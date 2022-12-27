DEGALINIŲ LAUKO AIKŠTELIŲ VALYMAS
Reguliarus ir ekonomiškas lauko aikštelių valymas – tai pagrindinė užduotis kiekvienam degalinės operatoriui. Visų pirma todėl, kad ši teritorija dažnai teršiama. Antra, nes nuo švaros aikštelėje priklauso klientų savijauta bei pardavimai parduotuvėje. Ką degalinių operatoriai turėtų žinoti valydami lauko aikštelę – apžvalga.
Įvairūs nešvarumų tipai
Nešvarumai – dažna degalinių lauko teritorijos problema: netyčia numestos popierinės servetėlės, maisto likučiai ant žemės, gėrimų skardinės ir užkandžių pakeliai besimėtantys aplink šiukšliadėžes, ant grindinio lašantys degalai ir nešvarus priekinio stiklo plovimo vanduo, tvirtai prikibusi kramtomoji guma, tepalų dėmės. Rudenį vėjas į degalinę atneša lapus, o žiemą transporto priemonių padangos palieka sniego ir smėlio. Greitkeliais ir magistralėmis važiuojantys sunkvežimiai nuo kelio pakraščių suneša daug purvo, kuris taip pat kaupiasi degalinių aikštelėse.
Išvalyta lauko aikštelė – didesni pardavimai
Švara degalinės aikštelėse kelia pasitikėjimą ir didina pardavimus. Jei degalinės aikštelė atrodo tvarkingai ir švariai, tai pagrįstai vertinama kaip kokybės, draugiškumo klientams ir gero aptarnavimo ženklas. Klientai eidami susimokėti į degalinę yra gerai nusiteikę ir yra labiau linkę išleisti daugiau pinigų.
Degalinių aikštelių valymas: Įvairios užduotys, įvairūs nešvarumai
Degalinės aikštelių valymo užduočių yra daug ir įvairių. Todėl jas galima atlikti ekonomiškai tik naudojant tinkamą technologiją. Tinkama įranga leidžia degalinių operatoriams sumažinti darbo sąnaudas ir kartu padidinti klientų pasitenkinimą. Galingos valymo mašinos leidžia užtikrinti švarias, tvarkingas ir saugias sąlygas degalinės aikštelėse – su nedidelėmis darbo sąnaudomis.
Iš tiesų, kokios mašinos yra tinkamos lauko aikštelių valymui, priklauso nuo to, kokie yra nešvarumai – palaidi ar prikibę. Be to, svarbus ir valomo ploto dydis.
Būkite saugūs: Atkreipkite dėmesį į taisykles
Valymo mašinų ir cheminių medžiagų naudojimas degalinėse taip pat iš dalies reglamentuojamas teisės aktais. Profesinės asociacijos ir naftos kompanijos yra taip pat parengusios įrangos ir valymo priemonių taisykles, nes, atsižvelgiant į degalinėse naudojamas pavojingas medžiagas, darbo vietos, sveikatos ir aplinkos apsauga yra ypač svarbi. Todėl labai svarbu, kad degalinių operatoriai būtų gerai susipažinę su atitinkamais teisės reglamentais ir taisyklėmis.
Palaidi nešvarumai degalinių lauko aikštelėse
Operatoriai turėtų bent kartą per dieną iššluoti degalinės lauko teritoriją, įskaitant aikštelę. Priešingu atveju purvas kaupsis plyšiuose. Dėl to be reikalo padidėtų darbo sąnaudos.
Be to, švari lauko teritorija reiškia, kad mažiau purvo bus ir parduotuvėje: Todėl reguliarus lauko teritorijos valymas yra prevencinė priemonė.
Mažesniems plotams: Stumiamos šlavimo mašinos
Paprasčiausias sprendimas kasdieniam lauko aikštelių valymui yra stumiamas šlavimo įrenginys su rankena. Jis nekelia didelio triukšmo, yra labai manevringas ir lengvai valdomas.
Moderni stumiama šlavimo mašina per valandą gali išvalyti 2800-3600 kvadratinių metrų. Palyginimui: Vienas žmogus įprasta šluota per valandą gali išvalyti nuo 120 iki 160 kvadratinių metrų ploto, o dulkių susikaupia gerokai daugiau. Todėl stumiamus šlavimo įrenginius verta naudoti ir mažesnėse degalinėse.
