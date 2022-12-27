SANDĖLIŲ VALYMAS
Tikrai smagu, kai medžiagų sandėlis atrodo nepriekaištingai. Tai pasakytina ne tik apie labai mažas sandėliavimo patalpas, pavyzdžiui, įkurtas dirbtuvėse, bet ir apie labai didelius sandėlius. Tačiau svarbiausia visada darbuotojų sveikata ir sauga bei sandėlyje laikomų medžiagų apsauga. Visų pirma, grindys turi būti švarios ir saugios vaikščioti, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų dėl netinkamo valymo. O efektyviai valyti sandėlius galima naudojant individualiai konfigūruojamas (vakuumines) šlavimo mašinas ir plovimo įrenginius.
Skirtingi valymo būdai skirtingiems nešvarumų tipams
Gabenant sandėlyje laikomas medžiagas iš A taško į B, visas sandėlio darbuotojų, šakinių krautuvų ir kitų transporto priemonių judėjimas sukelia dulkes į viršų. Sistemingas šių dulkių siurbimas ne tik padeda užtikrinti švarą ir saugą, bet ir apsaugo sandėlyje laikomas medžiagas ir neleidžia joms apdulkėti. Be to, sandėliuose neretai galima pamatyti nuplėštų etikečių, transportavimo dokumentų ir plėvelių skiaučių ar medžio drožlių. Priklausomai nuo sandėlio dydžio, dulkes, pūkus ir nedidelio dydžio popieriaus likučius galima lengvai pašalinti šluota, (vakuumine) šlavimo mašina arba dulkių siurbliu. Renkantis tinkamus valymo įrenginius ir koncepcijas, pagrindinis veiksnys – turimos erdvės dydis.
Šlavimas sandėlyje: saugus dulkių šalinimas
Dėl didesnio dulkių kiekio valant sandėlius ypač rekomenduojama naudoti universalią vakuuminę šlavimo mašiną, o ne vienos paskirties šlavimo įrenginį. Šluojant, vakuuminė šlavimo mašina išjudina dulkes cilindriniu šepečiu, susiurbia nešvarumus siurbimo turbina (ventiliatoriumi) ir tada atskiria juos per filtro sistemą. Tai reiškia, kad po valymo sumažėja dulkių kiekis. Reguliariai valant smulkių dulkių filtrus, galima užtikrinti, kad jie tarnaus kur kas ilgiau. Išvalyti juos galima paspaudus mygtuką arba automatiškai, priklausomai nuo mašinos tipo.
Be dulkių ir popieriaus skiaučių, ant sandėlio grindų dažnai galima rasti plėvelės likučių ir pakavimo juostų arba padėklų medienos skeveldrų. Šiuos stambius nešvarumus reikia šalinti rankiniu būdu. Priešingu atveju kyla pavojus, kad įrenginiai užsikimš arba medžiaga prisikabins prie cilindrinio šepečio. Tokius stambesnius nešvarumus galima pašalinti šluota arba šiukšlių rinkimo įrankiu.
Patarimas: darbas be dulkių
Siekiant užtikrinti darbą aplinkoje, kurioje būtų kuo mažiau dulkių, galima naudoti glaudžiai priglundantį iš PVC dengto lino audinio pagamintą uždangalą. Jis užtempiamas ant visos šlavimo mašinos priekinės dalies iki galinių ratų ir tvirtinamas kabliuku ir kilpa. Taigi, priedai dar labiau sumažina dulkių pasklidimą.
Atskirų sandėlio vietų valymas
Mažiems, atsitiktiniams valymo darbams – grindų, lentynų ar sandėliavimo patalpų – idealu naudoti tinkamo dydžio drėgno ir sauso valymo dulkių siurblį, nes jis universalus ir greitai paruošiamas naudoti bei ypač patogus labai mažose sandėliavimo erdvėse. Su juo greitai ir patogiai išsiurbsite dulkes, pašalinsite vandens žymes ir išsiliejusius skysčius. Jei valote labai nedideles lentynas, taip pat galite naudoti rankinę įrangą – šluostes ir kibirus.
Sandėlio grindų valymas plovimo įrenginiais
Pirmiausia reikia atsižvelgti į grindų tipą. Mažuose dirbtuvių sandėliuose dažnai naudojamos keraminės plytelės, pavyzdžiui, smulkios akmens masės plytelės, nes jos yra tvirtos ir sugeria nedaug drėgmės. Tuo tarpu įmonių sandėliuose ir logistikos centruose dažnai klojamos pramoninės grindys, pagamintos iš cemento arba atsparių sintetinių dangų, pavyzdžiui, sintetinės dervos.
