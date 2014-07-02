Pramoninis dulkių siurblys IVC 60/12-1 Tact EC
Kompaktiškas pramoninis siurblys su automatine filtro valymo sistema ir dilimui atspariu elektroniškai komutuojamu varikliu yra skirtas nepertraukiamam darbui. Idealiai tinka smulkių dulkių pramoninėse erdvėse siurbimui bei gali būti naudojamas kaip stacionari sistema.
Kompaktiškas IVC 60/30 TACT² pramoninis vakuuminis siurblys idealiai tinka pramoninėms vietoms ir gamybinėms mašinoms. Dėl nusidėvėjimui atsparaus šoninio kanalų kompresoriaus, prietaisas gali būti naudojamas nepertraukiamam darbui ir, pavyzdžiui, kaip stacionarus siurbimo įrenginys gamybos arba pakavimo mašinose.
Savybės ir privalumai
Mažai nusidėvintis EC variklisBešepetėlinė konstrukcija užtikrina mažą susidėvėjimą. Tinka dirbti trimis pamainomis, nes minimalus eksploatavimo laikas yra 5000 valandų.
Tact automatinė filtro valymo sistemaAutomatinis filtro valymas tikslingais ir galingais oro gūsiais Nepaisant filtro valymo, siurbimo galia nuolat išlieka didelė. Ilgas filtro tarnavimo laikas sumažina techninės priežiūros išlaidas.
Įrengtas kompaktiškas plokščias klostuotas filtrasKompaktiško dizaino filtras Tinka laisvai krintančioms sausoms dulkėms iki M dulkių klasės surinkti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|62,5 / 225
|Vakuumas (mbar/kPa)
|244 / 24,4
|Konteinerio talpa (l)
|60
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Vardinė imamoji galia (kW)
|1,2
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 70
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 50 ID 40
|Garso lygis (dB(A))
|74
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|M
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|0,95
|Svoris (be priedų) (kg)
|59
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|970 x 690 x 995
Įranga
- Pagrindinis filtras: Plokščias gofruotas filtras
- Įrenginys su priedais: ne
- Automatinis išjungimas prisipildžius konteineriui