1 patarimas – dvipusė pavara:
Įsigyjant stumiamą šlavimo mašiną patartina įsitikinti, kad pagrindinis šlavimo velenas varomas iš abiejų pusių. Tokiu būdu degalinės aikštelėje bus lengva valyti plyšius, kraštus ir siaurus vingius, nes dėl dvipusės pavaros šlavimo velenas gali suktis tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje.
2 patarimas – du šoniniai šepečiai:
Be to, du šoniniai šepečiai palengvina kampų ir pakraščių valymą aplink degalų kolonėles. Taigi mašina gali privažiuoti ir išvalyti visus kampus ir pakraščius iš abiejų pusių. Iš kampų ir po šlavimo įrenginiu esantys nešvarumai šluojami sukamaisiais judesiais. Iš ten, nesukeliant dulkių, jie surenkami į purvo konteinerį.
Vidutinio dydžio teritorijoms: Stumiamos vakuuminės šlavimo mašinos
Kitas našumo lygis – vakuuminė šlavimo mašina. Šių mašinų šlavimo našumas siekia iki 4725 kvadratinių metrų per valandą. Vakuuminis šlavimo įrenginys cilindriniu šepečiu sujudina nešvarumus, juos surenka siurbimo turbina (pūstuvu) ir atskiria filtrų sistemoje.
Vakuuminiai šlavimo įrenginiai turi traukos pavarą. Jie šiek tiek platesni už šlavimo mašinas, tačiau tokie pat ergonomiški ir (su tinkama įranga) gali taip pat gerai išvalyti siaurus aikštelės vingius ir kampus. Kadangi operatorius stumia šlavimo mašiną eidamas paskui ją, jos dar vadinamos „stumiamomis šlavimo mašinomis“.
Vakuuminį šlavimo įrenginį verta įsigyti esant 300 ir daugiau kvadratinių metrų plotui. Per vieną valandą stumiama šlavimo mašina galima išvalyti nuo 3375 iki 4700 kvadratinių metrų. Taigi galima greitai išvalyti ne tik degalinės lauko aikštelę. Šiomis mašinomis galima valyti visos lauko teritorijos paviršius: Įvažiavimus ir išvažiavimus, automobilių stovėjimo aikšteles, teritorijas aplink oro ir vandens stoteles, taip pat automobilių plovyklas.
Dideliems plotams: Grindų plovimo įrenginiai su sėdima operatoriaus vieta
Nuomininkams ir didelių degalinių savininkams verta įsigyti vakuuminę šlavimo mašiną su sėdima operatoriaus vieta. Su tokia mašina vienas žmogus gali labai greitai išvalyti visą degalinės teritoriją.
Yra elektrinių ir benzinu varomų vakuuminių šlavimo mašinų. Elektrines mašinas paprastai rekomenduojama naudoti degalinėse, nes jos yra tylesnės.
Galingas elektrinis variklis, kurio galia ne mažesnė kaip 600 vatų, per 60 minučių gali išvalyti 6000 kvadratinių metrų ir daugiau. Vairuojami vakuuminiai šlavimo įrenginiai taip pat naudojami mokyklose, savivaldybių teritorijose ar didelėse statybinių prekių parduotuvėse.
Dėl lengvo vairo mechanizmo ir mažo apsisukimo spindulio vakuuminė šlavimo mašina yra manevringa ir lengvai valdoma pirmyn ir atgal. Valdymas nesudėtingas ir aiškus. Šia šlavimo mašina taip pat galima surinkti stambias šiukšles, pavyzdžiui, gėrimų skardines ir – kas svarbu žiemą – skaldą.
1 patarimas – savaime išsivalantys filtrai:
Pirkdami filtrus degalinių operatoriai turėtų rinktis filtrus skirtus dideliems plotams, su automatine savaiminio išsivalymo funkcija.
2 patarimas – didelės nešvarumų surinkimo talpos:
Mašinoje turi būti ne mažesnė kaip 50 litrų nešvarumų surinkimo talpa.
3 patarimas – lengva prižiūrėti:
Filtrai ir cilindriniai šepečiai yra lengvai prižiūrimi ir keičiami be įrankių. Tai suteikia lankstumo techninės priežiūros metu, kurią galima atlikti bet kurioje vietoje.