Kadangi sandėlių grindys gali būti skirtingos, derėtų joms rinktis skirtingas valymo technologijas. Du pagrindiniai kriterijai sprendžiant kokią technologiją naudoti – grindų būklė ir nešvarumų tipai sandėlyje. Dėl didelio stambių nešvarumų kiekio tokio tipo valymo darbams ypač gerai tinka plovimo įrenginiai su cilindrinių šepečių technologija. Cilindrinių šepečių pirminio pašlavimo funkcija užtikrina, kad likusius stambesnius nešvarumus galima surinkti vienos operacijos metu.
Smulkios akmens masės plytelių valymas
Smulkios akmens masės plytelės – patraukli ir labai populiari grindų danga, neslidi ir išsiskirianti tvirtumu bei labai mažu drėgmės sugėrimo greičiu. Tai moderni ir saugi konstrukcijų medžiaga, tad šiais laikais tiesiog neįmanoma įsivaizduoti grindų dangos be smulkios akmens masės.
Cementinių grindų valymas
Cemento skiedinys labai dažnai naudojamas grindims dengti. Valyti ir prižiūrėti šią grindų dangą reikia ypač rūpestingai. Taip yra todėl, kad ji ne tik turi atlaikyti didelę apkrovą, bet ir privalo atitikti darbo saugos standartus. Todėl giluminiam, tarpiniam valymui ir įprastinei priežiūrai būtina rinktis tinkamą įrangą.
Tinkamo mechaninio proceso (cilindrinio ar diskinio) ir tinkamo valymo įrankio (pado ar šepečio) pasirinkimas priklauso nuo grindų dangos ir nešvarumų tipo.
Įprastai geriausia naudoti šarminę valymo priemonę, jei ji nepažeis grindų. Jei naudojate rūgštinę valymo priemonę, turite užtikrinti, kad cemento jungtys būtų iš anksto suvilgytos vandeniu, kad jų nepažeistumėte.
Naudodami plovimo įrenginius sandėliuose turite užtikrinti, kad grindys po plovimo paliktų sausos. Tai ypač svarbu, nes išplautomis vietomis dažnai iš karto vėl vaikštoma arba važiuojama šakiniais krautuvais. Būtina užtikrinti darbuotojų sveikatą ir saugą.
Kombinuotos mašinos labai dideliems sandėliams: šlavimas, šveitimas ir siurbimas viename
Labai dideliuose sandėliuose, kurių plotas viršija 10 000 kvadratinių metrų, rekomenduojame naudoti kombinuotas mašinas. Tokiose vietose naudojamos mašinos su dulkių siurbimo funkcija ir filtro plotu iki 10 kvadratinių metrų. Šios mašinos valo, šveičia ir siurbia vienu metu, leisdamos taupyti laiką ir padidinti našumą, ypač valant didelius plotus. Be to, modeliai su šoniniais šepečiais ypač veiksmingai pašalina birius nešvarumus nuo sienų.
Dvi kombinuotų mašinų rūšys
1. Mašinos su iš anksto sumontuotu šlavimo mazgu
Šios mašinos išsiskiria tuo, kad jos tiekiamos su iš anksto sumontuotu šlavimo mazgu, kuris sausai išvalo grindis prieš pradedant drėgną šveitimą cilindriniu šepečiu.
Šie modeliai veikia su atskiru cilindriniu šepečiu ir užtikrina puikius valymo rezultatus. Tačiau dėl papildomo pirminio šlavimo modulio jie pasižymi dideliu ilgiu (ir santykinai dideliu apsisukimo tarp lentynų spinduliu), o sausas valymas gali pakelti į orą didesnius dulkių kiekius. Kita vertus, sausus surinktus nešvarumus lengva pašalinti.
2. Mašinos su didele cilindrinio šepečio galvute šlavimo ir šveitimo darbams
Mašinos su integruota šlavimo funkcija vadinamos turinčiomis didelę cilindrinio šepečio galvutę. Tačiau šioje įrangoje nešvarumams šluoti naudojami didelio skersmens šepečiai – kai kurie yra 2,5 karto didesni už įprastus šepečius. Surinkti nešvarumai įprastai pašalinami į didelį konteinerį ir išpilami naudojant konteinerio pakėlimo funkciją. Šios mašinos gali tęsti automatinį šlavimą šveitimo režimu ir šluoti sausai be vandens naudojant filtro sistemą.
Jų privalumas tas, kad visos sandėlyje esančios dulkės „surišamos“ vandeniu. Tačiau atliekų konteinerį sunkiau valyti, nes jame būna šlapio purvo. Kita vertus, mašina daug kompaktiškesnė ir manevringesnė, jai nereikia papildomo cilindrinio šepečio.
