naudotojams gali būti labai naudingos akumuliatorinės žoliapjovės, grandininiai pjūklai, lapų pūstuvai ir gyvatvorių žirklės. Pavyzdžiui, šie įrenginiai yra iki 50 proc. tylesni ir neišskiria jokių teršalų. Taip pat, priklausomai nuo gamintojo, jie generuoja iki 80 proc. mažiau vibracijų, todėl juos daug ergonomiškiau naudoti kasdieniame darbe ir jie daro mažesnį poveikį žmogaus kraujotakai. Be to, įrenginiai labai kompaktiški, todėl su jais galima lengvai dirbti būtent siaurose ir nepatogiose erdvėse.
Žaliųjų zonų priežiūra
Vejų pjovimas, žaliųjų zonų apželdinimas, gyvatvorių ir medžių priežiūra: sodininkystės ir lauko priežiūros darbų sąrašas tikrai ilgas. Dabar rinkoje galima rasti galingų belaidžių įrenginių, kurie palengvins daugelį užduočių – nuo žoliapjovių iki šakų genėjimo ir gyvatvorių žirklių. Be to, siūlomos įvairių tipų žoliapjovės su padargų laikikliais, tvarūs piktžolių šalinimo sprendimai ir saugūs siurbliai, padedantys kovoti su ąžuoliniais kuoduočiais.