4 patarimas – automatinis arba kintantis kontaktinis slėgis:
Dauguma vakuuminių šlavimo mašinų su sėdima operatoriaus vieta turi švytuoklinį pagrindinį šlavimo veleną, kuriuo kontaktinis slėgis automatiškai pritaikomas prie paviršiaus. Jei mašinos neturi šios funkcijos, turėtų būti galimybė keisti kontaktinį slėgį, nes priešingu atveju šlavimo šereliai susidėvės.
Prikibusių nešvarumų valymas degalinių aikštelėse
Be kasdienio paviršiaus valymo šlavimo mašina arba dulkių siurbliu, kas kelias savaites reikėtų išvalyti kiemo aikštelę nuo prilipusių nešvarumų (giluminiu valymu). Tepalų ir riebalų dėmės ant paviršių ir važiuojamosios dalies ne tik atrodo negražiai, bet ir atgraso klientus. Be to, kyla pavojus paslysti ir atsiranda atsakomybės rizika.
Išsilieję degalai, tepalų ir riebalų likučiai, taip pat prikibusi kramtomoji guma – visa tai tvirtai prilimpa prie grindinio. Todėl giluminis valymas visada turi būti atliekamas naudojant aukšto slėgio technologiją.
Mobilieji aukšto slėgio valymo įrenginiai
Šiuolaikiniai aukšto slėgio valymo įrenginiai turi skirtingus priedus ir antgalius. Naudojant tinkamus priedus, sumažėja darbo krūvis ir valymo priemonių bei vandens sąnaudos. Aukšto slėgio valymo įrenginiai yra lankstūs ir užtikrina veiksmingą įvairių paviršių valymą.
Todėl naudojant aukšto slėgio valymo įrenginius galima valyti ne tik degalinės aikšteles, bet ir kitas jos vietas, pavyzdžiui, plovimo patalpas ar fasadus. Siekiant apsisaugoti nuo gaisro ir sprogimo, įrenginys visada turi būti pakankamai nutolęs nuo degalinės lauko aikštelės, o valant teritoriją aplink degalų kolonėles, reikėtų naudoti žarną. Tai yra geriausias būdas pašalinti prilipusį purvą degalinės aikštelėje – priklausomai nuo purvo ir paviršių tipo.
Lygūs paviršiai aplink degalų kolonėles
Ant lygių paviršių, tokių kaip plastikas, metalas ir aliuminis, ligų sukėlėjai išgyvena labai ilgai. Pavyzdžiui, degalų siurblių antgaliai gali lengvai tapti mikrobų dauginimosi vieta. Po koronaviruso pandemijos klientai tapo ypač sąmoningi.
Todėl patartina reguliariai valyti ne tik lauko aikštelės grindinį, bet ir degalų siurblius, o iš siurblių purkštukų pašalinti ligas pernešančius mikrobus. Be to, naudojant elektra varomus aukšto slėgio valymo įrenginius galima saugiai ir patikimai nuvalyti atramines sijas ir šiukšliadėžes.
Patarimas – karštas vanduo:
Karštas vanduo geriau nei šaltas ištirpdo riebalus ir nešvarumus. Juo taip pat galima pašalinti grafiti užrašus ir lipdukus. Taigi reikia mažiau valymo priemonių.
Sunku pasiekti: Plyšiai
Dažnai degalinių lauko aikštelių grindinys yra padengtas neslidžiomis betoninėmis plytelėmis. Tarp plytelių esančiuose tarpuose kaupiasi nešvarumai. Ypač daug problemų kyla valant apsaugines atramas, esančias aplink degalų kolonėles: Apsaugas dažnai sudaro keli tarpusavyje suvirinti metaliniai vamzdžiai. Tarpuose tarp vamzdžių ir ant žemės po jais gali kauptis purvas ir tepalų likučiai. Čia taip pat gali kauptis palaidi nešvarumai. Tokius nešvarumus iš kampų galima greitai pašalinti lapų pūstuvu.
Tokiu atveju pagelbės aukšto slėgio valymo įrenginys: Naudojant purvo valymo įrenginį, šalto vandens srovė patenka į tarpus ir plyšius ir išvalo nešvarumus. Dėl smarkios besisukančios purškimo srovės purvo valymo įrenginys pasižymi beveik dvigubai didesne susidūrimo jėga nei įprastas antgalis. Taigi, dideliu slėgiu valant didelius nešvarumų kiekius, galima sutaupyti daug vandens.
