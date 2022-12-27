DALIŲ PLOVIMAS AUTOMOBILIŲ REMONTO DIRBTUVĖSE
Alyva, tepalais ar kelių dulkėmis suteptų dalių plovimas – neatsiejama automobilių remonto dirbtuvių darbo dalis. Toks plovimas palengvina darbą, padidina darbo saugos lygį ir žymiai pagerina variklio, pavarų dėžės ir važiuoklės remonto kokybę. Yra trys profesionalaus dalių plovimo būdai: naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginius, sausojo ledo valymo įrenginius ir dalių plovimo sistemas. Tai reiškia, kad galima rasti tinkamą sprendimą kiekvienai automobilių remonto dirbtuvei.
Dalių plovimas aukšto slėgio plovimo įrenginiu
Aukšto slėgio plovimo įrenginiai ypač tinka transporto priemonėms ir variklio dalims, pvz., cilindrų galvutėms, pavarų dėžėms, ašims ir ratams, plauti. Juos visada verta rinktis, jei jau yra įrengta plovimo vieta ir jos eksploatacijai jau yra gauti visi vandens tvarkymo ir statybos leidimai.
Įprastai automobilių dalių plovyklose dirba tik deramai apmokyti automobilių įmonių darbuotojai. Todėl žymiai sumažėja nelaimingų atsitikimų rizika, o tai reiškia, kad galima naudoti ir karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginius. Palyginti su šalto vandens įrenginiais, jais galima daug greičiau ištirpinti riebius ar tepalingus nešvarumus. Dėl to taip pat žymiai sumažėja plovimo cheminių medžiagų sunaudojimas ir priežiūros išlaidos.
Stacionarūs aukšto slėgio plovimo įrenginiai
Net jei plovimo įrangą naudoja tik apmokyti darbuotojai, plovimo technika turėtų būti tokia, kad ja galima būtų naudotis intuityviai ir būtų išvengta eksploatavimo klaidų. Todėl verta rinktis stacionarų aukšto slėgio plovimo įrenginį, ypač jei jam yra pakankamai vietos. Jo technika gali būti laikoma technikos patalpoje, kuri nėra visiems prieinama. Naudojant atskirą valdymo terminalą plovimo vietoje, galima lengvai įjungti įvairias iš anksto nustatytas automobilių dalių plovimo programas, nesukeliant nelaimingų atsitikimų darbe pavojaus. Atsižvelgiant į įrangą, su stacionariais aukšto slėgio plovimo įrenginiais gali būti naudojamos kelios išpurškimo ietys, taigi tuo pačiu metu dalis gali plauti keli darbuotojai. Taip galima išvengti eilių susidarymo, ypač didelio dirbtuvių užimtumo atvejais. Stacionarius aukšto slėgio plovimo įrenginius taip pat rekomenduojama naudoti, jei plovimo vieta naudojama kelias valandas per dieną, nes reikia mažiau laiko jiems paruošti.
Mobilūs aukšto slėgio plovimo įrenginiai
Mažesnėse dirbtuvėse gali būti naudojami mobilūs karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai, skirti transporto priemonių dalims plauti. Jų privalumas tas, kad jie užima mažai vietos, nes nereikia specialios technikos laikymo patalpos. Tačiau mobiliems įrenginiams visada reikia daugiau laiko paruošti. Be to, egzistuoja tam tikras nelaimingų atsitikimų, kurie gali kilti dėl elektros linijų ir vandens bei aukšto slėgio žarnų, pavojus.
Mazutas, dujos ar elektra?
Renkantis tinkamą valymo technologiją, kyla klausimas, ar aukšto slėgio plovimo įrenginyje turėtų būti naudojamas mazuto arba dujų degiklis, ar elektrinis vandens šildytuvas. Norint atsakyti į šį klausimą, reikia atsižvelgti į dirbtuvių infrastruktūrą – elektros, dujų ar mazuto tiekimą – ir jos efektyvumą. Jei vandeniui šildyti naudojamos dujos ar mazutas, stacionarūs įrenginiai turi būti sujungti su kaminu.
Platus priedų asortimentas
Priedų pasirinkimas priklauso nuo planuojamo naudojimo ir pageidaujamų plovimo rezultatų. Automobilių dalims plauti idealiai tinka putų ietys, besisukantys plovimo šepečiai, trumpos ietys ar purškimo priedai su skirtingais purškimo kampais. Idealiu atveju vandens slėgį ir temperatūrą galima reguliuoti tiesiogiai ant ieties arba aukšto slėgio plovimo įrenginio atsižvelgiant į nešvarumų tipą, kad tepalingus ar riebius nešvarumus būtų lengviau pašalinti padidinus plovimo vandens temperatūrą.
