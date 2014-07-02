Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/12-1 Tact EC

Kompaktiškas pramoninis siurblys su automatine filtro valymo sistema ir dilimui atspariu elektroniškai komutuojamu varikliu yra skirtas nepertraukiamam darbui. Idealiai tinka smulkių dulkių pramoninėse erdvėse siurbimui bei gali būti naudojamas kaip stacionari sistema.

Savybės ir privalumai
Mažai nusidėvintis EC variklis
Bešepetėlinė konstrukcija užtikrina mažą susidėvėjimą. Tinka dirbti trimis pamainomis, nes minimalus eksploatavimo laikas yra 5000 valandų.
Tact automatinė filtro valymo sistema
Automatinis filtro valymas tikslingais ir galingais oro gūsiais Nepaisant filtro valymo, siurbimo galia nuolat išlieka didelė. Ilgas filtro tarnavimo laikas sumažina techninės priežiūros išlaidas.
Įrengtas kompaktiškas plokščias klostuotas filtras
Kompaktiško dizaino filtras Tinka laisvai krintančioms sausoms dulkėms iki M dulkių klasės surinkti.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 1
Įtampa (V) 220 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Oro srautas (l/s/m³/h) 62,5 / 225
Vakuumas (mbar/kPa) 244 / 24,4
Konteinerio talpa (l) 60
Talpos medžiaga Nerūdijantis plienas
Vardinė imamoji galia (kW) 1,2
Siurbimo tipas Elektrinis
Nominalus jungties skersmuo ID 70
Nominalus priedų skersmuo ID 50 ID 40
Garso lygis (dB(A)) 74
Pagrindinio filtro dulkių klasė M
Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²) 0,95
Svoris (be priedų) (kg) 59
Matmenys (I x P x A) (mm) 970 x 690 x 995

Įranga

  • Pagrindinis filtras: Plokščias gofruotas filtras
  • Įrenginys su priedais: ne
  • Automatinis išjungimas prisipildžius konteineriui
Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/12-1 Tact EC