Kad nešvarumai nepasklistų visomis kryptimis, aukšto slėgio mašiną galima naudoti su paviršiaus valymo įrenginiu. Priklausomai nuo apsaugų strypų aukščio, galima naudoti plokščius valymo įrenginių modelius, kurie puikiai išvalo po strypais esantį aikštelės grindinį.
Tepalų dėmės dideliuose plotuose
Didelį degalinės lauko aikštelės plotą galima valyti karšto vandens aukšto slėgio valymo įrenginiu. Tuo tikslu prie purškimo antgalio tvirtinamas karštam vandeniui atsparus paviršių valytuvo priedas su nerūdijančio plieno gaubtu. Jis apsaugo nuo vandens purslų ir kontroliuoja nešvaraus vandens nutekėjimą – tai svarbu, kai aikštelėje yra lankytojų. Tepalų dėmės taip pat gali būti efektyviai pašalinamos paviršiaus valymo įrenginiu.
1 patarimas – lengvai skaidomos:
Renkantis chemines valymo medžiagas svarbu užtikrinti, kad jos būtų lengvai skaidomos ir atskiriamos. Naudojant priemones, kurios nėra lengvai skaidomos, kenkiama aplinkai ir pažeidžiami teisiniai reglamentai.
2 patarimas – aukšta temperatūra:
Aukšto slėgio valymo įrenginiuose vandens temperatūra turėtų būti iki 155 °C, nes riebalai, tepalai, baltymų likučiai ir dervos dažniausiai ištirpsta aukštoje temperatūroje. Todėl degalinių operatoriams, valantiems savo degalines, reikia žymiai mažiau cheminių medžiagų arba galima net visiškai apsieiti be jų. Taip saugoma aplinka ir mažinamos išlaidos. Be to, valymas karštu vandeniu yra greitesnis, o tai vėlgi turi teigiamą poveikį bendroms išlaidoms.
Kramtomosios gumos šalinimas
Ant kelio numesta kramtomoji guma daro didelį neigiamą poveikį degalinės įvaizdžiui. Klientus erzina, kai kramtomoji guma prilimpa prie jų batų ar net patenka į automobilį. Be to, sutrypta kramtomoji guma yra ypatingas iššūkis degalinių valytojams.
Norint pašalinti kramtomąją gumą, reikia galingo garų valymo įrenginio su vieliniu šepečiu ir tinkamos valymo priemonės. Tinkamai suderinus garų slėgį, vielinį šepetį ir biologinę valymo priemonę, per kelias sekundes galima pašalinti prikibusią kramtomąją gumą.
1 patarimas – rinkitės lengvumą:
Lengvi garų valytuvai yra privalumas, nes juos galima nešti ant nugaros kaip kuprinę.
2 patarimas – netaupykite akumuliatoriaus sąskaita:
Labai svarbu turėti gerą akumuliatorių (ličio jonų akumuliatorių), nes nors pavienius kramtomosios gumos gabalėlius galima pašalinti greitai, visiems valymo veiksmams gali prireikti šiek tiek daugiau laiko.
3 patarimas – nuvalykite likučius:
Kramtomosios gumos likučių šalinimui po valymo rekomenduojama naudoti aukšto slėgio valymo įrenginį.
Degalinių lauko aikštelių valymas rudenį ir žiemą
Jei šalia degalinės yra lapuočių medžių, rudenį būtina naudoti lapų pūstuvą, kad degalinės teritorija ir, esant vėjui, aikštelė būtų švari.
Patartina kasdien surinkti po aikštelės stogu susikaupusius lapus. Stiprus oro srautas nupučia net šlapius lapus. Vakuuminė šlavimo mašina gerai surenka lapus nuo didesnių paviršių. Didesniems plotams verta naudoti vakuuminę šlavimo mašiną su sėdima operatoriaus vieta.
Naudojant tinkamą įrangą, galima greitai susitvarkyti su ką tik iškritusiu sniegu ir šlapdriba. Ne tik įvažiavimuose ir stovėjimo aikštelėse, bet ir po aikštelės stogu, kur audringomis dienomis gali susidaryti sniego sangrūdos, ar nuo transporto priemonių nukritęs purvas ir smėlis.