Ten, kur reikia: cheminės plovimo priemonės
Jei nešvarumai labai sunkiai pašalinami, papildomai plaunant naudojamos cheminės priemonės. Stiprūs šarminiai valikliai ypač tinka įsisenėjusiems tepalams ir riebiems nešvarumams valyti. Rūgštiniai valikliai naudojami mineraliniams nešvarumams, pavyzdžiui, kalkėms ar skiediniui, valyti.
Cheminės plovimo priemonės jokiu būdu neturėtų padaryti poveikio lengvųjų skysčių ar koalescenciniam skirtuvui.
Dalių plovimo ergonomika
Nepriklausomai nuo to, ar dalims plauti naudojamas stacionarus ar mobilus aukšto slėgio plovimo įrenginys, reikia atkreipti dėmesį į įrankių ir priedų ergonomiką. Tokiu būdu galima patikimai užkirsti kelią fiziniams sužalojimams, kuriuos gali sukelti nuolatinis per didelis įsitempimas. Taip pat išvengsite nuovargio, kuris didina klaidų, taigi ir sužalojimų tikimybę.
Todėl renkantis aukšto slėgio pistoletą, pirmenybė turėtų būti teikiama ergonominiams modeliams, pavyzdžiui, tiems, kuriuose aukšto slėgio srovės atatrankos jėga naudojama, kad galima būtų iki minimumo sumažinti gaiduko ir kartu operatoriaus priežiūros jungiklio (angl. dead man's switch) spaudimo jėgą. Taip pat labai naudingos automatinės žarnų ritės, kurias naudojant nereikės patiems išvynioti ir suvynioti žarnų. Be to, jos žymiai sumažina užkliuvimo riziką ir leidžia efektyviau dirbti. Žarnų ritės, ypač jei jose įrengtos greitojo tvirtinimo sistemos antgaliams keisti, padeda žymiai sutrumpinti laiką, reikalingą priedų tvirtinimui ir nuėmimui.
Plovimo stovas taip pat padeda taupyti darbo jėgą. Prie jo galima tvirtinti dalis, kad plaunant aukštu slėgiu jos nejudėtų. Geri plovimo stovai yra reguliuojamo aukščio. Tai reiškia, kad juos galima individualiai sureguliuoti iki idealaus darbinio lygio. Lubų sijos taip pat padeda lengviau ir saugiau dirbti, ypač jas sumontavus virš plovimo stovo. Jas naudojant galima nukreipti žarną į plaunamą objektą iš aukščiau esančio centrinio taško, todėl nebereikia traukti ir nešioti sunkių žarnų aplink jį.
Dalių valymas sausuoju ledu
Valymas sausojo ledo srautu – veiksmingas dalelių purškimo procesas, kurį galima naudoti norint švelniai pašalinti įsisenėjusius nešvarumus nuo įvairių medžiagų. Valymas sausuoju ledu pastaraisiais metais buvo sėkmingai naudojamas valant sudėtingus ir lengvai pažeidžiamus komponentus, ypač automobilių remonto ir atnaujinimo dirbtuvėse. Todėl šis metodas vis dažniau naudojamas viskam – nuo automobilių apmušalų iki variklio skyrių valymo ir klasikinių automobilių restauravimo darbų. Pagrindinis šios technologijos privalumas tas, kad ja valant nelieka jokių likučių, tokių kaip purvinas vanduo, cheminių priemonių ar purškalų likučiai.
Kaip viskas vyksta?
Valymas sausuoju ledu yra panašus į įprastus valymo srautu metodus, tačiau yra daug švelnesnis. Sausojo ledo granulės, kurių dydis siekia nuo 1 iki 4 mm, laikomos saugojimo rezervuare sausojo ledo pūstuve. Pučiant, jos per dozavimo įrenginį perduodamos į purškimo pistoletą ir purkštuką, kur jų greitis naudojant suspaustą orą padidinamas daugiausia iki 150 m/s. Granulių išleidimo greitį galima valdyti naudojant suspausto oro slėgį (galima nustatyti nuo 0,7 iki 10 barų slėgį) ir keičiamus didelio našumo purkštukus ant purškimo pistoleto. Sausojo ledo granulėms atsitrenkus į valomą paviršių, purvas dėl itin didelio šaldymo (-79 °C) susitraukia ir tampa trapus. Šis procesas sukuria šiluminį įtempį ir nešvarumai arba danga atsiskiria nuo paviršiaus. Tuomet jie pašalinami abrazyviniu būdu granulėmis, kuriomis vėliau veikiamas paviršius. Vykdant šį procesą CO2 greitai pereina į dujinę būseną ir jo tūris padidėja 400 kartų – tai procesas, vadinamas sublimacija. Jis taip pat padeda atskirti nešvarumus ar dangą nuo paviršiaus. Valymu pašalinti nešvarumai lieka sausi. Juos galima lengvai sušluoti ir pašalinti (pavojingų) atliekų šalinimo būdu.