Nuolatinės sandėlių problemos sprendimas: padangų žymių šalinimas
Didesniuose (daug skyrių turinčiuose) sandėliuose šakiniai krautuvai ir kitos transporto priemonės kasdien nukeliauja po kelis kilometrus nuo vieno sandėlio galo iki kito, ne tik sudarydamos dulkes, bet ir palikdamos padangų žymes ant grindų. Todėl verta naudoti valymo priemonę, specialiai sukurtą padangų žymėms efektyviai šalinti. Neskiesta priemonė užpurškiama ant suteptų vietų ir kelioms minutėms paliekama. Tada nešvariam vandeniui pašalinti naudojamas plovimo įrenginys. Valymo proceso pabaigoje turėtumėte dar kartą nuplauti visą plotą švariu vandeniu.
Atkreipkite dėmesį: nenaudokite šio metodo polimerinėms ar vaškinėms dangoms, nes valymo priemonė jas pašalins.
Jūsų individualių poreikių tenkinimas: kuris valymo įrenginys tinka man?
Jei perkate valymo įrenginį – ar tai būtų (vakuuminė) šlavimo mašina, plovimo įrenginys ar kombinuota mašina – norite, kad valymo procesas būtų patogus, efektyvus ir ekonomiškas. Spręsdami, kurį įrenginį pirkti, turite atsižvelgti į savo sandėlio reikalavimus ir valymo įrenginio kriterijus.
Toliau pateiktoje lentelėje apžvelgiami veiksniai ir kriterijai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti prieš pirkimą.
Dydis
Sandėliavimo patalpos kriterijai
- Apskaičiuokite sandėliavimo patalpos dydį
- Įprastai iš įrenginio teorinio našumo reikia atimti nuo 30 % iki 50 % = praktinis našumas
- Gali atsirasti neatitikimų, pavyzdžiui, dėl važiavimo netiesia linija arba darbo pertraukų
- Teorinis našumas = nuvažiuoti metrai × darbinis plotis važiuojant tiesiai į priekį per valandą
Įrenginio kriterijai
(Vakuuminė) šlavimo mašina:
- Mažoms sandėliavimo patalpoms: rankiniu būdu valdomi ir stumdomi modeliai (iki maždaug 5 000 m2)
- Dideliems sandėliams: mašinos su operatoriaus vieta
(nuo 5 000 m2)
- Labai siauros erdvės: sauso valymo siurbliai
Plovimo įrenginys:
- Mažoms sandėliavimo patalpoms: kompaktiški arba operatoriaus stumiami modeliai
- Dideliems sandėliams: plovimo įrenginiai su operatoriaus vieta
Grindų dangos tipas
Sandėliavimo patalpos kriterijai
- Nuo nešvarumų ir grindų dangos tipo sandėlyje priklauso cilindrinio šepečio ir (arba) šepečio galvutės pasirinkimas
- Neslystanti, patvari
Įrenginio kriterijai
(Vakuuminė) šlavimo mašina:
Pasirinkite iš skirtingų cilindrinių šepečių
- Standartinis (įvairūs paviršiai)
- Kietas (šiurkštūs paviršiai)
- Minkštas (lygios grindys)
Plovimo įrenginys:
Pasirinkite cilindrinio šepečio technologiją arba diskinio šepečio inžineriją
- Cilindriniai šepečiai: šiurkščioms, tekstūruotoms grindims, su pirminio šlavimo funkcija
- Diskiniai šepečiai: lygioms grindims
Pavara
Sandėliavimo patalpos kriterijai
- Sandėlio medžiaga ir pastato būklė
- Dėl priešgaisrinės saugos reikalavimų sandėliuose dažniausiai pirmenybė teikiama akumuliatoriniams modeliams
Įrenginio kriterijai
- Akumuliatorius
- Skystosios dujos
- Vidaus degimo variklis
Vidaus degimo varikliai tinka tik gerai vėdinamoms patalpoms
Manevringumas
Sandėliavimo patalpos kriterijai
- Patikrinkite, ar nėra siaurų vietų, akligatvių ir kt., ar aplinkoje nėra daiktų ir baldų
Įrenginio kriterijai
- Atkreipkite dėmesį į įrenginio apsisukimo spindulį
Išlaidos
Sandėliavimo patalpos kriterijai
- Personalo išlaidos, palyginti su laiku, kurį sutaupysite naudodami valymo įrenginį
Įrenginio kriterijai
- Įsigijimo išlaidos
- Priežiūros išlaidos
Konfigūracija
Sandėliavimo patalpos kriterijai
- Individuali konfigūracija pagal darbo aplinkos reikalavimus
Įrenginio kriterijai
- Galimi įvairūs priedai ir papildomi padargai
- Pavyzdžiai plovimo įrenginiams: šoniniai šepečiai, specialios padangos, apsauginis stogas, greitojo krovimo įkroviklis
- Pavyzdžiai (vakuuminėms) šlavimo mašinoms: apsauginis stogas, darbinės lempos, nepraduriamos padangos