Valymo sausuoju ledu privalumai
Kadangi valant sausuoju ledu niekas nesušlampa, tokių komponentų kaip variklio dalys ar elektrinės sudedamosios dalys nebereikia nuimti ar atskirai apsaugoti. Tokiu būdu taupomas tiek darbo laikas, tiek pinigai. Tinkamai valant sausuoju ledu, jis nepažeis paviršių, kaip kartais gali kiti valymo srautu metodai. Todėl visiškai nebereikia brangaus tolesnio paviršiaus apdorojimo, kurio dažnai prireikia po valymo kitų medžiagų srautu. Naudojamas tinkamai, valymas sausuoju ledu taip pat apsaugo nuo šiluminės deformacijos, nes paviršius atvėsinamas tik iki 5 °C ir jo temperatūra niekada neviršija 20 °C. Valymas sausuoju ledu netgi tampa puikiu sprendimu užduotims, kurios anksčiau buvo laikomos neįmanomomis arba kurių atlikimas užimdavo daug laiko, pvz., kramtomosios gumos likučiams ar riebalų dėmėms šalinti. Pasitelkus jį automobilių priežiūrai, galima nepriekaištingai išvalyti prietaisų skydelius, kilimus, plokštes ir variklio vidų.
Kruopštus darbo organizavimas
Nors šį metodą labai paprasta naudoti, valant sausuoju ledu būtina užtikrinti, kad sausojo ledo granulės būtų šviežios. Priešingu atveju žymiai sumažėja valymo efektyvumas, o granulės virsta dujomis. Net ir laikant tinkamose šaldymo dėžėse, jas galima saugoti tik kelias dienas. Sausojo ledo granulės, gaminamos dideliuose hidrauliniuose presuose, vadinamuose granuliatoriais, ir skirtos nedelsiant sunaudoti, turėtų būti naudojamos iš karto po pristatymo. Todėl tam, kad valant dalis nebūtų vėlavimų ir nenukentėtų kokybė, darbas automobilių remonto dirbtuvėse turi būti kruopščiai organizuojamas, siekiant laikytis nurodyto reikalavimo.
Nauji sprendimai
Vis dėlto, jau yra sausojo ledo pūstuvas, kuris pats gamina tikslų valymui atlikti reikalingą sausojo ledo kiekį. Logistikos atžvilgiu, reikia tik dviejų dalykų: skystojo CO2 kaip žaliavos – jį galima laikyti butelyje įrenginyje nepatiriant jokių nuostolių – ir suspausto oro tiekimo su galingu kompresoriumi. Taigi, šis įrenginys idealiai tinka naudoti bet kokio dydžio automobilių dirbtuvėse.
Mokymai
Nors sausąjį ledą naudoti labai paprasta ir to galima greitai išmokti naudotojų mokymo kursuose, šis metodas susijęs su tam tikrais pavojais sveikatai, kurių svarbu vengti. Pirma, naudotojui reikalingas uždaras apsauginis kostiumas ir šalmas su skydeliu, kad jis būtų apsaugotas nuo į orą išmetamų purvo dalelių; antra, labai svarbi klausos apsauga. Smarkiai suspausto oro srautai kartu su CO2 sublimacija sukuria labai aukštą triukšmo lygį. Dėl šios priežasties valymas sausuoju ledu neturėtų būti vykdomas lauke, nes šalia esantys pastatai patirs didelę triukšmo taršą. Idealiu atveju valymas sausuoju ledu vykdomas specialiuose garso nepraleidžiančiose ir vėdinamose patalpose.
Aplinkos apsauga
Papildomas valymo sausuoju ledu išlaidas gali būti naudinga prisiimti dirbtuvėms, kurios moka didelius mokesčius už nuotekų šalinimą. Kadangi šiuo atveju beveik nesusidaro nuotekų, gali būti žymiai sumažintos alyvos ir koalescencinių skirtuvų priežiūros išlaidos. Galų gale, valymas sausuoju ledu aplinkai kenkia daug mažiau nei kiti metodai. Netgi valymo sausuoju ledu darbams reikalingas CO2 yra chemijos pramonės arba elektrinių atliekos, jo nereikia gaminti specialiai.
Valymas sausuoju ledu
Valymas sausuoju ledu – tai veiksmingas dalelių purškimo procesas, kuriuo nuo įvairių pagalbinių medžiagų šalinami įsisenėję nešvarumai. Valymas sausuoju ledu sėkmingai naudojamas sudėtingiems ir lengvai pažeidžiamiems paviršiams, ypač automobilių remonto ir atnaujinimo dirbtuvėse – tiek valant automobilių apmušalus ir variklio skyrius, tiek vykdant klasikinių automobilių restauravimo darbus. Pagrindinis šios technologijos privalumas tas, kad ja valant nelieka jokių likučių, tokių kaip purvinas vanduo, cheminių priemonių ar purškalų likučiai.
Dalių plovimo sistemos ir plovimo įrenginiai
Be aukšto slėgio plovimo įrenginių ir valymo sausuoju ledu, automobilių remonto dirbtuvėse valant variklių, pavarų dėžių ir jėgos pavarų dalis taip pat naudojamos dalių plovimo sistemos ir plovimo įrenginiai. Išskiriami rankiniai dalių plovimo įrenginiai ir automatinės dalių plovimo sistemos.
Rankinis dalių plovimas
Rankinius įrenginius sudaro plautuvai, kurių uždarame kontūre naudojamos valymo priemonės. Įjungus įrenginį, valymo priemonė elektriniu siurbliu pumpuojama per plovimo šepetį, prijungtą prie žarnos, tad naudotojas gali lengvai išplauti nešvarias ir tepaluotas variklio ir transmisijos dalis. Nešvari dalis plaunama rankiniu būdu, naudojant skysčiu užpildytą plovimo šepetį. Po to skystis išleidžiamas iš plautuvo per filtrą, o tada vėl pumpuojamas per plovimo šepetį. Išplautą dalį galima kelioms minutėms palikti plautuve, kad ji išdžiūtų. Tada ją iškart galima montuoti.
Šios sistemos privalumas tas, kad prarandama labai mažai valymo priemonės. Tikėtini tik garavimo nuostoliai, kuriuos galima lengvai kompensuoti retkarčiais papildant plovimo įrenginį. Taip pat plovimo darbus galima vykdyti pagal poreikį. Galima plauti netgi mažas dalis naudojant specialius plovimo krepšius ir mažus kampu pakreiptus plovimo šepetėlius. Tam kai kuriuose įrenginiuose netgi numatyta „vandens čiaupo funkcija“, t. y. plovimo skystis teka iš reguliuojamo čiaupo, o ne per plovimo šepetį. Tokiu būdu lengvai nuplaunamos net mažiausios automobilio dalys.
Biologiniai dalių plovimo įrenginiai
Priklausomai nuo plovimo dažnumo, dalių plovimo įrenginiuose naudojama valymo priemonė turi būti reguliariai keičiama. Tai brangu ir užima daug laiko, nes reikia pašalinti iki 100 litrų valiklio. Šiuolaikinėse dalių plovimo sistemose valymo priemonė per naktį biologiškai išvaloma dalių plovimo sistemos rezervuare. Vykstant šiam procesui užteršta valymo priemonė paduodama per flisinį audinį po plautuvu, inokuliuotą specialiomis bakterijomis. Bakterijos atsiskiria nuo fliso ir naudoja fermentus, skaidydamos valymo priemonėje esančias alyvas ir tepalus. Po maždaug 12 valandų valymo priemonė visiškai regeneruojama. Šią regeneraciją dar labiau pagreitina automatiškai valdoma rezervuaro šildymo sistema. Ji padidina veiksmingumą: šilta valymo priemonė greičiau ištirpdo nešvarių automobilių dalių alyvas, tepalus ir vaškus.
Rankinio plovimo stovai su biologinio valymo ciklu puikiai tinka mažesnėms dirbtuvėms, kuriose dalis tenka plauti nedažnai. Kadangi įrenginiai yra ant ratukų, juos galima naudoti bet kurioje dirbtuvių vietoje. O svarbiausia tai, kad šiems įrenginiams taip pat būdingos mažos priežiūros išlaidos.
Automatinis dalių plovimas
Didelėse automobilių remonto dirbtuvėse, kurių darbų apimtys išties didelės, dalių plovimas turi būti greitas ir efektyvus. Automatinės dalių plovimo sistemos padeda pasiekti reikiamą automobilių remonto našumą. Panašiai kaip ir rankinio plovimo atveju, plaunamos dalys pirmiausia dedamos į plovimo krepšį. Tada plautuvas hermetiškai uždaromas dangčiu ir galima pradėti plovimo procesą. Dalys plaunamos panašiai kaip indaplovėje, besisukančiais aukšto slėgio purkštukais ir specialiomis valymo priemonėmis. Kai kuriuose įrenginiuose plovimo krepšys sukasi virš fiksuotų purkštukų. Priklausomai nuo dalių plovimo sistemos tipo ir dydžio, temperatūrą, purkštukų slėgį ir plovimo proceso trukmę taip pat galima reguliuoti pasirenkant plovimo programas. Jei nešvarumai sunkiai pašalinami, nustatoma labai aukšta iki 80 °C temperatūra ir naudojamos specialiosios plovimo cheminės priemonės. Yra universalių arba specialiųjų valiklių, skirtų visų tipų nešvarumams. Jų naudojimas ir dozių reguliavimas turėtų būti kuo paprastesnis ir vykdomas naudojant dalių plovimo sistemą, kad būtų išvengta neteisingų ar per didelių dozių.
Automatinio dalių plovimo privalumai:
Didelėse automobilių dalių plovimo sistemose galima nuplauti daugiau nei 100 kilogramų dalių per vieną plovimo ciklą, o dėl žemo pakrovimo krašto nekyla pavojus darbuotojų sveikatai. Todėl automatinis dalių plovimas labai efektyvus. Tai ypač ekonomiškas būdas įmonėms, kurios per dieną turi nuplauti kelis šimtus kilogramų transporto priemonių dalių. Visų pirma, derėtų apsvarstyti amortizaciją ir kiek dažnai reikės šalinti valymo priemonę bei atlikti dalių plovimo sistemos priežiūrą, pvz., keisti filtrus ir valyti rezervuarą. Tam, kad valymo priemonę galima būtų naudoti ilgiau, kai kuriuose dalių plovimo įrenginiuose gali būti įrengtas alyvų skirtuvas (skimeris). Skimeris perkelia visą ant valymo priemonės plūduriuojančią alyvą į alyvos surinkimo indą. Tokiu būdu atskirtą alyvą galima šalinti daug mažesniais kiekiais.
Dalių valymas ultragarsu
Valymas ultragarsu – aplinkai ypač draugiškas dalių plovimo būdas. Vykdant šį procesą nešvarios dalys sudedamos į švelnią šiltą valymo priemonę ir veikiamos aukšto dažnio ultragarsu. Skystyje susidaro milijardai kavitacijos burbuliukų, kurie sprogsta ir nuplėšia nešvarumus nuo dalių paviršiaus. Įprastai viskas atliekama nenaudojant agresyvių cheminių medžiagų ir mechaninių priedų. Tokiu būdu galima pašalinti įsisenėjusius nešvarumus net nuo nedidelio ploto akytų paviršių. Tačiau ir šiam metodui kartais prireikia cheminių medžiagų. Siekiant pagreitinti plovimą, kai kurie įrenginių gamintojai siūlo specialias skalavimo priemones. Naudojamos kartu su ultragarsinės vonios šildymo sistema, jos padeda žymiai sumažinti plovimo laiką. Tai gali būti labai svarbu, ypač dirbtuvėms, kurių remonto darbų apimtys išties didelės.
Naudojant dideles ultragarsines plovimo vonias galima išplauti visas variklio dalis ir ratus. Šių įrenginių plovimo pajėgumas siekia kelis šimtus litrų. Į didelius įrenginius dalys dažnai pakraunamos hidrauliniu kėlimo įtaisu. Juo krepšys su dalimis nuleidžiamas į ultragarsinę vonią ir po plovimo vėl iškeliamas. Plovimo vanduo gali būti naudojamas maždaug 400 plovimų. Nors po šio plovimo proceso dalys būna labai švarios, patartina jas nuplauti švariu vandeniu naudojant skalavimo stovą, kad būtų pašalinti visi plovimo vandens likučiai.
Maži plovimo įrenginiai, kurių ultragarsinių vonių talpa siekia maždaug 10 litrų, taip pat pasirodė esantys ypač naudingi automobilių dirbtuvėse. Jie naudojami mažoms dalims, pvz., įpurškimo purkštukams, arba klasikinių automobilių karbiuratoriaus dalims plauti. Be to, dažnai jie naudojami ir tepaluotiems rankiniams įrankiams plauti. Taip žymiai padidinama darbo sauga.